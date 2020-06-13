Капитана чемпионов мира обвинили в краже драгоценности. Мур рисковал пропустить ЧМ-1970

За две недели до старта чемпионата мира 1970 года в Мексике сборная Англии прилетела в столицу Колумбии Боготу, чтобы провести товарищеский матч с местной командой. Во время пребывания в городе капитан «трёх львов» Бобби Мур был обвинён в краже ювелирного изделия из магазина. Несмотря на то что задержанного

футболиста позже отпустили, этот случай угрожал международным отношениям и мог оставить английского защитника за бортом сборной на чемпионате мира.

Переполох в вестибюле отеля

Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле Tequendama, где сборная Англии остановилась в преддверии матча. В помещении гостиницы располагался дорогой ювелирный магазин Fuego Verde, рядом с которым присели футболисты сборной Англии.

В другой части вестибюля отеля сидел обычный чистильщик обуви по имени Эрнандо Рохас. Именно он стал очевидцем происходящего вокруг. «Я был здесь на работе, а они сидели там и болтали. Я помню, что они довольно долго тут околачивались», — объяснял Рохас.

Пока игроки ожидали заселения по комнатам, Бобби Чарльтон уставился на стеклянную витрину ювелирного магазина. Присмотрев изумрудное кольцо для своей жены, Чарльтон вошел в магазин, а Мур последовал за ним. Третий игрок на мгновение сгорбился у двери. Узнав цену изделия, Чарльтон поблагодарил молодую

продавщицу, которая была единственной из присутствующих, и вышел. Оба неторопливо вернулись в вестибюль, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде.

«Тут вдруг поднялся переполох. Девушка вышла из ювелирной лавки, а несколько человек стали искать что-то под креслами», — рассказывал Рохас. Шум стал ещё громче, когда начал возмущаться владелец магазина Данило Рохас. Он говорил что-то по-испански, но английские игроки почти ничего не понимали кроме

того, что чего-то не хватало. Единственная продавщица Клара Падилья, которая работала здесь всего два месяца, указала на Мура. Позже таинственно пропавший предмет определили. Это был 18-каратный браслет, усыпанный 12 бриллиантами и 12 изумрудами, предположительно стоимостью 650 фунтов стерлингов.

Фото: Keystone/Getty Images

Один из полицейских, дежуривших в отеле, попытался разобраться в ситуации, отведя в сторону для допроса Мура и Чарльтона. «Никто не знал, что за чертовщина тут творится. Я не видел, чтобы кто-то выходил из себя, но игроки сборной Англии были явно смущены и немного встревожены. Они были в Колумбии всего лишь пару часов», — вспоминал Эрнандо Рохас.

В итоге шум в отеле утих, а футболистам выдали ключи от их комнат. Британская пресса не посчитала нужным рассказать об этом случае. А вот газеты Колумбии восторженно приветствовали появление действующих чемпионов мира в стране.

Обвинения со стороны колумбийской полиции и арест

Пока сборная Англии готовилась к товарищескому матчу, полиция в сопровождении владельца ювелирного магазина Данило Рохаса подъехала к британскому посольству в Боготе. Стражи правопорядка обвинили в краже ювелирного изделия капитана сборной Англии.

Англия разгромила Колумбию со счетом 4:0, а Мур вышел на поле с капитанской повязкой. Но уже на следующее утро он был вызван полицией на допрос, в процессе которого сжал кулак. Таким образом колумбийские правоохранительные органы хотели сравнить его размер кулака с зазором в шкафу в магазине, где лежал исчезнувший браслет. В итоге кулак Мура не подошёл, и его отпустили. Бобби полетел с командой в столицу Эквадора – Кито. Там Англия в товарищеском матче обыграла Эквадор со счётом 2:0, завершив подготовку к чемпионату мира. За неделю до начала турнира англичане были уверены в себе. Их ждала остановка в Мексике, но перед этим они совершили шестичасовую пересадку в Боготе. И там Муру снова не дали покоя, ещё раз открыв против него дело.

Фото: Daily Express/Getty Images

Всё потому, что появился новый свидетель в лице 26-летнего уличного торговца Альваро Суареса. Он заявил полиции, что видел, как Мур тайком положил браслет в карман своего спортивного костюма. Вновь заговорил и владелец магазина Данило Рохас.

«Он может быть лучшим футболистом в мире, самым привлекательным, выдающимся и самым уважаемым из всех, даже другом Её британского Величества. Но это не значит, что он не клептоман (Клептомания – болезненное влечение к совершению краж. — Прим. «Чемпионата»)», — твердил он.

Когда футболисты вышли из самолета в аэропорту Боготы, британское посольство сообщило Муру, что ему надо будет ответить на несколько вопросов. Капитан сборной Англии подчинился и в сопровождении агентов службы безопасности отправился в суд в центре города, где магистрат ждал его, чтобы проанализировать дело.

Через несколько часов остальная часть команды вернулась в аэропорт, а Мур продолжал твердить, что ничего не знает о браслете. Несмотря на заявления капитана сборной Англии, допрос с пристрастием продолжался.

Глубокой ночью судья вынес вердикт: один из самых известных футболистов мира, чемпион мира и капитан сборной Англии, будет задержан и отправлен в камеру. Услышав эту новость, президент колумбийской футбольной ассоциации Альфонсо Кеведо понял, насколько катастрофично всё может обернуться и что жизнь Мура теперь в опасности. Всего лишь за месяц до этого в Колумбии были широко распространены фальсификации, ставящие под сомнение президентские выборы. Страна была разгневана и разочарована.

Кеведо умолял судью позволить капитану сборной Англии вместо этого остаться с ним под домашним арестом. Запрос был удовлетворен, и два детектива были назначены следить за Муром днём и ночью, пока не будут собраны дополнительные доказательства.

Оправдание

Британский премьер-министр Гарольд Вильсон поручил дипломатическим службам сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения футболиста. А мировая пресса изо всех сил пыталась разобраться в этой неразберихе. Даже колумбийские газеты сочли этот инцидент особенно неловким, защищая англичан и морщась от того, что репутацию Колумбии опускают в грязь.

На второй день после задержания Мура в деле появился прорыв. В повторном слушании, где присутствовали все главные герои, продавщица Клара Падилья повторила свою версию, при этом утверждая, что она видела, как Мур запихнул предполагаемый браслет в карман своего спортивного костюма. Капитан сборной

Англии, который находился на слушании в этом самом костюме, поднял руки, показывая всем, что карманов в нём нет. Позже выяснилось, что один из очевидцев в лице Альваро Суареса получил деньги от владельца магазина Рохаса за своё сотрудничество в этом деле.

Наконец, за четыре дня до игры англичан со сборной Румынии в Гвадалахаре судья Педро Дорадо пришёл к выводу, что у следствия недостаточно доказательств для содержания Мура под стражей. Англичанину разрешили покинуть страну, чтобы присоединиться к своей сборной в Мексике.

На следующий день Мур приземлился в Мехико. Несмотря на психологическую пытку, через которую его только что протащили, на пресс-конференции Бобби был сама серьёзность. Уже через четыре дня после битвы с колумбийской системой правосудия Мур вывел сборную Англии с капитанской повязкой против Румынии.

В августе 1970 года начальник полиции Колумбии признал, что Мур, вероятно, попался на вымогательский трюк мошенника. Спустя 50 лет это остается наиболее вероятной версией и ставит под сомнение само существование этого браслета.