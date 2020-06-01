10 главных изменений в клубах РПЛ за время простоя. Некоторые уже не будут прежними

Дождались. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня. Клубы отправились на внеплановый отпуск ещё в марте, и с тех пор в лиге произошло достаточно громких событий. Команды убирают тренеров, игроки отказываются возвращаться в Россию, а один из топ-клубов успел стать государственным — обо всём этом расскажем подробнее.

«Оренбург» лишился главного тренера и лучшего бомбардира

Проблемы «Оренбурга» продолжаются. Клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Напомним, Емельянов сменил Владимира Федотова в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела четыре игры: одержала одну победу, раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Исполняющим обязанности главного назначен Ильшат Айткулов.



Также команду по истечению срока контракта покинул нападающий Джордже Деспотович. Сербский нападающий выступал за «Оренбург» с 2018 года: провёл 47 матчей, в которых забил 14 мячей. Деспотович может продолжить карьеру в России: интерес к форварду приписывают ЦСКА и «Ростову».

Гулиев переведён во вторую команду “Спартака” за нарушение дисциплины

25 мая «Спартак» на официальном сайте сообщил о переводе Аяза Гулиева во вторую команду. Полузащитник неподобающе вёл себя на командном собрании, где неоднократно высказал недовольство в адрес одного из тренеров, за что и был отправлен домой прямиком из Тарасовки.



«Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил, — комментировал ситуацию коллегам генеральный директор клуба Томас Цорн. — Ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и клубу. И исходя из этого сделаем выводы. До возобновления сезона ещё четыре недели.Пока исходим из того, что Гулиев 10 июня начнёт тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там».

ЦСКА остался без многолетнего тренера по физподготовке

ЦСКА объявил об уходе тренера по физической подготовке Паулино Гранеро. У специалиста закончился контракт. Паулино Гранеро — легендарная личность для «армейской» команды. Испанец работал в московском клубе с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м. Вместе с ЦСКА Паулино стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), двукратным обладателем Кубка (2011, 2013) и трёхкратным обладателем Суперкубка (2013, 2014, 2018).



Как сообщают СМИ, Гранеро продолжит работать в сборной России.

Анюков завершил карьеру

В конце мая защитник «Крыльев» Александр Анюков объявил о завершении карьеры. «Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол», — написал в прощальном письме защитник. В клубе сообщили, что Анюков возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.



За долгую карьеру футболиста Александр завоевал множество титулов: он пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

ЦСКА стал государственным клубом

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Отныне долговые обязательства клуба перед ВЭБ полностью погашены, а госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА. Председателем совета директоров стал помощник президента РФ Максим Орешкин, а его заместителем — Евгений Гинер. Стоит отметить, что Евгений Леннорович продолжает оставаться президентом ЦСКА, и у него есть право обратного выкупа акций. Как сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, госкомпания вошла в этот проект на 3-5 лет. Корпорация уже начала поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА.

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ЦСКА и «Зенит» продлили соглашения с главными тренерами

“Армейцы” и питерцы, в отличие от «Локомотива», продлили контракты с главными тренерами. Рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко подписал новое соглашение до окончания сезона-2020/21, а Сергей Семак подписал контракт по схеме «2+1».

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«Спартак» выкупил Соболева

Московский «Спартак», арендовавший зимой Александра Соболева у «Крыльев Советов», объявил о выкупе нападающего. Причём спартаковцы заплатили за него больше первоначальной суммы выкупа.



«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, — прокомментировал подписание Соболев. — Буду делать всё возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков».



До приостановки чемпионата Соболев провёл в составе «Спартака» четыре игры, забитыми мячами не отметился, зато отдал три голевые передачи.

Чемпионы мира в Россию не вернулись

По состоянию на начало этого года в РПЛ числилось сразу три чемпиона мира. Есть подозрение, что после пандемии не останется ни одного.



«Спартак» не станет выкупать немецкого полузащитника Андре Шюррле. Все легионеры команды вернулись в Москву — за исключением Шюррле. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня, и можно с уверенностью заявить, что матч против «Ростова» в 2019 году стал последним в карьере немца в России.



Не прилетел в Москву и защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес. Немец уже давно хочет покинуть стан «железнодородников». Ситуация с пандемией — идеальный повод это сделать. Как стало известно «Чемпионату», официальная причина невозвращения футболиста в клуб — опасение за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве. Контракт Хёведеса с «Локо» расчитан до июня 2021 года, но стороны могут расторгнуть соглашение гораздо раньше.

Пожалуй, самая забавная ситуация связана с Адилем Рами и «Сочи». Как сообщают СМИ, французский защитник намерен покинуть клуб из-за невыплаты зарплаты. «Адиль освобождается от каких-либо обязательств, и у него есть желание продолжить карьеру», — заявил адвокат футболиста. При этом источники сообщают, что контракт Рами был аннулирован ещё 26 мая. Адиль попытался скрыть от клуба серьёзную травму, с которой уже приехал в расположение команды. «Чемпионат» запросил комментарий агента футболиста: «Всё дело не в травме. Дело в зарплате, из-за этого контракт был расторгнут. За всё время мы получили от «Сочи» ровно 0 евро. Мы пойдём в ФИФА и CAS».

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Сёмин — всё

Пожалуй, главная новость во время пандемии. 14 мая московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Контракт Юрия Павловича закончился, и руководство не стало его продлевать даже до конца нынешнего чемпионата. Клуб предлагал Сёмину стать почётным главным тренером «железнодорожников», но легендарный коуч ответил отказом.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986-го по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.



Место российского ветерана занял сербский специалист Марко Николич. Пока Юрий Павлович призывает руководство уйти в отставку, а «Локомотив» размещает ролик на фасаде здания у стадиона со словами благодарности, Николич прилетел в Москву и сел на двухнедельный карантин в одной из гостиниц столицы.

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Футболисты и коронавирус

К сожалению, вирус не обошёл стороной футболистов чемпионата России. Ниже приводим список игроков, которые заболели или переболели коронавирусом.



«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев.



«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).



«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровел).



«Динамо»: Роман Евгеньев. У двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела. Фамилии четырёх неизвестны.



«Рубин»: Константин Плиев, Николай Поярков.



«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).



«Урал»: Павел Погребняк.



Всем здоровья!