Сборная мира из футболистов-арестантов. Банда — что надо!

«Чемпионат» собрал символическую сборную футболистов, побывавших в заключении. Такая команда могла бы побороться за Лигу чемпионов, но — лишь в нашей фантазии.

Рене Игита

Обвинения: предъявлены не были.



Срок заключения: 7 месяцев.

Игита — один из самых неординарных голкиперов в истории футбола. Колумбиец часто заставлял говорить о себе: много забивал, обводил игроков соперника, а его «удар скорпиона» болельщики запомнят на долгое время. Игита загремел за решётку в 1993 году после того, как был замешан в деле о похищении человека. В то время между собой враждовали наркобароны Пабло Эскобар и Карлос Молина, в ходе одного из конфликтов Эскобар похитил дочку конкурента. Игита, как давний друг Пабло Эскобара и уважаемый человек в Колумбии, выступил посредником между преступниками. Именно Рене доставлял выкуп за освобождение дочери Молины. За работу голкипер получил $ 64 тыс., а затем был заключён под стражу.



В тюрьме Игита неоднократно устраивал голодовку в знак протеста, голкипера тайно посещал сам Эскобар. Позже футболиста отпустили без предъявления обвинения. Из-за долгого разбирательства Рене вынужден был пропустить ЧМ-1994. Игита признался, что колумбийские власти попросили футболиста предоставить информацию об Эскобаре. Легендарный вратарь отказался, а затем был отправлен в тюрьму.



«Я был освобождён спустя семь месяцев, и мне даже не предъявили никаких обвинений, — говорил Игита после освобождения. — У властей в то время были другие интересы, и они выбрали меня в качестве козла отпущения. Я подал в суд на государство и с лёгкостью выиграл дело».

Гари Крофт

Обвинения: управление автомобилем без прав и в нетрезвом виде.



Срок заключения: 3 месяца.



Англичанин Гари Крофт считался одним из самых перспективных левых защитников начала 90-х. Но и он однажды позволил себе нарушить закон. В октябре 1999 года футболист был задержан полицией за вождение без прав, да ещё и в нетрезвом виде. Футболисту удалось выйти под залог до выяснения обстоятельств, но позже Гари отправился за решётку на несколько месяцев.



«Я хотел бы попросить прощения у семьи, друзей и моей новой команды «Ипсвич», — говорил в ходе следствия футболист. — Мне стыдно за свои действия».



На свободу Крофт вышел в январе 2000 года и ещё три недели носил электронный браслет у себя на ноге. «Ипсвич» не стал расторгать контракт с игроком и дал возможность Гари реабилитироваться. Защитник был вынужден играть в футбол с браслетом. Кстати, это был первый подобный случай в профессиональном футболе. Крофт пару раз пропускал вечерние игры команды, потому что не мог мог покидать дом с 19:00 до 07:00 утра.



«Гари — умный парень, — признавался главный тренер «Ипсвича». Он очень хорошо справляется с тем, что ему приготовила судьба. Я был приятно удивлён, в какой форме он вернулся к нам».

Обвинения: управление автомобилем в нетрезвом виде.



Срок заключения: 57 дней.



Легендарный защитник «Арсенала» тоже был из числа любителей выпить. В 1990 году после рядовой вечеринки Адамс в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и врезался в телефонную будку. Суд отправил футболиста на четыре месяца в тюрьму. В заключении Адамс не выходил тренажёрного зала и мечтал скорее выйти на свободу. Выпустили капитана сборной Англии спустя 57 дней за примерное поведение.



“Тюрьма меня ничему не научила. Это было похоже на пребывание в отеле”, — сказал футболист после выхода на свободу.



Даже столь серьёзный инцидент не заставил футболиста отказаться от алкоголя. Как признавался сам Адамс, его ежедневной нормой было 20 пинт пива, а перед сном ещё несколько бутылок вина. Выпивал Адамс даже перед играми, а бывшие одноклубники рассказывали, что от защитника по утрам был жуткий перегар. В 1996 году Адамс публично признался, что он алкоголик. С тех пор футболист взял себя в руки и даже начал посещать встречи анонимных алкоголиков. В 2000 году открыл реабилитационную клинику для спортсменов, пытающихся побороть алкогольную, наркотическую и игровую зависимость.

Питер Суон

Обвинения: игра на тотализаторе.



Срок заключения: 4 месяца.



Суон был одним из величайших игроков, когда-либо выступавших за «Шеффилд Уэнсдей». Но футбольной общественности он запомнился за другие заслуги.



В начале 60-х бывший футболист Джимми Голд придумал идеальный (как ему казалось) способ заработка. Голд предлагал футболистам ставить против себя и поднимать месячный заработок всего за одну ставку. Подопытным кроликом выступил его давний знакомый Дэвид Лэйн из «Шеффилд Уэнсдей». Лэйн предложил лёгкие деньги двум одноклубникам, среди которых был Питер Суон. В 1962 году трио из «Шеффилда» вместе с Голдом сделали ставку против команды, за которую выступали футболисты. «Ипсвич» обыграл «Шеффилд» со счётом 2:0, а футболисты стали чуть богаче.



«Не знаю, что бы я делал, если бы всё пошло не по плану. Возможно, забил бы в свои или привёз пенальти», — признался спустя долгое время Питер Суон в одном из интервью.

Спустя время у Голда в сообщниках было огромное количество футболистов по всей стране, а сам Джимми резко разбогател и вёл праздный образ жизни. В 1963 году журналисты газеты Sunday People обнародовали ряд разоблачений схем заработка Голда. В 1964 году Джимми согласился рассказать газете всю правду за внушительное вознаграждение в размере 7240 фунтов. В ходе разговора, который был записан и позже представлен суду в качестве улики, Голд сдал всех подельников. В 1965 году состоялся суд, по итогам которого Голд получил четыре года лишения свободы, а футболисты были дисквалифицированы пожизненно плюс отправились в тюрьму на четыре месяца.



После отсидки Суон торговал автомобилями и купил два паба в Шеффилде и Честерфилде. Питер скучал без футбола, иногда поигрывал за команду одного из своих пабов и участвовал в благотворительных турнирах. В 1972 году адвокатам футболистов удалось отменить пожизненную дисквалификацию. Питер Суон вернулся в большой футбол, отыграл ещё четыре сезона и завершил карьеру в 1976 году.

Питер Стори

Обвинения: изготовление фальшивых монет, открытие борделя, кража автомобилей, попытка ввоза контрабанды.



Срок заключения: 2 года и месяц в тюрьме; 1,5 года условно.



Легенда лондонского «Арсенала» Питер Стори считался одним из самых жёстких игроков 70-х. В хоккее таких людей называют «тафгаями», но только Стори ещё умел играть в футбол. В команде Питера очень ценили, а главный тренер на установке произносил привычные слова: «Ты знаешь, что делать, Питер». Да уж, в этом деле он был королём. В 1967 году в ожесточенной борьбе защитник сломал ногу нападающему «Манчестер Сити» Майку Саммерби.



«Обожал, когда в составе соперника был какой-нибудь «золотой мальчик», — признавался Стори. — Я считал своей священной обязанностью как можно скорее повалить такого плейбоя на его тощую задницу».



После завершения карьеры Питер начал чудить уже в реальной жизни. Бывший футболист изрядно выпивал, а потом и вовсе попадал в причудливые ситуации. Деньги постепенно заканчивались, именно это побудило Стори связаться с криминалом. В частности, Питер изготавливал формы для фальшивых монет.



Вскоре бывшего футболиста арестовали, но выпустили под залог. Стори хотел как можно скорее заработать денег и бежать в Испанию, поэтому вложился в фирму, перепродающую машины, а также открыл бордель под видом массажного салона. В 1979 году полиции удалось рассекретить бордель, Стори задержали: назначали штраф в размере 700 фунтов и наказание в виде 6 месяцев условно. Через год бывшего футболиста всё же посадили по делу о фальшивомонетничестве, и Питер Стори получил три года лишения свободы. Вышел футболист досрочно в 1982 году и тут же получил год условно за кражу двух автомобилей. О футболисте ничего не было слышно вплоть до 1990 года, когда Стори попытался ввезти в Великобританию контрабандой 20 кассет порнографического содержания. Питер отправился за решётку в очередной раз, правда, всего на месяц.



В 2004 году Стори женился на француженке, переехал на родину багетов и вскоре написал автобиографическую книгу под названием True Story: My Life and Crimes as a Football Hatchet Man.

Ян Мёльбю

Обвинения: управление автомобилем в нетрезвом виде.



Срок заключения: 45 дней.



Мёльбю был одним из главных игроков «Ливерпуля» 80-х годов. Датчанин сыграл более двухсот матчей за красных и 33 игры за национальную сборную. Но и Мёльбю имел проблемы с законом. В 1988 году, восстанавливаясь от травмы, Ян начал выпивать и вести праздный образ жизни.



«У меня было много свободного времени, — рассказывал Мёльбю. — Я мог выпить пинту пива в четверг или в пятницу вечером, хотя раньше никогда себе не позволял этого».



В один из дней Мёльбю с друзьями отправился в ночной клуб. Немного выпил, затем сел за руль и поехал домой. Полицейские тут же попытались остановить пьяного футболиста, но Мёльбю решил скрыться на новеньком BMW M3. Не вышло. Полицейские задержали футболиста, а суд отправил Яна в тюремное заключение сроком на три месяца. Мёльбю провёл в тюрьме 45 дней, затем был освобождён за примерное поведение. «Это были худшие шесть недель в моей жизни», — признавался футболист.



Руководство не горело желанием оставлять футболиста в команде, но за Мёльбю вступился главный тренер клуба Кенни Далглиш. Шотландскому специалисту удалось отговорить продавать защитника на радость фанатам. Последние годы Ян провёл не столь ярко, долго боролся с травмами и покинул «Ливерпуль» в 1996 году.

Обвинения: драка.



Срок в заключении: 77 дней + 4 месяца условно.



Джои Бартон заслуживает звания «мистер скандал». Бартон хорошо известен своим эпатажным поведением. Про выходки футболиста можно написать целую книгу, но мы остановимся лишь на случаях лишения свободы.



В декабре 2007 года пьяный Бартон сначала сбил пешехода на машине, а потом принялся его избивать. Досталось и случайному прохожему, который хотел разнять драку. Футболиста арестовали, но позже перевели под домашний арест. Бартону разрешили тренироваться с командой, а владелец «Ньюкасла» Майк Эшли даже предоставил вертолёт для перемещения футболиста. Вскоре суд всё же отправил Джои за решётку на шесть месяцев. Как это случалось ранее с другими футболистами, Бартона выпустили раньше — в тюрьме полузащитник провёл всего 77 дней.

Будучи за решёткой, Джои Бартон признал себя виновным в нападении на бывшего одноклубника и получил четырёхмесячный условный срок. Этот инцидент произошёл на тренировке бывшего клуба Бартона — «Манчестер Сити». Скандальный футболист избил партнёра Усмана Дабо до такой степени, что того увезли в больницу прямо с тренировки.



Сам футболист признавался, что пребывание в тюрьме ему не понравилось. После отсидки Джои Бартон взял себя в руки и если позволял скандальные выходки, то только на футбольном поле.



В 2017 году Джои был отстранён на 18 месяцев от футбольной деятельности за игру на тотализаторе. Хоть футболисту и удалось сократить срок дисквалификации до 13 месяцев, Бартон решил закончить карьеру и податься в тренеры. Сейчас Джои тренирует скромный «Флитвуд Таун».

Обвинения: въезд в страну по поддельным документам.



Срок заключения: 33 дня (следствие продолжается).



Кумиру миллионов тоже не удалось миновать мест лишения свободы. В марте этого года Роналдиньо вместе с братом прибыл в Парагвай для представления программы здравоохранения для детей и презентация книги «Гений в жизни». Как оказалось позже, бразильцы въехали в страну по поддельным документам. После обыска братьев отпустили, но запретили покидать страну до выяснения обстоятельств, а уже через пару часов задержали снова.



«Мы были очень удивлены, когда узнали, что документы поддельные, — сказал Роналдиньо в разговоре с ABC Color. — С этого момента мы полностью сотрудничали с системой правосудия, чтобы прояснить факты случившегося. Мы всё объяснили и предоставили всё, что у нас потребовали. Это был тяжёлый удар, я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Всю свою жизнь я стремился выступать на высочайшем уровне и приносить людям радость своей игрой».

.

Суд принял решение продлить арест двух братьев на шесть месяцев. Но за решёткой легендарный бразилец не скучал: раздавал автографы, выпивал, жарил барбекю и играл в футбол. Даже отметил день рождения: как и полагается — с тортиком.



Рон даже принял участие в турнире между заключёнными: команда бразильца заняла первое место и вместо кубка получила 16-килограммовую свинью.

В начале апреля братьев отпустили под домашний арест: вместо холодной камеры бразильцы ждут решения суда в президентском люксе одного из лучших отелей Парагвая. Следствие будет длиться ещё пару месяцев, но Роналдиньо уже сейчас знает, что сделает в первую очередь после освобождения: «Первое, что я сделаю, это поцелую свою маму. Ей сейчас очень непросто».

Адам Джонсон

Обвинения: растление малолетних.



Срок заключения: 3 года.



Экс-игрок сборной Англии и «Сандерленда» Адам Джонсон был признан виновным в сексуальном контакте с несовершеннолетней девушкой и осуждён на шесть лет.



Юная фанатка написала Джонсону в социальной сети и попросила футболку с автографом. Вскоре они встретились, познакомились и мило пообщались. Затем встретились ещё несколько раз, пока наконец не случилось то, за что судили футболиста.



«Сначала мы просто целовались, а затем Адам положил мою руку себе на брюки, а потом в брюки», — рассказывала на допросе девушка.



Вскоре она призналась, что согласилась вступить с ним в интимную связь, потому что не знала реакцию игрока на её отказ.



Футболист знал, сколько лет его поклоннице, даже гуглил минимальный возраст согласия на интимные связи в Англии. На суде Джонсон признался лишь в знакомстве с девушкой и поцелуе в машине. Разбирательства растянулись на месяцы, в итоге 24 марта 2016 года суд приговорил Адама к шести годам тюрьмы. Почти сразу от футболиста ушла беременная жена, а «Сандерленд» и Adidas разорвали с ним контракты.



В тюрьме футболиста неоднократно избивали, даже пришлось перевести Джонсона в другую колонию. Адам мечтал выйти на свободу, но ни один юрист не брался за его дело. Вскоре Джонсон смирился и стал работать уборщиком за 11 центов в неделю.



В марте 2019 года Адам Джонсон досрочно вышел на свободу за примерное поведение. Ему было запрещено проводить время наедине с дочерью, Джонсону установили электронный браслет, бывший футболист должен был поддерживать связь с полицией. Адам хотел вернуться в футбол, у него даже были грандиозные планы на этот счёт. Но, кажется, в этот камбэк уже никто не верит.

Обвинения: хранение наркотиков, стрельба в людей.



Срок заключения: пару дней за решёткой + 2 года и 10 месяцев условно.



Марадона является одним из величайших игроков всех времён. Порой даже заядлым болельщикам недостаточно слов, чтобы описать его вклад в успехи сборной Аргентины и «Наполи». Многие до сих пор ставят его выше Лионеля Месси. Не совсем правильно сравнивать игроков разных поколений, но если учесть футбольные заслуги перед страной — Марадона вне конкуренции.



Но даже у великих возникают проблемы с законом. В 1991 году Диего поймали на хранении наркотиков и отправили за решётку, но спустя несколько дней освободили под залог. В 1994 году Марадона из пневматической винтовки ранил четырёх журналистов. Тогда Диего получил два года и 10 месяцев условно. В начале 2000-х Марадону задержали прямо на улице Неаполя. Дело в том, что Диего задолжал около 40 млн евро налогов в период выступлений за «Наполи». Аргентинцу и в тот раз удалось увильнуть. Скандалы преследуют легенду по жизни, и лишь известность и авторитет Марадоны позволяли избежать по-настоящему серьёзных наказаний.



Сейчас Марадона страдает от наркотической зависимости. Кокаин, который аргентинец начал принимать ещё в 90-х, по прежнему выручает Марадону в это непростое время.

Иан Райт

Обвинения: неуплата штрафов и налогов.



Срок заключения: 14 дней.



Прежде чем стать известным, Райт отсидел в тюрьме две недели за неуплату штрафов и налогов. Немногие знают, но после выхода на свободу Райт не собирался профессионально играть в футбол. Сначала он познакомился со своей первой женой и усыновил её ребёнка. Кстати, мальчугана вы наверняка знаете — это Шон Райт-Филлипс. Вы всё правильно поняли, Иан Райт усыновил Райт-Филлипса в 80-х годах. Райт трудился на сахарной фабрике в надежде прокормить семью, а по выходным играл за любительский клуб. В один из дней Иана позвал на просмотр «Кристал Пэлас». Всё остальное — история. За свою выдающуюся карьеру Райт сумел стать третьим бомбардиром в истории «Кристал Пэлас» и вторым в истории «Арсенала» (после Тьерри Анри).



Сейчас Райту 56 лет. Бывший футболист работает экспертом на телевидении и с радостью посещает игры внуков.