Проблемы у «Спартака» начались ещё до матча? Кто заменит Тедеско в игре с «Арсеналом»

Возвращение РПЛ пока получается просто огненным – мы уже получили скандал с матчем «Сочи» и «Ростова», в котором хозяева забили подросткам из Ростова 10 мячей (и установили рекорд чемпионатов). Увидели и шесть забитых мячей в Самаре в игре «Крыльев» с «Ахматом». Сегодня праздник должен продолжиться, а один из главных матчей дня пройдёт в Туле. «Спартаку» придётся играть против местного «Арсенала» не только без своих болельщиков, но и без главного тренера на скамейке запасных – Доменико Тедеско не сможет находиться рядом с командой из-за дисквалификации.

Бакаев выводит вперёд «Рубин» в Екатеринбурге! 1:2. LIVE! Все матчи 23-го тура РПЛ — в одной трансляции.

За что дисквалифицировали Тедеско?

С нынешнего сезона жёлтые и красные карточки показывают не только игрокам, но и главным тренерам. Правила здесь, как и у футболистов – за четыре жёлтых в одном сезоне тренер наказывается дисквалификацией на следующую игру. Своё четвёртое предупреждение Тедеско получил в последнем матче «Спартака» до коронавирусной паузы – в «Оренбурге». На 45-й минуте немецкому тренеру не понравилось решение арбитра (скорее всего зафиксированное главным арбитром матча Василием Казарцевым положение вне игры у Соболева). Тедеско уже приучил и судей, и болельщиков, что на происходящее на поле он реагирует бурно – видимо, не сдержался и здесь. После свистка на перерыв успокаивать тренера пришлось даже гендиректору «Спартака» Томасу Цорну.

"Арсенал" - "Спартак"

До этого жёлтые карточки Тедеско получал в своём дебютном матче против «Локомотива», а также в играх с «Арсеналом» и «Крыльями». После третей жёлтой (полученной как раз в игре против «самарцев») Тедеско не выдержал и раскритиковал решение наказывать тренеров за эмоции:

– Футбол заканчивается, когда заканчиваются эмоции. Я даже не знаю, если дают карточки, за то, что ты просто прыгаешь… В Германии я бы за такое должен был пропускать 10 матчей за сезон! Да, я выскочил на поле, но тогда игру остановили. На мой взгляд, такие решения не очень очевидны. Но я должен это принять, на матче с «Уралом» я буду просто сидеть на скамейке и молчать.

«Не планируем возвращать Гулиева». Тедеско — о последних событиях в «Спартаке» Главный тренер красно-белых – об уходе Шюррле и Мельгарехо, выздоровлении Бакаева, разгроме от «Динамо» и новых лицах в команде.

Кто такой Хинкель, которому придётся заменить Тедеско?

Фамилия Андреаса Хинкеля знакома многим болельщикам российского футбола, в прошлом следящих за карьерой Александра Кержакова в «Севилье» – вместе с Кержаковым за испанский клуб играл и немецкий защитник. Но Хинкель завершил карьеру футболиста достаточно рано – в 30 лет. Большое значение в этом решении сыграла жёсткая травма – разрыв крестообразных связок колена. После восстановления Хинкель не смог вернуться на свой уровень, а играть за команды не топ-уровня не захотел.

Почти сразу после завершения карьеру Хинкель пошёл тренировать детей в родном «Штутгарте», начав работать с ребятами 12-ти лет. А уже в команде U-17 Хинкель стал работать с Тедеско – Доменико был главным тренером, а Андреас – его помощником.



После ухода Тедеско в «Хоффенхайм» пути тренеров разошлись. У Хинкеля даже не получилось поехать помогать Доменику в «Шальке» – вмешались семейные обстоятельства. Зато в «Спартаке» они снова сошлись.

У «Спартака» новый левый защитник, в которого очень верит Тедеско. Кто такой Илья Голосов Болельщики удивлены, что немецкий тренер выбрал именно его.

Кстати, Хинкель тоже получил жёлтую карточку в Оренбурге – причём за тот же самый эпизод. Он иронично поаплодировал решению арбитра:



– Лучше было бы этого избежать, – рассказывал он в интервью «СЭ», – но в футболе я очень азартен, всем сердцем переживаю за происходящее на поле. Отсюда иногда случается выплеск эмоций. Но это не было проявлением неуважения к рефери. Без эмоций футбола я не представляю. Но все люди ведут себя по-разному, я не собираюсь копировать Доменико. Он — это он, а я — это я.

Андреас Хинкель заменит Доменико Тедеско в матче с «Арсеналом» Фото: spartak.com

Сможет ли Тедеско хоть как-то помочь «Спартаку» во время игры?

Главному тренеру «Спартака» будет запрещено пересекаться с игроками на стадионе, так что ни на тренерскую скамейку, ни в раздевалку Тедеско попасть не сможет. При этом готовить команду к матчу главному тренеру никто не запрещал – Доменико приехал в Тулу вместе с командой.



Во время матча главному тренеру красно-белых придётся наблюдать за игрой из VIP-ложи стадиона. Стадион в Туле не очень большой, а при заполняемости арены всего на 10%, Тедеско, при желании, даже сможет докричаться до своих футболистов на поле. Но отстутствие тренера вряд ли будет большой проблемой для «Спартака» – по нашей информации, Тедеско и Хинкелю не нужно быть на постоянной связи во время игры, так как взаимодействие между тренерами находится на высшем уровне – все идеи постоянно обсуждаются тренерским штабом «Спартака» совместно, в отличие от работы главных тренеров с ассистентами в некоторых других командах. Это подтверждал и сам Хинкель:

– Наш штаб — это команда, в которой все дискутируют на равных, каждый использует свои сильные стороны. У нас не бывает кардинальных расхождений, поскольку примерно одинаково смотрим на футбол и думаем в одном направлении. Я планирую большую часть тренировочной работы. Бывает такое, что ко мне подходит Доменико и называет тему следующей тренировки. Я создаю занятие согласно поставленной тренером задаче. Потом он приходит, мы можем что-то обсудить. Бывает, наоборот, Доменико готовит тренировку, показывает её мне, и я могу внести коррективы. Так же и на поле — какие-то упражнения показывает Доменико, какие-то я. Работа достаточно разнообразная, мы постоянно берём на себя то одни, то другие функции. Наверное, мы дополняем друг друга. Возможно, это из-за того, что он итальянец, а я немец. Эмоции распределены между нами. В целом, я спокойнее, чем он, но я тоже могу включить эмоции.

«Динамо» разгромило «Спартак»: удивительный матч, который закрыли от всех. Почему? Собрали в один текст составы, ход игры и причины, почему о матче никто ничего не знает.

При этом опыт работы главным тренером у Хинкеля есть – он руководил второй командой «Штутгарта». А сейчас помочь «Спартаку» может и время – его для подготовки к конкретному матчу против «Арсенала» было достаточно.