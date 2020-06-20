«Спартак» блестяще реализовал свой план на игру, забил три гола, но расслабился в компенсированное время.

«Спартак» провёл почти идеальный матч против «Арсенала». Но полностью провалил концовку

«Спартак» чётко и уверенно обыграл в Туле «Арсенал» (даже несмотря на проваленную концовку), блестяще реализовав свой план на игру и практически не дав сопернику шансов на гол. Опять же, до начала компенсированного времени. Ещё одно подтверждение тезиса, что сейчас, пока футбол идёт без зрителей и все команды находятся не в лучших физических кондициях, побеждают те команды, у которых выше уровень исполнителей.

Болельщики

РПЛ вообще начинается очень весело, спартаковские фанаты внесли в общую атмосферу свой вклад. Болельщики так активно провожали свою команду в Тулу, что вызвали недовольство полиции, которая завела уголовное дело.

И даже задержала несколько участников.

Фанаты «Спартака» перекрыли дорогу, провожая команду. Им грозит уголовное наказание А в Ростове пиротехникой не провожали — встречали. Фанаты сильно скучали по РПЛ.

«Спартак» вынужден был обратиться к правоохранительным органам.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных» — выдержка из официального заявления клуба.

"Арсенал" - "Спартак"

Перед матчем

В самой Туле всё было относительно спокойно, регламент чётко соблюдался. Журналистам выдали вот такой набор и весь матч заставляли сидеть на трибуне в маске и перчатках.

набор безопасности для журналистов в Туле Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»

На входе измеряли температуру.

Спартаковские болельщики хотели пробраться на стройку и посмотреть матч с крыши этого дома.

Позже кого-то из фанатов задержали.

Но некоторые проникли на стадион. В твиттере таких фотографий достаточно.

Тедеско

«Спартак» вынужден был проводить эту игру без дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско.

Своё четвёртое предупреждение Тедеско получил в последнем матче «Спартака» до коронавирусной паузы – в «Оренбурге». На 45-й минуте немецкому тренеру не понравилось решение арбитра (скорее всего зафиксированное главным арбитром матча Василием Казарцевым положение вне игры у Соболева).

Заменить на матче главного тренера должен был его помощник Андреас Хинкель.

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Состав

В нынешней ситуации судить о готовности команд к возобновлению сезона бесмысленно. Все работали в закрытом режиме, а Тедеско ещё и категорически закрыл от всех последний контрольный матч с «Динамо». В котором «Спартак» проиграл 1:4.

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Основа в том матче выглядела так: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль, Крал, Ларссон, Понсе. В матче с «Арсеналом» тренерский штаб произвёл три замены: вместо Кутепова вышел Маслов, Бакаев заменил Тиля, Понсе махнули на Соболева.

Погода

Ход матча естественным образом предопределили погодные условия. Когда на улице плюс 28 и вовсю жарит солнце — особо не побегаешь. В результате — медленная игра, низкие скорости и минимум опасных моментов.

Соболев

На 28-й минуте Александр Соболев получил жёлтую карточку за грубый фол против Лесового, а на 45-й открыл счёт в матче. Бакаев приблизился к чужой штрафной по центру и отпасовал левее на Соболева. Александр сначала взял паузу, но затем легко на замахе ушёл от Беляева, после чего прицельно пробил в сетку ворот. Во втором тайме форварда поменяли на Понсе.

Если к этому добавить жёлтые карточки Самуэля Жиго, Айртона и Зелимхана Бакаева, то получится полный перечень интересных моментов первого тайма. Ещё почти один на один на 9-й минуте выходил Ларссон, но удар у него очень не получился.

Для бразильца, кстати, эта карточка четвёртая, так что в следующем туре он не сыграет. А мы уже знаем, кто его заменит.

У «Спартака» новый левый защитник, в которого очень верит Тедеско. Кто такой Илья Голосов Болельщики удивлены, что немецкий тренер выбрал именно его.

Второй тайм

Во втором тайме «Спартак» спокойно продолжил реализовывать свой план на игру. Контратаки (Ларссон) или быстрые атаки с хода, если Соболев (а потом Понсе) зацепится за мяч. Гостям стало даже проще, поскольку «Арсенал» пошёл вперёд и стал оставлять открытые зоны. Простой план. Никаких стеночек, забеганий и кружевного футбола. Но очень надёжно и эффективно.

На 66-й минуте Айртон блестяще прошёл по левому флангу атаки и навесил от лицевой линии во вратарскую, где Рассказов ударом головой с близкой дистанции замкнул передачу. Вы поняли, да? Правый защитник во вратарской замыкает подачу левого защитника!

На 79-й минуте Ларссон обыграл соперника у чужой штрафной, отпасовал на Понсе и тот классным ударом отправил мяч в ворота. 0:3.

Концовка

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не умудрился на ровном месте испортить этот идеально сложившийся матч. На 4-й компенсированной минуте Банда навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Луценко ударом головой отправил мяч точно в цель. Защитники уже явно расслабились.

Через минуту жёлтую карточку получил Джикия и к следующему матчу «Спартак» остаётся без двух важных игроков.

А на 8-й компенсированной, арбитр, при помощи ВАРа, углядел в штрафной фол Ещенко (он заменил Айртона) на Григалаве. Хотя момент достаточно спорный и кто первый фолил — ещё попрос. Пенальти — 2:3. Лесовой с первого раза не пробил Максименко, но сам же успел на добивание.