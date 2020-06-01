Кто лучший пенальтист в России? Собрали статистику за 10 лет

В этом рейтинге не только игроки РПЛ, но и представители более низких лиг.

Очередная подборка, посвящённая лучшим пенальтистам. На этот раз статистики из Transfermarkt.ru по просьбе «Чемпионата» составили список лучших российских исполнителей пенальти за последние 10 лет.

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Стоит отметить, что учитывались голы во всех взрослых лигах в нашей стране: от ПФЛ до РПЛ.

Игорь Коронов

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 2.

Игорь Коронов (слева) Фото: РИА Новости

Игорь Коронов — воспитанник челнинского футбола. Атакующий полузащитник сделал карьеру, выступая в низших лигах. В 2011 году вызывался во вторую сборную России, даже вышел на замену в одном из матчей. В 2014 году стал игроком «Оренбурга», а через два года вместе с командой оформил выход в РПЛ. Последним клубом полузащитника был «Камаз» из ПФЛ. С 1 июля 2019 года 34-летний Игорь Коронов находится в статусе свободного агента.



За последние 10 лет полузащитник забил 16 голов с пенальти, причём все попытки были реализованы в ФНЛ. Последний одиннадцатиметровый футболист исполнил 22 марта 2015 года. С тех пор прошло больше пяти лет, но даже это не помешало Коронову попасть в топ лучших российских пенальтистов.

Хасан Мамтов

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 2.

Хасан Мамтов (в красном) Фото: РИА Новости

Нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов, как и Игорь Коронов, сделал карьеру в ФНЛ. Футболист известен тем, что его постоянно приглашал в команду Александр Григорян. В 2011 году Григорян подписал Мамтова в «Химки», где в первый же сезон Хасан стал лучшим нападающим команды. Через полтора года Мамтов вслед за Григоряном отправился в «СКА-Энергию». Затем нападающий удачно выступал за «Тюмень», а в 2017 году форварда по рекомендации Григоряна приобрели в «Анжи». В следующий раз коуч и футболист встретились в «Тамбове», правда, Мамтов в клубе оказался раньше.



Начиная с сезона 2010/2011 Мамтов исполнил 18 одиннадцатиметровых ударов (16 за «Тюмень» и лишь два в составе «Тамбова») — 16 попыток оказались удачными. Хасан Мамтов зачастую играет по вратарю: до последнего ждёт движения, а только потом выбирает точку для удара.

Руслан Мухаметшин

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 3.

Руслан Мухаметшин Фото: РИА Новости

Единственный футболист из списка, закончивший карьеру. Руслан Мухаметшин является олицетворением игры футбольного клуба «Мордовия». За саранскую команду нападающий провёл 226 игр, в которых забил 95 голов. У Мухаметшина был не очень удачный опыт игры в «Рубине» и тульском «Арсенале», но после провалов форварда всегда ждали в родном клубе. Сейчас Руслан Мухаметшин работает ассистентом главного тренера в «Мордовии».



Мухаметшин исполнял пенальти на точность. Во время разбега нападающий останавливался, взглядом ловил движение вратаря, затем технично отправлял мяч в сетку. За последнюю десятилетку Руслан исполнил 19 одиннадцатиметровых, причём все в составе «Мордовии». Реализовать получилось 16 ударов.

Александр Кутьин

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 5.

Александр Кутьин Фото: РИА Новости

Ещё один старожил ФНЛ. Александр Кутьин успел сыграть сразу в трёх командах, которые за последние десять лет получили повышение в РПЛ: «Арсенал» Тула, «Тосно» и «Енисей». На данный момент Кутьин является игроком «Луча» и это может быть вторая команда в карьере футболиста после «Тосно», которая прекратит существование.



Хоть Кутьин и имеет сумасшедшую силу удара, исполняет форвард пенальти исключительно на точность. Во время разбега Александр дёргает вратаря, затем пробивает в нужный угол. За последние 10 лет футболист реализовал 16 одиннадцатиметровых.

Дмитрий Комбаров

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 2.

Дмитрий Комбаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бывший капитан «Спартака» был штатным пенальтистом команды, а его забитые мячи с одиннадцатиметровой отметки нередко приносили спартаковцам победу. Дмитрий Комбаров из числа тех, кто не играет по вратарю — защитник заранее знает, куда отправит мяч. Как показывает статистика, Дмитрий чаще всего пробивает в правый от голкипера угол.

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Начиная с сезона-2010/2011 Комбаров реализовал 16 пенальти из 18. Любопытно, что оба незабитых пенальти были назначены в ворота «Краснодара». Один из ударов парировал Андрей Дикань, выступавший с Комбаровым в «Спартаке» четыре года.

Жоаозиньо

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 0.

Жоаозиньо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жоаозиньо, не так давно получивший российский паспорт, вполне может претендовать на рекорд. Полузащитник ни разу не промахивался в официальных играх с одиннадцатиметровой отметки. За последние 10 лет русский бразилец исполнил 16 пенальти — все попытки были реализованы. «Для меня исполнение пенальти — не проблема», — признался бразилец после одного из матчей.

Жоаозиньо был штатным пенальтистом в «Краснодаре», но однажды к нему подошёл Вандерсон и попросил исполнить удар с точки — Жоа уступил: «Вандерсон был вторым в очереди не пенальти вслед за мной. Но он попросил меня пробить, и я уступил. Счёт уже позволял такую импровизацию». Кстати, тот пенальти Вандерсон не реализовал.



Жоаозиньо перешёл в «Динамо» в июле 2018 года. Как и во всех командах, в московском клубе тоже были штатные пенальтисты. После серии неудачных попыток тренерский штаб включил бразильца в список исполнителей одиннадцатиметровых. С тех пор Жоаозиньо забил два из двух.

Артём Дзюба

Забито с пенальти: 16.

Нереализованные попытки: 8.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Пенальти Артём Дзюба начал исполнять, будучи игроком «Спартака». С тех пор одиннадцатиметровые Дзюба исполнял в «Томи», «Ростове» и «Зените». Как Артём исполняет пенальти? Рассказывает голкипер питерской команды Михаил Кержаков.



«Сейчас расскажу все тончайшие секреты Артёма. Он исполняет пенальти на технику, он сильно не бьёт. Дзюба посылает мяч либо низом, либо на небольшую высоту уровня колена. Он старается смотреть до конца на вратаря, поэтому нужно стоять до конца и заранее не валиться».

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На тренировках Дзюба нередко занимает место в воротах. В этом амплуа Дзюба чувствует себя довольно уверенно.



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«Вообще, у меня есть мечта, чтобы на 119-й минуте удалили вратаря, и я встал в ворота, — признавался Дзюба. — Надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт, я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь».



За последнюю десятилетку Дзюба исполнял пенальти 24 раза: забить нападающему удалось 16 голов. Интересный факт: если Артём Дзюба забивает с пенальти, его команда не проигрывает.

Фёдор Смолов

Забито с пенальти: 17.

Нереализованные попытки: 3.

Фёдор Смолов Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Наверняка Смолову становится не по себе, когда он слышит слово «пенальти». Всему виной чемпионат мира и нереализованный послематчевый удар в матче с Хорватией.



«Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами, рассказывал по прошествии времени Смолов. — То есть наступает серия пенальти, и я на фоне этого разговора начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать».

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Болельщики «Краснодара» должны помнить пенальти Смолова. Фёдор реализовывал их чётко, а его мячи с точки не один раз приносили «быкам» три очка. В составе краснодарского клуба Смолов лишь один раз не смог забить с пенальти — случилось это в Кубке России в 2017 году. Все остальные попытки непременно заканчивались голом. 8 августа 2016 года в матче против «Терека» Павел Мамаев и Фёдор Смолов решили разыграть пенальти: после свистка судьи Мамаев скатил мяч под удар — Фёдор подбежал и отправил мяч в ворота.



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Начиная с сезона-2010/2011 Фёдор исполнял 20 одиннадцатиметровых, форварду удалось забить 17 раз.

Николай Комличенко

Забито с пенальти: 17.

Нереализованные попытки: 4.

Николай Комличенко Фото: РИА Новости

Воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко с 2016 года выступал за чешские клубы. За 3,5 сезона в Чехии Комличенко забил 53 гола, причём почти треть из них с пенальти. Прошлый сезон нападающий провёл на ура — Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата, записав на свой счёт 28 голов. Также российский нападающий был признан лучшим легионером чешского чемпионата.

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Типичный пенальти в исполнении Николая Комличенко — долгий и размашистый разбег и удар на силу. Форвард редко играет по вратарю, порой голкиперы угадывали направление мяча, но из-за мощного удара мяч в итоге залетал в сетку.



За последние 10 лет Николай Комличенко забил с пенальти 17 мячей. Были и нерезультативные попытки — четыре раза мяч не пересекал линию ворот.

Александр Гаглоев

Забито с пенальти: 27.

Нереализованные попытки: 3.

Фёдор Гаглоев Фото: fckamaz.ru

Александр Гаглоев — лучший пенальтист десятилетия в России. Воспитанник ДЮСШ владикавказского «Спартака» всю карьеру выступает в низших лигах России. Гаглоев успел поиграть в ФНЛ за вышеупомянутый «Спартак» Владикавказ, «Оренбург» «Сахалин» и «Нефтехимик». Последние три года футболист выступает в ПФЛ. За этот период полузащитник стал любимчиком болельщиков «Сахалина», в который вернулся Гаглоев спустя время. За «Сахалин» полузащитник суммарно провёл 77 матчей, в которых забил 39 мячей. Гаглоев был штатным пенальтистом, поэтому 18 мячей с пенальти удивят всех, кроме болельщиков сахалинского клуба.



В июле прошлого года нападающего подписал «Камаз». О способностях Гаглоева исполнять одиннадцатиметровые там знали, поэтому роль пенальтиста быстро перешла к Александру. В нынешнем сезоне Гаглоев успел реализовать 8 пенальти. Кажется, это далеко не предел.



Всего за последние 10 лет Гаглоев исполнял пенальти 30 раз: 27 попыток оказались удачными, три раза удары Александра не достигали цели