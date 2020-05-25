Как больших тренеров увольняли из топ-клубов РПЛ. Не со всеми прощались полюбовно

Российская футбольная общественность продолжает активно обсуждать расставание «Локомотива» с главным тренером Юрием Сёминым. Критики боссам клуба досталось немало, хотя это формально даже нельзя назвать увольнением. В отличие от всех приведенных ниже случаев, здесь тренеру дали доработать до конца контракта.

Понятно, что Сёмин – имя в российском футболе, а расставаться с легендой всегда непросто, особенно если легенде 73 года. Но истории РПЛ было немало примеров, когда топ-клубы расставались с личностями как минимум не менее яркими и амбициозными. Причём их именно увольняли, а не отказывались продлевать контракт, не говоря уже о том, чтобы предлагать почётную должность в клубе, как Сёмину. Среди них есть прямо-таки легендарные фигуры.

Олег Романцев («Спартак», 2003 год)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наверное, главная из них. Олег Романцев в 1990-е стал иконой «Спартака». Казалось, он будет на своём тренерском посту вечно – десяток выигранных чемпионств долго позволял ему смотреть на соперников свысока.



Но всё изменилось, когда в клуб в качестве инвестора пришёл Андрей Червиченко. Два медведя не смогли ужиться в одной берлоге. Червиченко готов был вкладывать в «Спартак» свои деньги, хотя и не такие, как патроны ЦСКА или «Локомотива». Но всё-таки свои – поэтому и стал чувствовать себя в клубе полноправным хозяином.



Почти все главные трансферные битвы «Спартак» тогда проиграл, его состав стали пополнять легионеры явно не первого и даже второго сорта, и в конце концов Романцев психанул: перед финалом Кубка России-2003 собрал на базе тележурналистов и сообщил им, что новые владельцы ведут клуб не туда.



— Трудно представить, что после такого вы будете работать вместе, — такой была реплика одного из корреспондентов, который на следующий день после этого делал интервью с Червиченко.



— Мне тоже. Как думаете, кто уйдёт? – улыбнулся Червиченко. А через неделю после этого Романцева в «Спартаке» не стало. Несмотря на все его многочисленные регалии.



Уходя, Романцев даже заявил, что в «Спартак» он не вернётся «ни тренером, ни президентом, ни дворником», но в 2009-2012 годах консультировал Валерия Карпина, когда тот возглавлял красно-белых.

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Валерий Газзаев (ЦСКА, 2003 год)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В том же году уволили и Валерия Газзаева из ЦСКА. И это при том, что в 2003-м «армейцы» впервые в истории стали чемпионами России. Правда, здесь тоже не всё однозначно – его, скорее не уволили, а сняли с поста главного тренера. Зарплата продолжала поступать на его счёт.



Валерий Георгиевич в своей книге «Путь воина» так рассказал о своём уходе: «Мы провели последний матч сезона на Кубок страны, и Евгений Гинер на следующий день пригласил меня в офис. Встречаемся мы часто, рабочие вопросы возникают постоянно, поэтому никакого подвоха я не предвидел.



Евгений Леннорович – мужественный человек. Не моргнув глазом, он сказал, что клуб в моих услугах больше не заинтересован. Это для меня стало неожиданностью. Полнейшей! Тем не менее, к своему удивлению, я воспринял сие известие не так болезненно, как мог бы. Полагаю, что держался я предельно хладнокровно и не показывал своё душевное состояние. Единственное, я спросил: ко мне есть какие-нибудь претензии? Гинер ответил: нет.



Я встал и ушёл. Без хлопанья дверью.



Когда оказался на улице, испытал потрясение. Внутри всё протестовало, каждая клеточка вопила о том, что это неправильно! Сердце разрывалось, хотелось от этой боли убежать, укрыться. Я ведь впервые столкнулся с подобным явлением».

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

Властимил Петржела («Зенит», 2006 год)

Фото: РИА Новости

Под руководством чешского специалиста «Зенит» поднялся на новый уровень. Питерская молодёжь раскрывалась в ярком, атакующем стиле, который проповедовал тренер. При этом Петржела не был безгрешен: именно он назвал Владимира Быстрова «бесперспективным». Юркий хавбек отправился в «Спартак» и заиграл так, что его впоследствии вернули обратно.



В 2005 году «Зенит» начал перестройку. «Газпром» вкладывал большие деньги, и Петржела, по мнению руководства клуба, не соответствовал требованиям нового проекта. В итоге он был отправлен в отставку, хотя успел влюбить в себя многих питерских болельщиков. На смену ему пришёл Дик Адвокат, с которым «Зенит» стал чемпионом России, а также взял Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Прошло 12 лет.

Станислав Черчесов («Спартак», 2008 год)

Фото: РИА Новости

В «Спартаке» Черчесов долго был основным вратарём, а после окончания игровой карьеры пришёл туда как спортивный директор. По ходу сезона-2007 Черчесов принял на себя обязанности главного тренера, сменив в этой роли Владимира Федотова, и до последнего боролся с «Зенитом» за титул. В последнем туре питерцы вырвали победу над «Сатурном», что позволило им впервые в современной истории стать чемпионами страны. Черчесову для чемпионства не хватило самой малости – победы над тем же «Сатурном».



Но следующий сезон стал для него роковым. Черчесов затеял перестройку команды, убрал из неё Титова и Калиниченко, крупно проиграл в чемпионате ЦСКА, а в предварительном раунде Лиги чемпионов – киевскому «Динамо» и был отправлен в отставку. Причём отправлял в неё Черчесова не кто иной, как Валерий Карпин, который всего за месяц до этого был назначен генеральным директором клуба.

Дик Адвокат («Зенит», 2009 год)

Фото: РИА Новости

После чемпионства и грандиозного успеха на международной арене «Зенит» потерял своего лучшего игрока – Андрея Аршавина. Без него игра питерцев поблекла. Начало сезона-2009 оставляло желать лучшего. «Зенит» терял очки в матчах со скромными соперниками и к 16-му туру занимал лишь 6-е место.



Отставание от «Рубина» составляло семь очков. Решающим для Адвоката оказался домашний матч против «Томи». Гости боролись за выживание, но неожиданно выиграли (2:0). Максим Митрофанов, генеральный директор «Зенита», отреагировал на поражение неординарно: «У игроков накопилась эмоциональная усталость. Мы анализировали физическое состояние футболистов, и все они на прошлогоднем уровне, когда мы взяли Кубок УЕФА. Проблема носит психологический характер и её нужно преодолевать». Но проблемой, как оказалось, был Дик Адвокат.



Голландец конфликтовал с руководством клуба. Одной из причин недовольства Адвоката являлся тот факт, что Игорь Корнеев, спортивный директор «Зенита», настоял на покупке Алессандро Розины якобы без ведома главного тренера: «Мне принесли список потенциальных новичков. Там был и Розина, но я сразу сказал, что он нам не подходит. Были другие приоритеты – нужен был центральный нападающий. Такое чувство, что руководство слушает кого-то другого, а не меня. Я – главный тренер команды, и я знаю, какие футболисты нам нужны. Работать с Корнеевым я больше не хочу!».



Адвоката уволили после поражения от «Томи». Спустя несколько лет голландский специалист заявил: «Честно говоря, до сих пор гадаю, кто же решил уволить меня. Никто мне так и не сказал, почему со мной в одночасье расстались после всех выигранных трофеев. Доходили только слухи. На мой взгляд, было бы логично спросить меня, из-за чего мы остановились и как сделать следующий шаг. Но нет, просто позвонили и сказали, что совет директоров решил со мной расстаться. Хорошо, если так решили – это ваше дело».

Унаи Эмери («Спартак», 2012 год)

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Приход испанского специалиста в «Спартак» воспринимался как успех менеджмента красно-белых. Трижды «Валенсия» под руководством Эмери завершала чемпионат Испании на 3-м месте, что можно назвать отличным результатом, учитывая присутствие в лиге «Барселоны» и «Реала».



Но в «Спартаке» у Эмери не задалось. Удачные матчи перемежались с провальными, но главное – он не смог наладить контакт с коллективом, который привык к стилю управления Валерия Карпина.



В 17-м туре чемпионата России красно-белые уступили в дерби «Динамо» (1:5), после чего Эмери уволили прямо в раздевалке. «Президент клуба зашёл к нам и сказал: «Унаи, всё кончено». Испанец ответил, что ему уже всё равно. Я просто не мог поверить, что его уволили таким образом», – вспоминал спустя много лет Эйден Макгиди, бывший хавбек «Спартака».



Среди фанатов «Спартака» ходит мнение, что Эмери подсидел Валерий Карпин, мечтавший вернуться к тренерской работе. С 2009 по 2012 год он возглавлял команду, будучи также генеральным директором клуба. Унаи позвали обратно в Испанию, где он выиграл три раза Лигу Европы вместе с «Севильей». В России его запомнили как дёрганого, неуверенного в себе специалиста, которого Дзюба назвал «тренеришкой».

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А сам Эмери в вышедшей после автобиографии подтвердил гулявшую в народе версию: «С первого же дня я понял, что Карпин не хотел меня видеть в «Спартаке». Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной. Всё просто».

Валерий Карпин («Спартак», 2014 год)

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Второе пришествие Карпина на тренерский пост оказалось менее успешным, чем первое. «Спартак» немного поднялся в турнирной таблице с момента увольнения Эмери, но 4-е место после серебра в сезоне-2011/2012 воспринималось как неудача. Леонид Федун, президент клуба, перед сезоном-2013/2014 поставил задачу Карпину при этом выиграть один из турниров – чемпионат России, кубок России или еврокубковый турнир.



В квалификации Лиги Европы красно-белые уступили «Санкт-Галлену», но в РПЛ дела шли неплохо. По итогам первого круга «Спартак» занимал 3-е место, отставая от лидера на 6 очков. Игра «Спартака» была как на качелях – хорошие матчи сменяли странные поражения и ничьи. После одной из таких, с «Анжи» (2:2), Карпина уволили. К тому времени «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «Тосно» (0:1).



Этот случай, кстати, похож на историю с Сёминым – «Локомотив» к весенней части текущего сезона уже успел вылететь из еврокубков и розыгрыша Кубка России и фактически выбыл из чемпионской гонки, оставив себе лишь теоретические шансы. Впрочем, на момент увольнения Карпина красно-белые занимали 3-е место, отставая от лидера («Локомотива») всего на 4 очка. По итогам сезона «Спартак» занял 6-е место.



Главным упрёком Федуна к Карпину являлась плохая селекция: «За время своего пребывания в «Спартаке» он израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87. Вот и всё, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трёх Халков… Сбитый лётчик может говорить всё, но он сбитый лётчик».

Лучано Спаллетти («Зенит», 2014 год)

Фото: Getty Images

Почти синхронно с увольнением Карпина из «Спартака» «Зенит» убрал Лучано Спаллетти. Это решение выглядело не менее странным, ведь питерцы шли на 2-м месте, а борьба за чемпионство была впереди. Но атмосфера в команде оставляла желать лучшего. Был момент, когда сначала Широков, а затем Данни не пожали руку Спаллетти, уходя с поля. Громким событием стал и уход Денисова из клуба.



Ну а «могильщиком» снова стала «Томь». После домашней ничьей с этой командой (0:0) итальянский специалист был отправлен в отставку. До конца сезона Спаллетти и его тренерский штаб получали зарплату от «Зенита». Итальянец в России дважды стал чемпионом, после чего вернулся в Италию, где работал сначала с «Ромой», а потом с «Интером».



Ну а многие болельщики до сих пор вспоминают Лучано с теплотой, ведь при нём клуб выиграл два чемпионства, Кубок и Суперкубок России.

Массимо Каррера («Спартак», 2018 год)

Фото: Epsilon/Getty Images

Чемпионский «Спартак» развалился так же внезапно, как и возник. Как бы ни восхваляли красно-белые ветераны багаж Аленичева, но титулы взял именно Каррера. Оказавшись в новой среде, итальянец выжал максимум из состава. Главной проблемой для «Спартака» стал уход лидера – Квинси Промеса. Тогда в команде окончательно что-то сломалось. Плюс в клубе началась борьба за влияние, которая не сулила ничего хорошего.



В итоге «Спартак» превратился из семьи, какой являлся в чемпионском сезоне, в коллектив разрозненных личностей. Скандалы с лайками Глушакова и Ещенко – лишь квинтэссенция всего того, что происходило внутри коллектива. Хотя болельщики продолжали верить в Карреру. Но в итоге после поражения от тульского «Арсенала» (2:3) его уволили. Долгожданный титул не стал подушкой безопасности. На стадионах начались протесты. Под удар попал капитан красно-белых Денис Глушаков – именно его считали виновным в уходе Массимо.

Как убивали ещё один «Спартак». Откровенное интервью Глушакова О Каррере, агентах, Федуне и деньгах. С иудой теперь не всё так однозначно.

Болезненный уход Карреры со временем забыли, но кричалка «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» до сих пор в репертуаре болельщиков «Спартака». Убирать легенду – это всегда непросто.