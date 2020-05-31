Гвардиоле снова нужен крайний защитник. В «Сити» он уже потратил на них 200 млн

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и… — третий пункт обычно меняется от случая к случаю. Это классический заход к истории об одержимости или упрямстве. Или о каком-то бросающемся в глаза противоречии. В случае с Гвардиолой и крайними защитниками подходит любой вариант.



Великий тренер, который оказал наибольшее влияние на развитие игры из всех, кто сейчас работает, чешет свои фланги защиты, как рыболов чешет укус комара. Редко, стараясь не отвлекаться от основного занятия, но яростно и безрезультатно.

Новая цель «Манчестер Сити» — Нелсон Семеду. За последние пару недель новости о переговорах опубликовали обе каталонские газеты, Mundo Deportivo и Sport. Переговоры запутанные, в сделке может принять участие ещё и правый защитник «Сити» Жоау Канселу (агент обоих — Жорже Мендеш). Тогда речь будет идти об обмене — только непонятно, с чьей доплатой (оба клуба хотят, чтобы доплатила другая сторона). Но и вариант, при котором «Сити» покупает Семеду и сохраняет Канселу, не исключён». В этой связи хотелось бы отметить вот что.

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С того момента, как Гвардиола переехал в Англию, его клуб потратил на крайних защитников 218 млн евро. Больше, чем на игроков любого другого амплуа. Даже больше, чем на драгоценных сейчас вингеров. Вот полный список покупок в первую команду «Сити»: Зинченко, 2 млн, Данило, 30 млн, Уокер, 52 млн, Менди, 57 млн, Анхелиньо, 12 млн, Канселу, 65 млн. Итог этой трансферной работы таков: клубу по-прежнему нужны крайние защитники.

Почему крайние защитники так важны?

С лета 2008 года, когда Гвардиола неожиданно возглавил «Барселону», роль крайних защитников в его командах изменилась больше, чем роль других игроков. В «Барселоне» в его распоряжении оказался уникальный игрок. Дани Алвес был не только техничным и быстрым, но и потрясающе креативным. За четыре года с Гвардиолой он ни разу не отдал меньше 10 голевых передач в чемпионате за сезон, задав новый стандарт результативности для крайнего защитника. Тогда Пеп сумел максимально использовать атакующий потенциал Алвеса. Но после того, как он начал работал в других командах, стало ясно, что такие фланговые защитники — не его формат.

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В «Баварии» на флангах играли Рафинья и Алаба, немного Лам и Данте. Да, Гвардиола разглядел талант Киммиха во втором дивизионе и пригласил его в «Баварию», но как центрального защитника. За три года в Германии ни один из его фланговых защитников не сделал больше семи ассистов в чемпионате за сезон. В Англии максимум — шесть ассистов Уокера в рекордном сезоне 2017/18. Это нормальный результат для топ-клуба, но не фантастический. Причина в том, что они слишком заняты другими задачами.

Вингеры «Сити» открываются так широко, что за матч вытаптывают боковую линию. Восьмёрки, самые умные игроки в команде, имеют больше всего свободы и тоже часто смещаются на фланг. Это приводит к постоянному ситуативному образованию пустот в центре поля и в полуфлангах. Эти пустоты заполняют фулбеки.

Йохан Кройф сказал, что играть в простой футбол труднее всего. В футболе Гвардиолы на крайних защитников приходится большая часть трудностей. Они должны выполнять сразу несколько тактических задач.

При билд-апе, если соперник прессингует обоих центральных защитников, один из крайков остаётся внизу и формирует тройку, чтобы преодолеть первую линию прессинга. Второй открывается выше, но не слишком широко, чтобы при дальнейшем продвижении мяча иметь возможность занять зону одной из восьмёрок. В следующей фазе владения оба защитника могут сместиться в опорную зону к опорному полузащитнику (в этот момент схема «Сити» трансформируется в 2-3-5). Ложные фулбеки пару лет назад стали таким хитом в маленьком мире футбольных гиков, но термин даже прорвался в мейнстрим. Наконец, в завершающей фазе атаки защитник должен креативно взаимодействовать с вингером либо восьмёркой: подстраиваться под партнёра по команде, уводить от него соперника, создавать зоны обманными рывками. И, естественно, качественно подавать.

Это огромный список требований. Фактически, фулбек должен в зависимости от ситуации выполнять функции игроков сразу нескольких амплуа, занимая их позиции. От его требуется не только скорость и техника, но и мощный игровой интеллект, чтобы ситуативно выполнять одну из нескольких тактических ролей. Я забыл добавить к списку требований культуру паса, но она тоже необходима, потому что одна из ролей, которую должен выполнять фулбек — роль разыгрывающего опорника.

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Чего не хватает защитникам «Сити»

Выбор фулбеков, который сейчас есть в «Сити» устроил бы большинство тренеров. Но не Гвардиолу, потому что никто из его защитников не отвечает всем требованиям одновременно. Менди хорош в атаках, но слишком плохо играет позиционно. В сложных ситуациях, когда нужно учитывать движения вингеров и восьмёрок, его решения оставляют желать лучшего. Зинченко — антипод Менди. Он готов к роли приманки, чтобы освободить пространство для партнёра, он не ошибается в простых ситуациях, но ему не хватает класса. Старательностью и пониманием игры он заслужил быть в клубе (учитывая его стоимость, это просто идеальный трансфер), но это, пожалуй, максимум. В прессинг-плане против «Сити» именно ему часто умышленно дают свободу.

Зинченко теперь — левый защитник. Гвардиола взял идею у Перевертайло Получается с переменным успехом.

Канселу техничный игрок с хорошим дриблингом, но не командный. И он проваливается в защите сильнее всех остальных. Уокер — пожалуй, самый сбалансированный из всех. Играя в «Тоттенхэме», он демонстрировал мощный набор атакующих качеств: качественные подачи, резкий рывок, выносливость. Под руководством Гвардиолы Уокер здорово прибавил в чтении игры и контроле мяча. Он справляется с тактическими задачами и помогает в атаке, хотя в последний год сосредоточен на простом подыгрыше больше, чем раньше.

Семеду действительно нужен?

Семеду быстрый игрок с неплохим дриблингом, правда, не очень резкий. Чтобы обыграть соперника один в один, ему нужно прилично пространства. Он своевременно подключается к атакам и заполняет пространство. Среди недостатков выделяются слабые кроссы. Он вообще мало обостряет, но и делает это на среднем уровне. При этом к 26 годам он ни разу не сталкивался со сложными тактическими задачами, вроде тех, которые ставит перед фулбеками Гвардиола. Нет гарантий, что его взаимодействие с партнёрами при смене позиций в позиционных атаках будет лучше, чем у Канселу и Менди, а в индивидуальных действиях в атаке он им уступает.

Семеду совершенно точно не сделает «Сити» сильнее. В принципе, этого уже достаточно, чтобы сказать, что он не нужен. Вот только последние трансферы Гвардиолы опровергают это логичное утверждение.



Даже покупка Канселу была странным решением. Он не сильнее Уокера в целом, просто обладает более радикальными характеристиками — острее подключается к атакам, хуже в обороне и билд-апе. Ещё более странным решением выглядел трансфер Анхелиньо. Ну просто как-то не верилось, что Анхелиньо сделает сильнее команду, в которой Марез сидит в запасе. Эти два нелогичных и не сработавших трансфера (Канселу вышел в старте в. Восьми матчах АПЛ, Анхелиньо зимой уехал в аренду) показывают, до какой степени позиция фулбека не устраивает Гвардиолу.



Покупать игроков, которые вряд ли сделают команду сильнее, если взглянуть на всю карьеру Пепа, не в его стиле. Но сейчас он занимается именно этим. И это похоже на эмоциональное непродуманное поведение — хотя он последний тренер, от которого этого можно ждать. Можно предположить, что Гвардиола просто подстраховывается: покупает себе игроков с разными характеристиками под разные тактические рисунки, чтобы выпускать каждого под конкретную задачу. Менди и Канселу (120 млн за двоих) сидят в запасе, но Пеп может себе это позволить. Выглядит похоже, но это слишком не в стиле тренера, который нашёл Киммиха во второй Бундеслиге, Бускетса в дубле, а Зинченко в РПЛ. Поэтому мне всё-таки кажется более вероятным, что постоянный поиск подходящего крайнего защитника — это именно эмоциональное решение человека, у которого слишком долго не сходится один угол в уже готовом пазле.

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Гвардиола на пресс-конференциях складывает телефоны журналистов в одну ровную линию. Наверное, такой человек, если ему дать достаточно средств, может сложить в линию всех крайних защитников из топ-клубов, чтобы подобрать наиболее подходящего. У тренеров, которые имеют собственную сложную систему игровых ценностей, иногда такое бывает. Например, у Диего Симеоне проблемы с атакующими футболистами: форварды под его руководством начинают хуже забивать, а вингеры и десятки теряют креативность.

У Гвардиолы зудит на флангах. Конечно, он может себе позволить Семеду, Чилуэлла, Берчиче, Триппьера и ещё Де Шильо (просто для смеха). Но чем дольше он перебирает дорогие варианты, тем чаще вспоминаешь, что Трента Александера-Арнольда никто не покупал. Есть и такой способ решить проблему.

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