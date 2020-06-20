«Спартак» провёл почти идеальный матч против «Арсенала». Но полностью провалил концовку

«Спартак» чётко и уверенно обыграл в Туле «Арсенал» (даже несмотря на проваленную концовку), блестяще реализовав свой план на игру и практически не дав сопернику шансов на гол. Опять же, до начала компенсированного времени. Ещё одно подтверждение тезиса, что сейчас, пока футбол идёт без зрителей и все команды находятся не в лучших физических кондициях, побеждают те команды, у которых выше уровень исполнителей.
Болельщики
РПЛ вообще начинается очень весело, спартаковские фанаты внесли в общую атмосферу свой вклад. Болельщики так активно провожали свою команду в Тулу, что вызвали недовольство полиции, которая завела уголовное дело.
И даже задержала несколько участников.
«Спартак» вынужден был обратиться к правоохранительным органам.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных» — выдержка из официального заявления клуба.
Перед матчем
В самой Туле всё было относительно спокойно, регламент чётко соблюдался. Журналистам выдали вот такой набор и весь матч заставляли сидеть на трибуне в маске и перчатках.
набор безопасности для журналистов в Туле
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»
На входе измеряли температуру.
Спартаковские болельщики хотели пробраться на стройку и посмотреть матч с крыши этого дома.
Позже кого-то из фанатов задержали.
Но некоторые проникли на стадион. В твиттере таких фотографий достаточно.
Тедеско
«Спартак» вынужден был проводить эту игру без дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско.
Своё четвёртое предупреждение Тедеско получил в последнем матче «Спартака» до коронавирусной паузы – в «Оренбурге». На 45-й минуте немецкому тренеру не понравилось решение арбитра (скорее всего зафиксированное главным арбитром матча Василием Казарцевым положение вне игры у Соболева).
Заменить на матче главного тренера должен был его помощник Андреас Хинкель.
Состав
В нынешней ситуации судить о готовности команд к возобновлению сезона бесмысленно. Все работали в закрытом режиме, а Тедеско ещё и категорически закрыл от всех последний контрольный матч с «Динамо». В котором «Спартак» проиграл 1:4.
Основа в том матче выглядела так: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль, Крал, Ларссон, Понсе. В матче с «Арсеналом» тренерский штаб произвёл три замены: вместо Кутепова вышел Маслов, Бакаев заменил Тиля, Понсе махнули на Соболева.
Погода
Ход матча естественным образом предопределили погодные условия. Когда на улице плюс 28 и вовсю жарит солнце — особо не побегаешь. В результате — медленная игра, низкие скорости и минимум опасных моментов.
Соболев
На 28-й минуте Александр Соболев получил жёлтую карточку за грубый фол против Лесового, а на 45-й открыл счёт в матче. Бакаев приблизился к чужой штрафной по центру и отпасовал левее на Соболева. Александр сначала взял паузу, но затем легко на замахе ушёл от Беляева, после чего прицельно пробил в сетку ворот. Во втором тайме форварда поменяли на Понсе.
Если к этому добавить жёлтые карточки Самуэля Жиго, Айртона и Зелимхана Бакаева, то получится полный перечень интересных моментов первого тайма. Ещё почти один на один на 9-й минуте выходил Ларссон, но удар у него очень не получился.
Для бразильца, кстати, эта карточка четвёртая, так что в следующем туре он не сыграет. А мы уже знаем, кто его заменит.
Второй тайм
Во втором тайме «Спартак» спокойно продолжил реализовывать свой план на игру. Контратаки (Ларссон) или быстрые атаки с хода, если Соболев (а потом Понсе) зацепится за мяч. Гостям стало даже проще, поскольку «Арсенал» пошёл вперёд и стал оставлять открытые зоны. Простой план. Никаких стеночек, забеганий и кружевного футбола. Но очень надёжно и эффективно.
На 66-й минуте Айртон блестяще прошёл по левому флангу атаки и навесил от лицевой линии во вратарскую, где Рассказов ударом головой с близкой дистанции замкнул передачу. Вы поняли, да? Правый защитник во вратарской замыкает подачу левого защитника!
На 79-й минуте Ларссон обыграл соперника у чужой штрафной, отпасовал на Понсе и тот классным ударом отправил мяч в ворота. 0:3.
Концовка
Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не умудрился на ровном месте испортить этот идеально сложившийся матч. На 4-й компенсированной минуте Банда навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Луценко ударом головой отправил мяч точно в цель. Защитники уже явно расслабились.
Через минуту жёлтую карточку получил Джикия и к следующему матчу «Спартак» остаётся без двух важных игроков.
А на 8-й компенсированной, арбитр, при помощи ВАРа, углядел в штрафной фол Ещенко (он заменил Айртона) на Григалаве. Хотя момент достаточно спорный и кто первый фолил — ещё попрос. Пенальти — 2:3. Лесовой с первого раза не пробил Максименко, но сам же успел на добивание.
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