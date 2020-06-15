Главные грубияны АПЛ. Винни Джонс даже в десятку не попал!

В преддверии возобновления британский журнал FourFourTwo составил список из полусотни самых отъявленных грубиянов в истории АПЛ. Основной критерий отбора — количество совершённых ими фолов. Представляем вам первую десятку этого рейтинга.

10-е место. Тим Кэхилл

Количество фолов: 402.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Во второй половине нулевых австралиец был одним из самых ярких игроков “Эвертона”. За время пребывания в клубе он забил 56 голов в АПЛ, но также отметился и большим количеством фолов. В чемпионате Англии Кэхилл получил 45 жёлтых карточек, одна из которых превратилась в красную. Ещё дважды австралиец удалялся с поля напрямую.

9-е место. Лукас Лейва

Количество фолов: 410.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лейва демонстрировал в «Ливерпуле» стабильную игру, не забывая страховать своих защитников. Бразилец всегда доигрывал эпизод до конца и не боялся идти в подкат, вследствие чего заработал 51 жёлтую карточку за 247 матчей. Любопытно, что прямых удалений в чемпионате Англии у футболиста не было, и лишь однажды он отхватил пару предупреждений за матч. Опорный полузащитник до сих пор собирает большое количество горчичников. Например, в этом сезоне Серии А в 22-х матчах за римский «Лацио» Лейве выписали семь жёлтых и одну красную карточки.

8-е место. Ли Кэттермол

Количество фолов: 422.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

В АПЛ Кэттермол выступал за «Мидлсбро», «Уиган» и «Сандерленд», проведя в общей сложности 271 матч. За это время полузащитник заслужил репутацию одного из самых грубых футболистов чемпионата Англии, получив 88 жёлтых карточек и семь красных. Вот видео последнего удаления Кэттермола в АПЛ в выездном матче против «Халл Сити» в 2013 году. Ли тогда снёс футболиста «тигров» Ахмеда Эль-Мухамади, а судья Андре Марринер, не раздумывая, выгнал англичанина с поля, показав красную карточку.

Видео доступно на «Чемпионате».

7-е место. Питер Крауч

Количество фолов: 425.

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

На Крауче нарушали правила многие защитники, но и сам нападающий регулярно фолил. Один из самых высоких футболистов в АПЛ часто менял клубы. В высшем дивизионе Англии Питер провёл 468 матчей за семь команд, забил 108 голов и совершил 425 фолов. Несмотря на внушительное количество нарушений, Крауч

получил в АПЛ всего 36 жёлтых карточек, а также одну красную во время пребывания в «Саутгемптоне».

6-е место. Антонио Валенсия

Количество фолов: 426.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Валенсия целых десять лет верой и правдой служил «МЮ», проведя до переезда на “Олд Траффорд” три сезона в «Уигане». Эквадорец сыграл в АПЛ 325 игр, в которых получил 53 жёлтые карточки. Однако с поля Валенсия был удалён всего лишь трижды. Летом прошлого года он вернулся на родину и теперь выступает за эквадорский «ЛДУ Кито».

5-е место. Джеймс Милнер

Количество фолов: 434.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Милнер, до сих пор играющий в АПЛ за «Ливерпуль», может не только стать чемпионом Англии в этом сезоне, но и значительно подняться в данном рейтинге. Пока в его пассиве 434 фола за 534 матча в составе пяти различных клубов. На счету Джеймса 64 жёлтые карточки и всего лишь три удаления с поля. В выездном матче

против «Кристал Пэлас» (1:2) в сезоне АПЛ-2015/16 Милнер получил красную карточку, жёстко сфолив после потери мяча на Уилфриде Заха. Арбитр встречи Андре Марринер моментально показал англичанину вторую жёлтую карточку, которая автоматически превратилась для него в красную.

Видео доступно на «Чемпионате».

4-е место. Габриэль Агбонлахор

Количество фолов: 439.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Габриэль мог бы играть в топовом английском клубе. Его звали, им интересовались, но Агбонлахор оставался верен родной «Астон Вилле». За эту команду он провёл все 322 матча, получив 40 горчичников и одну красную карточку. Футболист часто попадал в скандалы и имел хронические проблемы с весом. Частые конфликты с тренерами улучшению репутации Агбонлахора тоже, естественно, не способствовали.

3-е место. Маруан Феллайни

Количество фолов: 588.

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

А вот Феллайни в Англии был известен работой локтями и постоянными провокациями на поле. Маруан провёл в АПЛ 260 матчей за «Эвертон» и «МЮ», отметившись не только забитыми мячами, но и большим количеством фолов. В чемпионате Англии он получил 56 жёлтых и три красные карточки. Последнее удаление бельгийца с поля произошло в сезоне-2016/17 в матче между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В концовке встречи Феллайни нарушил правила на Агуэро и получил от судьи Аткинсона жёлтую карточку. Но уже спустя минуту после разговора с аргентинцем у Маруана сдали нервы. Он нанёс удар Серхио головой, а тот красиво

упал на газон. Аткинсон вновь вытащил “горчичник”, отправив бельгийца остыть в подтрибунное помещение.

Видео доступно на «Чемпионате».

2-е место. Кевин Дэвис

Количество фолов: 605.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Дэвис поменял много английских команд, но больше всего был известен по выступлениям за «Болтон». Классический английский нападающий сыграл в АПЛ 442 матчах, в которых забил 87 голов. Он был проблемой не только для защитников, но и для судей. Они постоянно наказывали англичанина за грубую игру в нападении. Дэвис получил 98 жёлтых карточек, что превышает даже количество забитых им мячей. А вот

удалён с поля он был всего лишь дважды.

1-е место. Гарет Барри

Количество фолов: 633.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

Несмотря на такое большое количество фолов, не стоит забывать, что Барри является ещё и рекордсменом по количеству игр в АПЛ. Он провёл в высшем дивизионе Англии 653 матча и получил от судей 117 жёлтых карточек. Ещё шесть раз Гарета удаляли с поля. 39-летний Барри до сих пор продолжает играть в футбол. Его «Вест Бромвич» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея хорошие

шансы на выход в АПЛ. Так что вполне возможно, что англичанину ещё удастся увеличить количество не только сыгранных матчей в АПЛ, но и фолов.