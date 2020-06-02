Футболисты возмущены из-за убийства Джорджа Флойда? Меня возмущает их лицемерие

Вы точно слышали о Джордже Флойде, даже если ещё не запомнили его имя. Его смерть под коленом полицейского взорвала США, после чего волна возмущения прокатилась по всему миру.



Обстоятельства смерти Флойда ужасны и нормальной реакцией на них действительно является возмущение. Полицейский Дерек Шовен коленом прижал к земле шею лежащего Флойда и держал так девять минут, в том числе две минуты после того, как тот перестал шевелиться. Это ужасно, поэтому легко понять людей, чувство справедливости которых было затронуто, и которые не остались в стороне, а массово вышли на улицу и собрались собрались возле полицейского управления третьего округа Миннеаполиса, чтобы требовать правосудия.

Фото: Stephen Maturen/Getty Images

На следующий день после смерти Флойда полицейский Шовен, который его убил, вместе с тремя коллегами был уволен. Явно недостаточная реакция. За такое мало увольнять, абсурдное превышение допустимой силы (excessive use of force – устойчивое словосочетание в американской юридической практике) требует наказания по закону. И тысячи людей всех цветов кожи его потребовали.

Фото: Carlos Gonzalez/Getty Images

Правда, одновременно с ними вышли и тысячи других людей. У которых немного другие требования. Или представления о правосудии.

Борцы за справедливость и мародёры

Протесты быстро перекинулись из Миннеаполиса на другие города. Требования быстро стали размытыми, а потом и исчезли. Протестующие переключились с правосудия на беззаконие. Массовые случаи мародёрства пронеслись по нескольким штатам. В Нью-Йорке знаменитый ТЦ Блумингдейл обложил витрины фанерой в надежде защитить товары. В Nike наняли бригаду секьюрити. Монобутику Gucci повезло меньше, его вынесли вместе с окнами. Guess, Lacoste, Aldo, G-Star тоже не повезло. Ограбили даже магазин фототехники Leica. Вот как выглядит рандомный бутик на Бродвее в ночь на второе июня.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Мародёрство так тесно переплелось с борьбой за справедливость, что отличить одно от другого стало невозможно.



Например, вот как в Миннеаполисе требуют справедливости у магазина с алкоголем.

Фото: Jordan Strowder/Getty Images

Иногда владельцы магазинов пытаются защитить свою собственность. В Далласе, миллионнике в Техасе, владелец схватил мачете и попробовал отбиться от толпы.

Вот, с чего это началось.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Вот, чем это кончилось.

Просто людям срочно надо правосудие. Они так и говорят: «А если найду?».



Но минутку. О каком правосудии идёт речь конкретно сейчас?

Что не так с правосудием

Дерек Шовен, убивший Флойда, находится в камере предварительного заключения в тюрьме строгого режима. Он обвинён в убийстве третьей степени. Наказание для виновных в этом преступлении в Миннесоте составляет от 12,5 до 25 лет заключения, в зависимости от обстоятельств убийства. Обвинение было предъявлено практически сразу, 29 мая Шовен был арестован. Провести расследование, осудить виновного, вынести приговор и посадить быстрее просто физически невозможно. То есть прямо сейчас государственная машина США выполняет свою репрессивные функцию по отношению к подозреваемому в убийстве человеку в той степени и с той скоростью, насколько позволяет закон. Несётся с полной скоростью, быстрее некуда. Правосудие именно так и осуществляется. В странах первого мира правосудие – это нудная бюрократия.



Может, на этом можно остановиться? Может, можно прекратить требовать правосудия? Вот же оно. Или жизнь владельца магазина, который пытался защититься от толпы, стоит меньше, чем жизнь задушенного полицейским Флойда? Где массовые протесты в Далласе с требованием найти виновных?



А это Портленд, крупнейший город в Орегоне. Полиция стоит на коленях в знак солидарности с протестующими.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Что ещё нужно?



Нужно больше.

При чём тут спорт?

Извините, что долго, обещаю, что дойду и до этого.



Возможно, чувство справедливости и кураж требуют большего, чем нудное соблюдение закона. Наказать виновного срочно, прямо сейчас. Вытащить из тюрьмы и сжечь на костре, закидать камнями. Закон не позволяет? К чёрту закон, справедливость выше закона.



Это странный подход. Но теоретически можно понять (не принять, только понять) разгорячённых людей, которые вышли на войну, победили без боя и начали крушить что под руку попадётся. Они чувствуют себя революционерами, который вершат справедливость в ручном режиме.



Труднее понять звёзд шоу-бизнеса, которые постят пафосные слова о демократии и свободе в защиту протестующих и мародёров — без разбора. Как Тейлор Свифт.

Ещё труднее понять звёзд, которые собирают деньги на массовые залоги для арестованных. Как Джастин Тимберлейк.

В комментариях у него спрашивают, почему он жертвует деньги не жертвам, чьи дома, машины и кафе сожжены, а бандитам, которые это сделали.



Но знаете кого лично мне труднее всего понять? Футболистов.



Таких, как Погба. Он тоже потребовал правосудия – первого июня, когда Шовен уже третий день сидел в тюрьме. Какое ещё правосудия нужно? Суд Линча?

Таких, как Хендерсон и его партнёры по «Ливерпулю». Они тоже включились первого июня.

Таких, как Рубен Лофтус-Чик и его партнёры по «Челси». Они подключились второго июня.

Таких, как Тюрам. Он встал на колено 31 мая. Таких, как многие другие.

Футболист поддержал акцию против полицейского-убийцы в США. Так же поступил Мбаппе Эта акция ещё и против расизма.

Между протестующими, которые вышли несмотря на реальный шанс попасть под перцовый газ, травмат или арест, и футболистами есть критическая разница. У одних реально зашкаливает адреналин в центре событий, и поэтому они могут на кураже действовать деструктивно. Другие сидят дома. И вписываются за свободу и торжество справедливости (даже в обход законов) со своих диванов.



Но и между звёздами шоу-бизнеса и футболистами тоже есть разница. Напомню, что у всего мира сейчас есть общая беда. Пока COVID-19 убивает людей, меры по борьбе с ним убивают экономику. Страдают все. Страдает и шоу-бизнес, и футбол. Но если Джастин Тимберлейк зарабатывает концертами и сейчас, как все, остался без дохода, то футболисты – наёмные работники на ставке. Пока их зрители остаются без работы и доходов, они ничем не рискуют.



И когда у них не стало работы, ставку они сохранили. И бились за каждый процент. Например, в АПЛ не удалось уговорить игроков срезать всем 30%, но кое-где удалось срезать на 10% (например, в «Челси»). Между прочим, клубы платят им с денег, которые АПЛ и другие лиги продают зарабатывает, продавая всему миру телеправа на матчи. То есть если вы смотрите футбол, то зарплата футболистов – это и мои, и ваши деньги.

Футбол теряет миллиарды. Что в этом хорошего Кирилл Хаит ищет хоть что-то позитивное в глобальном кризисе. И находит.

Солидарность футболистов из-за погибшего в США парня похвальна, вот только она ничего не требует. А ведь прямо сейчас у них есть собственная беда. Которая затронула всю индустрию, особенно сотрудников клубов и обслуживающий персонал. Как насчёт солидарности в этом? Футболисты могут помочь. И деньгами, и словами. Достаточно было выступить за скорейшее возвращение футбола. Сделать совместное заявление, надавить на Лигу – чем не солидарность? Без зрителей риск минимален: игроков мало, а до и после матчей с них будут сдувать пылинки, дезинфицировать и кормить с ложечки. Серьёзно, есть профессии и с большими издержками.

Как ни странно, никто из звёзд не рвётся играть. Пропал кураж, пропало свободомыслие. Почему-то, когда речь идёт о них самих, и об их собственном здоровье, футболисты сразу перестают быть революционерами. Сразу начинают строго следовать правилам – хотя они же поддерживают протестующих, которые нарушают закон. Более того. Это властям приходится заставлять футболистов играть. Дэнни Роуз говорит, что ему «плевать на моральный дух людей, но пока есть опасность, о футболе нельзя и думать». Тэмми Абрахам и Трой Дини говорят, что не могут подвергать опасности здоровье близких. Н’Голо Канте просто отказался ходить на тренировки. И все в «Челси» его поддерживают.

Чуть ли не единственный, кто сказал, что хочет как можно скорее начать играть – Месси. Тоже с оговорками, естественно. Он назвал перенос Кубка Америки разумным решением, но хотя бы сказал, что его это расстроило. И добавил, что играть без зрителей, конечно, странно и непривычно, но всё равно очень хочется. А остальные?



Где ваш азарт, ребята? Вы же требуете наказать убийцу Флойда прямо сейчас, наплевав на условности, вроде законной процедура и суда. Так наплюйте на карантин, поиграйте в футбол. Как любители в Германии: тайно организовали турнир, съехались со всей страны и поиграли. Они, конечно, не звёзды и не миллионеры, но вам же тоже хочется, правда? Вы же любите футбол? Это же не просто способ заработать десять миллионов в год на нелюбимой работе? Ну хотя бы скажите, что не можете дождаться начала матчей, а? Просто скажите. Может, вы этим поможете уборщику на телестудии сохранить работу.



Во время пандемии футболисты говорят совсем другое. Что они тоже боятся, тоже думают о своих близких. Что они – как мы, обычные люди. Но только это неправда.



Футболисты – не обычные люди. Их знают миллионы, на них подписаны миллионы, они зарабатывают миллионы. Нет, они не такие же. И они пользуются всеми привилегиями, которые отличают их от остальных. А в трудную минуту, когда их статус даёт не только привилегии, но и трудности, они внезапно требуют считать себя обычными людьми. Извините, я пас.



Обычные люди – это кто? Врачи – обычные люди? Врачи, которые не отказываются от своей работы из-за риска заболеть коронавирусом, а лечат и заболевают сами. За маленькие деньги. А футболисты сохранили большие деньги, вот только играть не хотят. Считают, что здоровье важнее. Их здоровье, естественно. Не здоровье того парня из Далласа. Странно, но никто из футболистов не требует правосудия для него. Вот это я называю лицемерием.



Я тоже обычный человек и рассуждения у меня обычные. Я люблю футбол. Вы – футболисты, а не политические активисты. Вот и играйте в футбол. А если вы заболеете – ну так пойдите к врачу. Полечитесь и играйте снова. Я за это плачу деньги.

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