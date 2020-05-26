«Я приговорил «Динамо». Как «Зенит» взял первый трофей в России — до миллионных вливаний

Если я спрошу вас, чем памятен день 26 мая 1999 года в истории футбола?

В этот день состоялся легендарный финал Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» против «Баварии» — погуглив, ответите вы.

И это всё? Спрошу я снова.

И это всё — наверняка ответите вы.

И будете неправы.

В тот же день футбольного календаря, который сегодня известен всему миру фантастическим блокбастером в Барселоне и культовым суперкамбэком «красных дьяволов», с разницей в несколько часов состоялся ещё один финал. В Москве, в «Лужниках», случилось историческое событие по меркам российского футбола – свой первый за 55 лет кубок страны выиграл «Зенит».

Каким образом связаны два этих матча? И как с ними связана великая победа сборной России над французами? Читайте – и всё узнаете.

«После победы в Кубке РФС вручил нам пустые грамоты»

В финале Кубка зенитовцы, только в 1996 году вернувшиеся в Высшую лигу и ещё не обласканные вниманием «Газпрома», встретились с «Динамо». Москвичи, даже потеряв из-за травм шестерых футболистов основного состава, считались фаворитами. Во-первых, играли дома, во-вторых, занимали гораздо более высокое место, чем «Зенит» в чемпионате (3-е против 12-го). И по итогам первого тайма команда Георгия Ярцева эти ожидания оправдала – гол Николая Писарева вывел бело-голубых вперёд.

Но после перерыва наступит звёздный час 23-летнего форварда «Зенита», чьё имя через 10 дней будет знать вся страна, – Колпинская Ракета Александр Панов в течение четырёх минут (55-58) выстрелит победным дуплетом. А Роман Максимюк установит окончательный счёт – 3:1 в пользу «Зенита».

Так питерцы во главе с амбициозным президентом 40-летним Виталием Мутко выиграют свой первый трофей в российской истории.

Виталий Мутко Фото: fc-zenit.ru

— Переломили, — вспоминает Панов события 21-летней давности. – Первый тайм лучше удался «Динамо» — они выглядели очень прилично. А у нас игра не клеилась. Может быть, повлияли статус матча и многочисленные накачки: «Надо, надо!» Целую неделю разговоры были только об этом.

— Виталий Леонтьевич накачивал?

— Не он один. Приезжали городские начальники, включая губернатора Санкт-Петербурга Яковлева, руководители «Газпрома». И болельщики требовали только победы. Возможно, в первом тайме это сказалось – мы перегорели. «Лужники» — историческое место, финал Кубка… А тут ещё пропустили – нас это подрубило.

В перерыве все сидели немножко поникшие. Я понимал, что нужно забить. И понимал, что сделать это должен именно я. Команда играла на меня и ждала гола. Надо было реабилитироваться – я в том розыгрыше Кубка ни разу не отличился. Настрой был такой – я должен забить и стать героем матча!

— На 55-й минуте сработало.

— Дождался момента. Решил сыграть нестандартно: пробил с лета с левой ноги – и всё получилось. Я прямо почувствовал, как этот гол нас взбодрил. Поняли, что можем.

— И всего через три минуты забили ещё один — победный.

— Гол получился неожиданным для всех – в том числе для меня. Перед этим у «Динамо» был отличный момент – после опасного штрафного мяч полетел точно в девятку, но Березовский взял этот удар намертво. И тут же выбил мяч к центру поля на Поповича. Гена поборолся, сделал скидку. Мяч так удачно ударился о газон – мне оставалось только прокинуть его в свободную зону. Убежал один на один, а дальше уже дело техники. Можно сказать, что этим голом я приговорил «Динамо». Психологически они оказались надломлены и после этого уже ничего не могли сделать. А мы ещё добавили и забили третий.

Обзор финала Кубка России «Зенит» — «Динамо»

— Торжества после матча – огонь? Первый кубок за 55 лет!

— Особых торжеств не было. Через три дня — матч чемпионата в Нижнем. Поэтому знали, что в любом случае останемся в Москве – домой не вернёмся.

Пробежали круг почёта. Нам вручили кубок, медалей не было. И грамоты – пустые. На них был только логотип РФС. Мы ещё удивились – почему так? Пошли в раздевалку, выпили немного шампанского из кубка. Эйфория, фото на память, поздравления от начальства – Мутко, Степашин, губернатор…

Командное фото «Зенита» после победы в Кубке России Фото: fc-zenit.ru

— Обещали повышенные премиальные?

— Этот вопрос обсудили ещё до игры. Премиальные по меркам «Зенита» заплатили очень хорошие. Суммы у всех были разные, но максимум — 20 тысяч долларов.

Быстренько собрались – и в гостиницу. Тогда «Газпром» на правах партнёра уже начал помогать команде – заселил нас в свой шикарный отельный комплекс. 20 минут от «Лужников», целый этаж на команду, классные номера.

— «Быстренько собрались». Вы рассказывали – торопились успеть на финал Лиги чемпионов.

— Да, я тогда болел за «Манчестер» и очень хотел посмотреть их игру с «Баварией». Можно сказать, для меня это был не менее важный матч. Прикидывал – у нас начало в 7, Лига чемпионов около 11 – по любому должны успеть.

— Это если без дополнительного времени и пенальти.

— Так мы и рассчитывали – в основное время выиграть (смеётся).

В гостинице нам устроили небольшой торжественный ужин. Скромный. Рано утром нужно было ехать в Нижний. Поэтому торт, чай…

А я тогда с играл небольшой травмой колена. Ещё на медицинские процедуры сходил – лед, мази.

И вот только после этого – «МЮ» — «Бавария». Пришёл в номер, включил телевизор. Сыграли, кажется, минут 15. Но «Бавария» уже вела в счёте.

Александр Панов (справа) в финале Кубка России. 1999-й год Фото: РИА Новости

«Мечтал о «Манчестере». Было бы здорово сыграть с Коулом и Йорком»

— В компании смотрели?

— Нет, один. Номера были одноместные. Общего просмотра не было – все уставшие после матча, пошли отдыхать. Кто-то тоже футбол смотрел, но большинство резались в карты. Тогда «джокер» был в ходу.

— Почему «Манчестер»?

— Нравилась эта команда – играли зрелищно, интересно. Да и звезд хватало – Бекхэм, Шерингем, Сульшер, Гиггз, Шмейхель, Скоулз…

— 1:0 в пользу «Баварии» к 90-й минуте – верили, что «дьяволы» могут отыграться?

— Отыграться, да – «Манчестер» мощно давил и гол назревал. Но, если честно, когда счёт сравнялся, я радовался, что будет дополнительное время – такой футбол хотелось смотреть как можно дольше.

Если проводить параллели между нашими матчами, то, получается, «Манчестер» тоже смог переломить игру – проигрывал, но победил. И они тоже быстро забили два гола, один за другим. Камбэк и в нашем случае, и в Барселоне получился очень красивым.

— Развязка – гол «джокера» Сульшера.

— Когда он вышел на замену, у меня промелькнула мысль: забьёт. Фартовый был нападающий – почти всегда с моментами.

И когда он забил после подачи Бекхэма… Это было настолько… Даже сейчас трудно подобрать слова.

Неожиданно. Непредсказуемо. Так быстро все перевернулось! Чтобы «Бавария» — немцы, которые всегда славятся своей дисциплиной и умением держать ход матча под контролем – так проиграла… Финал Лиги чемпионов – за две минуты! Это было потрясающе.

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— «Бавария» — пижоны?

— Да не, какие они пижоны? Бились, старались. Конечно, должны пенять на себя – где-то потеряли нить игры, не реализовали моменты, психологически подсели, физически устали. Но, как сказал Фергюсон, это футбол. «Манчестер» всегда сражался до конца. И, выпустив Шерингема и Сульшера для усиления атаки, додавил.

Как сложились судьбы игроков «Баварии», проигравших легендарный финал ЛЧ в 1999 году Никто из них не стал успешным тренером!

— Эмоции?

— Я очень радовался. Помню, кричал что-то, празднование было бурным. Две такие победы сразу! День побед (смеётся).

Но вот ещё один пример того, что в жизни всё уравновешено – в Нижнем через три дня мы проиграли 0:1. Матч проходил на таком огороде… И, кстати, пропустили тоже в самой концовке. Какой-то нижегородский Сульшер забил.

— 26 мая вообще спали?

— А почему нет? После победы «Манчестера» немножко поприходил в себя – и лёг. Часа в два ночи заснул. С чувством выполненного долга (смеётся).

— Снилось, наверное, что играете за «МЮ»?

— Не помню, что снилось. Но мечтал о «Манчестере», это было. Как говорится – мечтать не вредно, вредно не мечтать. В основе у них выходили Коул и Йорк – очень хорошая пара нападающих, здорово дополняли друг друга. Было бы круто с ними поиграть!

— Болели за «Юнайтед» — почему теперь за «Сити»?

— Всё очень просто — Фергюсон ушёл. При нём это была Команда-Победитель. А без него потерялся характер – умение «МЮ» вытаскивать невероятные матчи. И игра стала какой-то грустной.

А «Манчестер Сити», наоборот, стал показывать яркий футбол. И меня это вдохновило. Очень там Агуэро понравился.

То есть симпатии к Манчестеру остались – только команда теперь другая.

«Бавария» – пижоны? Я не согласен. Они ж не сели на траву раньше времени, верно?»

Для футболистов проигравшего «Динамо» вечер после финала Кубка, естественно, был окрашен в минорные тона. Но они тоже смотрели Лигу чемпионов.

Вспоминает полузащитник команды Сергей Гришин.

— У нас перед игрой многие поломались и на правом фланге защиты играть было некому – там вышел Гусев. Первый раз за карьеру. Мы с Роланом поочередно закрывали эту позицию. То он меня страховал, то я его. Новые функции, такую схему не наигрывали – получилось не очень. В середине второго тайма меня заменили.

Мы вели 1:0, но потом немножко подсели, а они наоборот – прибавили. И Панов поймал кураж.

Никаких отдельных чествований для финалистов не было – пошли в раздевалку. Ярцев что-то сказал, погоревали – и разъехались по домам. Ну или кто куда захотел.

Я с друзьями-нефутболистами поехал в бар — смотреть финал Лиги чемпионов. Куда-то в центр Москвы, где был большой экран. К концу первого тайма, кажется, успели.

Настроение было подавленным – опустошение и моральная усталость. Поэтому просто смотрел игру – наслаждался.

Симпатии были на стороне «МЮ», они мне больше нравились. Молодая команда — Бекхэм, Гиггз, Сульшер, братья Невилл…

Помню, как Маттеуса заменили при счёте 1:0 – он потом смотрел на поле и нервничал.

Помню, что «Манчестер» давил. И победный гол Сульшера – норвежец мастерски «подкушал» момент во вратарской.

7 замен, изменивших современную историю футбола Сульшер, Гётце и Бэйл свои самые важные голы в карьере забили, выйдя на замену.

«Бавария» пижоны? Я не понимаю этого высказывания. Финал Лиги чемпионов – какое может быть пижонство? И в чём оно проявлялось? Маттеуса заменили? Так мы не знаем почему. Маслаченко сказал – и все подхватили. Я не согласен. «Бавария» играла и билась до конца. Они ж не сели на траву раньше времени, верно? Другое дело, что после первого пропущенного мяча могли немного растеряться. Не сообразили, как это произошло и что делать дальше. А лидера, который бы всех мобилизовал, подсказал и расставил, не нашлось. Стержня внутри команды не оказалось. Причем здесь пижонство?

Всем пива? Такого я не кричал (смеётся). Да, порадовался победе «МЮ», но все-таки это были две иностранные команды. Вот когда наша молодёжная сборная по хоккею с канадцами переломила, проигрывая 0:3 – это было совсем другое дело. Топ, круто!

В Питере бесплатные квартиры от «Газпрома», в Манчестере — возвращение Священного Грааля

«Зенит» только после поражения в Нижнем Новгороде отметит свою победу. Но праздник, по воспоминаниям участников, получится фантастическим.

Огромная толпа болельщиков встретит триумфаторов уже в аэропорту Пулково. В центр города команда доберется на автобусе, после чего пересядет в открытые лимузины и отправится в поездку по Невскому.

Дворцовая площадь будет полностью забита — там соберётся около 100 тысяч человек. Для победителей сделают специальную трибуну, с которой зенитовцы пообщаются с болельщиками.

Празднования «Зенита» с болельщиками после победы в Кубке Фото: fc-zenit.ru

Помимо повышенных премиальных (что после дефолта-1998 будет особенно ценным) двоим Александрам — Горшкову и Панову — «Зенит» выделит бесплатные квартиры как бонус от «Газпрома». Панову достанутся четырёхкомнатные апартаменты в очень престижном районе на Крестовском острове.

Панов: мой дом — Москва, а не Питер. И да, я фанат «Спартака», не «Зенита» Самый искренний русский футболист рассказывает Дмитрию Егорову о большой перезагрузке в своей жизни.

А вот каким этот день запомнится главному тренеру команды Анатолию Давыдову (отрывок из книги «Правда о «Зените»): «До сих пор не могу забыть, как болельщики сломя голову бежали за нами по всему Невскому. А рядом бежали охранники — и аккуратно, чтобы болельщиков не обидеть, раздвигали их в стороны, чтобы под колеса лимузинов не попали. Мы не нервничали, поскольку чувствовали, что нас оберегают. Так и доехали до забитой до последнего метра Дворцовой.

О том, что будет эта поездка по Невскому, мы и узнали-то, только когда вышли из автобуса около Московского вокзала. Такой сюрприз был! Вынырнули из какой-то улочки, взглянули на Невский — и оторопели. Ради таких моментов стоит приходить в футбол…».

Анатолий Давыдов с кубком России Фото: fc-zenit.ru

«МЮ» тоже будет отмечать памятно и громко – команда впервые в истории английского футбола сделает чемпионский хет-трик, выиграв 3 трофея (помимо Лиги чемпионов – АПЛ и Кубок страны) за 10 дней.

Защитник Гари Невилл в автобиографии вспоминал: «Во время празднования был один настолько яркий момент, что его я не забуду до конца своих дней, причем случилось это не на поле. Наш автобус победителей ехал в центре города, на нас смотрели сотни тысяч людей. Я, как сейчас, вижу перед собой лицо одного из тысячи фанатов «Юнайтед», стоявших у дороги. Он орал так, что вены на его шее почти лопались. Это была самая что ни на есть искренняя радость. Лучший момент его жизни наступил, его мечты осуществились. И наши мечты тоже.

Рядом с ним были и другие парни — из Сэлфорда, Траффорда, Миддлтона и Визеншо со слезами, струящимися по их лицам. Я думаю для тех, кто постарше, тех, кто помнил 1968 год, это было возвращение Священного Грааля. Для молодых это была абсолютная эйфория от того, что мы наконец-то стали королями Европы. Мы слишком долго боролись и проигрывали. Теперь наконец мы достигли вершины.

Мне нужно было поспать. Я был полностью измотан к концу этого длинного сезона, но во время этого медленного продвижения сквозь толпу самая приятная в мире дрожь охватывала меня. Люди висели на фонарных столбах и высовывались из окон своих офисов. Эйфория была по всюду. Было что-то особенное в этом движении автобуса. Эта слава была для всех и каждого, кто любит «Юнайтед». В тот момент Манчестер стал моим раем».

«Манчестер Юнайтед» празднует победу в Лиге чемпионов Фото: Mirrorpix/Getty Images

Кто бы мог тогда представить, что через девять лет «Зенит» и «МЮ» встретятся в Монако в матче за Суперкубок УЕФА. Своеобразный мостик между маем-1999 и августом-2008 перекинут участники событий — Алекс Фергюсон, Гарри Невилл, Уэс Браун, Вячеслав Малафеев (в 99-м он был запасным вратарем «Зенита»), а также Пол Скоулз, пропускавший финал ЛЧ из-за дисквалификации, и… Владислав Радимов. Который в 99-м, будучи воспитанником ленинградского футбола, играл за «Динамо» (это был его единственный сезон в составе бело-голубых). В «Зенит» Радимов придёт в 2003-м. А в 2008-м в матче против «МЮ» выйдет на замену на 71-й минуте. И после победы в Суперкубке УЕФА в 32 года завершит карьеру.

«С самого утра было чувство – если выйду против французов, то обязательно забью»

А Панов через 10 дней после победного финала Кубка страны-1999 продолжит феерить и походя отгрузит еще два мяча Фабьену Бартезу. В матче, который завершится исторической победой сборной России над чемпионами мира французами на их поле – 3:2. И сделает зенитовца самым популярным футболистом страны.

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— На том, лужниковском кураже два мяча Франции забили?

— Уверен, что да. 26 мая я получил серьёзный эмоциональный заряд. В один день и наша победа в Кубке, и любимого «Манчестера». Потом ещё в Питере «Зенит» очень тепло встретили.

А матч с французами был уже через 10 дней. Честно – на «Сен-Дени» я выходил с мыслями о победе. Почему нет? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот футболист, который не хочет обыграть чемпионов мира.

Кстати, у меня что с «Динамо», что с Францией дубли оказались похожими. Один гол – красивый, круто исполненный, другой – обычный.

Помню, что во Франции с самого утра было чувство – если сегодня выйду на поле, то обязательно забью. Правда, думал, что Романцев выпустит на замену – а он доверил место в основе. Этого я не ожидал. На его решение, скорее всего, тоже повлиял финал Кубка. Вот и выходит, что не сыграй я тогда так ярко и результативно, ничего этого могло не быть – ни Франции, ни моих голов, ни нашей победы.