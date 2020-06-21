«Пушка страшная? Два раза по воробьям ударил». Колодин — о великой победе над голландцами

12 лет назад сборная России в швейцарском Базеле одержала едва ли не самую яркую свою победу – в четвертьфинале Евро-2008 были вынесены голландцы. Чудо-голы в овертайме, глаза Торбинского, слезы Аршавина, радость Хиддинка и бессонная ночь для счастливой страны – это помнят все.

Победа над Нидерландами, Гус Иванович, Мутко с рюмкой, жест Аршавина. Яркие фото Евро-2008

А вот момент, который мог нас лишить этого праздника – конечно, забыт. На 91-й минуте уже в компенсированное время при счете 1:1 Денис Колодин получил вторую жёлтую карточку от судьи Любоша Михела, которая автоматически превратилась в красную, оставляя нашу команду в меньшинстве. Хорошо, словак обратил внимание на подсказку помощника, который сигнализировал, что мяч перед нарушением правил успел пересечь лицевую линию. После небольшого совещания Михел наказание Колодину отменил. А если бы нет? Смогли бы мы обыграть голландцев вдесятером?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Отменил и отменил – играем дальше. 91-я минута, я устал уже»

— Надо хорошие вещи вспоминать – голы, победу. А вы про удаление, — Колодин, которого всегда отмечали тонкое чувство юмора и самоирония, начинает разговор с дружеской подначки.

— Так если бы не было того «удаления» — глядишь, и не выиграли бы. Как сейчас момент на 91-й минуте вспоминается?

— Смутно (смеется).



— Тогда напомню — Игнашевич зажег «свечку», вы побежали на подбор, подкатились под Снейдера…

— Я до него и не дотронулся особо. Во всяком случае касания не почувствовал. Может, немножко агрессивно пошел.

Любош Михел удаляет Дениса Колодина, но затем отменяет красную карточку Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Симулировал голландец?

— Это игра. Сражение. Здесь все способы хороши.



Другое дело, что как-то быстро во втором тайме Михел начал мне карточки раздавать. Минут за 20 до этого первую желтую показал – там тоже ничего особенного не было. Ван Нистелроя у штрафной придержал. Он стоял на месте, корпусом мяч прикрыл, я слегка схватил за майку. Предупреждение. За что? Никто никуда не бежит, ну придержал я немного… А потом вторая желтая. Хотя в целом игра была негрубой. Может, я весь матч с ними жестко играл – вот он и решил меня таким образом наказать.



— Испугаться успели?

— Немного. И удивиться. Говорю же — я Снейдера не задел. Хотя шла 91-я минута – если честно, я так устал, что даже расстраиваться сил не было.

— Если посмотреть видео – вы уже в раздевалку двинулись, но тут общее внимание привлек лайнсмен с поднятым флажком.

— Если бы он не поднял, неизвестно, чем бы все закончилось. А так дал понять, что мяч ушел. Мы сразу на него стали показывать. И Михел туда побежал.



— Секунды до принятия решения – вечность?

— Да нет, все быстро произошло. Тогда еще ВАР не было – не надо было ничего смотреть. Я остановился – ждал решения. Он быстро сбегал, вернулся и всё отменил.



— Верили, что изменит решение?

— Надеялся. Хотя и нервничал немножко. Подводить команду в такой момент не хотелось.



— Когда Михел руки в стороны развел – о чем подумали?

— Да ни о чем. Отменил и отменил – играем дальше. Говорю же – 91-я минута шла, я устал уже.



— Голландцы пытались права качать – Ван Нистелрой начал что-то судье доказывать.

— Не знаю, что они там пытались доказать. Матч продолжился – значит, никаких вопросов быть не должно.



— УЕФА признал, что Михел поступил правильно, отменив вторую желтую карточку. Но есть и другое мнение — словак ошибся. Ведь нет никакой разницы, ушел мяч за линию ворот или остался в поле, если фол заслуживает санкции — она применяется, а судья ее аннулировал. Слышали такую версию?

— Да. Если бы я действительно грубо сыграл, то какая разница, где – за полем или в его пределах. В принципе Михел мог эту желтую карточку оставить. Показать «от ворот», но меня удалить. Он решил по-другому. Хотя потом на Жиркове чистый пенальти не поставил – может, как раз за мое «удаление» отмазывался.



— Сам Михел так объяснит свое решение: «Я быстро сообразил, что эпизод, по сути, был пустяковым: мяч-то вылетел в аут. За что же тут удалять и оставлять команду в меньшинстве, да еще в таком важном матче? Я в целом демократичный судья, всегда хорошо относился к игрокам».

— Что тут комментировать? Он так решил. Это было его право.



— Еще одна цитата словака: «Это была ошибка, но я тут же ее исправил. С помощью ассистента, который подсказал, что мяч покинул пределы поля раньше, чем футболист нарушил правила, была восстановлена справедливость. Ван Бастен и Хиддинк, не сговариваясь, сразу после финального свистка поблагодарили меня за работу». А вы? Спасибо Михелу сказали?

— А должен был? (смеется). После такой победы другим людям нужно было «спасибо» говорить – Хиддинку, Аршавину, Павлюченко, всей нашей команде…

Тест. Хорошо ли вы знаете Аршавина? День рождения мастера — отличный повод это проверить.

«Вечно я в какие-то экзотические истории попадаю»

— Но ведь уникальное решение, согласитесь. Чтобы судья удаление отменил. Еще когда-нибудь с подобным сталкивались?

— Никогда. Говорили – на таком уровне это было в первый раз. Вечно я в какие-то экзотические истории попадаю.

Денис Колодин против нападающего сборной Испании Фернандо Торреса Фото: Christof Koepsel/Getty Images

— Обычно нас судья «убивают», а тут…

— Так это был четвертьфинал чемпионата Европы – весь мир смотрел. В такой ситуации становиться врагом народа…

— Если бы остались вдесятером – как бы оценили наши шансы на победу?

— В тот матче мы были сильнее голландцев. Причем – намного. Все куда-то бежали, неслись. За одну игру в два раза больше моментов создали, чем за весь турнир! Думаю, и вдесятером бы их загнали.



Нам, по-хорошему, нужно было в основное время выигрывать. А не пропускать этот дурацкий гол от Ван Нистелроя в самой концовке. Когда он забил, всякие мысли в голову полезли. Играли-играли, возили-возили, а тут 1:1. Ощущение было — сейчас голландцы додавят. А тут еще мое удаление… Хотя без меня, может, и лучше бы стало (смеется).



— У соперников кто-то запомнился? Снейдер, Ван Нистелрой, Ван Перси, Ван дер Варт?

— В том матче никто. А вот когда они в августе на товарищеский матч в Москву приехали – это уже была другая команда. 1:1 сыграли, но как же голландцы хотели взять реванш! И бежали, и бились. Когда в концовке мы получили право на пенальти – они так с судьей спорили! Как будто четвертьфинал Евро продолжается. Они в Базеле так не спорили! Вот тогда мне Ван Перси понравился – он у них единственный гол забил.

«Пав гонял по снегу на «ламборгини» как сумасшедший». Ван дер Варт в гостях у «Чемпа» Про ошибки Орлова, Евро-2008 и речь Моуринью, после которой хотелось заржать.

«В первом матче с Испанией напривозил»

— Несмотря на отмененную красную карточку полуфинал вы все равно пропустили.

— Да, перебрал желтых. Первое предупреждение получил в группе, второе — с голландцами.



— Когда поняли, что с Испанией не сыграете?

— Не сразу. Тогда еще разговоры ходили, что карточки, заработанные в группе, могут отменить. Не отменили.



— Выходит, что для вас историческая победа получилась с горчинкой?

— После матча были только веселье и усталость. Ни о чем другом я тогда не думал. Это потом уже стало доходить.



— Переживали?

— Да не особо. Без меня и без меня. Я и так никогда в жизни на Европе не играл. А тут сразу четыре матча провел. Грубо говоря – наигрался. Да и было кому выйти – Игнашевич, Березуцкие…



— Как полуфинальные 0:3 с трибуны смотрелись?

— Вместе с Торбинским сидели. Первый тайм – 0:0. В целом равная игра. Мы от обороны, никуда особо не спешили. Подумалось – может, и дотянем до пенальти. Но во втором тайме испанцы дожали. Они отдыхали на день больше – это могло сказаться. Нам уже было тяжелее и сил отыгрываться не хватило. Ну и, конечно, состав у них был сильнейший. Столько лет побеждали!



Чемпионат мира, два чемпионата Европы… Как принято говорить – покажи мне свою полузащиту, и я скажу какая у тебя команда. А у них там — Хави, Иньеста… Сердце сборной, вели всех за собой.



— Если бы Колодин в полуфинале играл…

— Еще больше могли получить (смеется). Я в первом матче против Испании напривозил — 1:4. Хотя тогда мы с ними по-другому сыграли. С первых минут куда-то полетели — моменты, штанга… А испанцы нас спокойно ловили на «контрах». Особенно не феерили – просто ошибки использовали. В полуфинале мы уже в оборону сели, но тоже не получилось.

Денис Колодин празднует успех с товарищами по сборной России Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Медаль Евро на Avito пока не выкладывал»

— «Пушку страшную» давно пересматривали?

— Сам точно не включаю. Только если случайно где-то наткнусь. И знакомые-друзья все реже напоминают. Слава Богу.



— Что за скромное отношение к культовой истории?

— Ну а что там вспоминать? Два раза по воробьям ударил. Есть много людей, которые и сильнее, и точнее бьют. Во дворе – так каждый второй.



Просто стечение обстоятельств — мячи летели. Когда в чемпионат России вернулся, мне тоже начали говорить: «Давай, бей!». А куда бить-то? Мяч на два килограмма тяжелей – до ворот еле катится.

Пушка страшная! Убойный гол Колодина со штрафного из 2000-х: зачем Малафеев убрал стенку? Удивительное видео времён ранней РПЛ.

— Из бронзовой сборной с кем-то общаетесь?

— Только если увидимся где-то. С Павлюченко иногда в «Лужниках» в общей компании играем. Но так, чтобы перезваниваться, общаться – ни с кем.



— Что на память от Евро осталось?

— Самое главное — медаль. И футболка. Пока на Avito ничего не выкладывал (смеется).

«За 1,5 часа с детьми устаешь так, будто смену у станка отпахал»

— Вы же сейчас — детский тренер в Химках. В местной школе олимпийского резерва.

— Да, тренирую ребят 2011 года рождения. С чего-то надо начинать. Смысл без знаний и опыта сразу в пекло бросаться? Я никуда особо не спешу.



— Все как в любимой присказке Хиддинка – step by step.

— Именно так – шаг за шагом. Учиться – это хорошо и правильно. Но еще и практика нужна. Просто иметь лицензию без знаний – что это дает?



— Но все хотят сразу быть главными и желательно в Премьер-лиге.

— У людей разные характеры. Кто-то уверен в себе – сильный человек, готов управлять. Желание, амбиции… Но я не уверен, что дай мне сейчас команду мастеров – и я справлюсь. Поэтому пока с детьми.

— С карантина уже вышли?

— Еще нет. Но, вроде, до конца месяца должны к работе вернуться. Надеюсь, ребята в отличной форме придут. Скажу: «Вот я вас натренировал» (смеется).



— Как самоизоляцию пережили?

— Первый месяц было тяжело. А потом ничего, привык – время полетело. Я дома сидел, пресс качал. Но сейчас уже забросил – опять стал живот наедать.



— Ученики в курсе, что у них тренер – владелец той самой «пушки»?

— Знают, пересматривают иногда. Делать им нечего. Просят ударить. Но я сразу сказал, что у меня колено развалилось. Болит, и удара больше нет. Вырезали «пушку» (смеется). Говорю: «Смотрите Месси, Криштиану. Пока они играют. Что вы меня-то, инвалида, смотрите?».

Голландские учёные доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле

— Плюсы-минуты работы детским тренером?

— Минусов не вижу. Плюсов полно. Когда с маленькими занимаешься они еще хорошо к тебе относятся. Приятно работать. Во взрослом футболе тяжелее – там, по сути, те же дети, только вреднее.



Да, и сейчас бывает непросто. С первого раза многие не понимают – приходится объяснять, нервничать. Иногда за 1,5 часа тренировки устаешь так, будто смену у станка отпахал! Дети полностью выжимают. Не знаю, как учителя в школе по 8 часов работают. Я бы, наверное, с ума сошел.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Детский тренер – не самое прибыльное дело.

— Понятно, что больше сейчас для себя занимаюсь. Хотя 40 тысяч рублей для многих людей — тоже деньги. На дороге не валяются.



Мне сейчас важно определиться – мое ли это вообще, получается ли. Нужна твердая уверенность в том, что я делаю. Чтобы щелкнуло в голове – ага, пошло, идеи появились. Тогда можно будет думать, что дальше. Конечно, как самоучке к этому прийти тяжело.



— А если кто-нибудь помощником позовет?

— Опять же – смотря кто и куда. И чем нужно будет заниматься. Сейчас уже нет таких помощников, которые только фишки расставляют. Все привносят что-то свое. А что с меня возьмешь? Я, конечно, помогу, чем смогу. Но если вдруг что-то неправильно сделаю? Подставлять никого не хочется.



Тут доверие нужно. Я, может, и попробовал бы. Даже без денег, без зарплаты. С каким-нибудь хорошим тренером поработать – чтобы слушать его и натаскиваться. Но хватит ли моих знаний для этого? Пока и на детей-то не особо хватает (смеется).