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Россия – Голландия на Евро-2008 – пушка Колодина и его отмененное удаление — наша великая

Денис Колодин
Роман Вагин
«Пушка страшная? Два раза по воробьям ударил». Колодин — о великой победе над голландцами
Вспомнили, как бронза Евро-2008 висела на волоске, но судья Михел при счёте 1:1 отменил красную карточку.
Футбол / Сборная России 0

12 лет назад сборная России в швейцарском Базеле одержала едва ли не самую яркую свою победу – в четвертьфинале Евро-2008 были вынесены голландцы. Чудо-голы в овертайме, глаза Торбинского, слезы Аршавина, радость Хиддинка и бессонная ночь для счастливой страны – это помнят все.

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А вот момент, который мог нас лишить этого праздника – конечно, забыт. На 91-й минуте уже в компенсированное время при счете 1:1 Денис Колодин получил вторую жёлтую карточку от судьи Любоша Михела, которая автоматически превратилась в красную, оставляя нашу команду в меньшинстве. Хорошо, словак обратил внимание на подсказку помощника, который сигнализировал, что мяч перед нарушением правил успел пересечь лицевую линию. После небольшого совещания Михел наказание Колодину отменил. А если бы нет? Смогли бы мы обыграть голландцев вдесятером?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Отменил и отменил – играем дальше. 91-я минута, я устал уже»

— Надо хорошие вещи вспоминать – голы, победу. А вы про удаление, — Колодин, которого всегда отмечали тонкое чувство юмора и самоирония, начинает разговор с дружеской подначки.

— Так если бы не было того «удаления» — глядишь, и не выиграли бы. Как сейчас момент на 91-й минуте вспоминается?
— Смутно (смеется).

— Тогда напомню — Игнашевич зажег «свечку», вы побежали на подбор, подкатились под Снейдера…
— Я до него и не дотронулся особо. Во всяком случае касания не почувствовал. Может, немножко агрессивно пошел.

Любош Михел удаляет Дениса Колодина, но затем отменяет красную карточку

Любош Михел удаляет Дениса Колодина, но затем отменяет красную карточку

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Симулировал голландец?
— Это игра. Сражение. Здесь все способы хороши.

Другое дело, что как-то быстро во втором тайме Михел начал мне карточки раздавать. Минут за 20 до этого первую желтую показал – там тоже ничего особенного не было. Ван Нистелроя у штрафной придержал. Он стоял на месте, корпусом мяч прикрыл, я слегка схватил за майку. Предупреждение. За что? Никто никуда не бежит, ну придержал я немного… А потом вторая желтая. Хотя в целом игра была негрубой. Может, я весь матч с ними жестко играл – вот он и решил меня таким образом наказать.

— Испугаться успели?
— Немного. И удивиться. Говорю же — я Снейдера не задел. Хотя шла 91-я минута – если честно, я так устал, что даже расстраиваться сил не было.

— Если посмотреть видео – вы уже в раздевалку двинулись, но тут общее внимание привлек лайнсмен с поднятым флажком.
— Если бы он не поднял, неизвестно, чем бы все закончилось. А так дал понять, что мяч ушел. Мы сразу на него стали показывать. И Михел туда побежал.

— Секунды до принятия решения – вечность?
— Да нет, все быстро произошло. Тогда еще ВАР не было – не надо было ничего смотреть. Я остановился – ждал решения. Он быстро сбегал, вернулся и всё отменил.

— Верили, что изменит решение?
— Надеялся. Хотя и нервничал немножко. Подводить команду в такой момент не хотелось.

— Когда Михел руки в стороны развел – о чем подумали?
— Да ни о чем. Отменил и отменил – играем дальше. Говорю же – 91-я минута шла, я устал уже.

— Голландцы пытались права качать – Ван Нистелрой начал что-то судье доказывать.
— Не знаю, что они там пытались доказать. Матч продолжился – значит, никаких вопросов быть не должно.

— УЕФА признал, что Михел поступил правильно, отменив вторую желтую карточку. Но есть и другое мнение — словак ошибся. Ведь нет никакой разницы, ушел мяч за линию ворот или остался в поле, если фол заслуживает санкции — она применяется, а судья ее аннулировал. Слышали такую версию?
— Да. Если бы я действительно грубо сыграл, то какая разница, где – за полем или в его пределах. В принципе Михел мог эту желтую карточку оставить. Показать «от ворот», но меня удалить. Он решил по-другому. Хотя потом на Жиркове чистый пенальти не поставил – может, как раз за мое «удаление» отмазывался.

— Сам Михел так объяснит свое решение: «Я быстро сообразил, что эпизод, по сути, был пустяковым: мяч-то вылетел в аут. За что же тут удалять и оставлять команду в меньшинстве, да еще в таком важном матче? Я в целом демократичный судья, всегда хорошо относился к игрокам».
— Что тут комментировать? Он так решил. Это было его право.

— Еще одна цитата словака: «Это была ошибка, но я тут же ее исправил. С помощью ассистента, который подсказал, что мяч покинул пределы поля раньше, чем футболист нарушил правила, была восстановлена справедливость. Ван Бастен и Хиддинк, не сговариваясь, сразу после финального свистка поблагодарили меня за работу». А вы? Спасибо Михелу сказали?
— А должен был? (смеется). После такой победы другим людям нужно было «спасибо» говорить – Хиддинку, Аршавину, Павлюченко, всей нашей команде…

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«Вечно я в какие-то экзотические истории попадаю»

— Но ведь уникальное решение, согласитесь. Чтобы судья удаление отменил. Еще когда-нибудь с подобным сталкивались?
— Никогда. Говорили – на таком уровне это было в первый раз. Вечно я в какие-то экзотические истории попадаю.

Денис Колодин против нападающего сборной Испании Фернандо Торреса

Денис Колодин против нападающего сборной Испании Фернандо Торреса

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

— Обычно нас судья «убивают», а тут…
— Так это был четвертьфинал чемпионата Европы – весь мир смотрел. В такой ситуации становиться врагом народа…

— Если бы остались вдесятером – как бы оценили наши шансы на победу?
— В тот матче мы были сильнее голландцев. Причем – намного. Все куда-то бежали, неслись. За одну игру в два раза больше моментов создали, чем за весь турнир! Думаю, и вдесятером бы их загнали.

Нам, по-хорошему, нужно было в основное время выигрывать. А не пропускать этот дурацкий гол от Ван Нистелроя в самой концовке. Когда он забил, всякие мысли в голову полезли. Играли-играли, возили-возили, а тут 1:1. Ощущение было — сейчас голландцы додавят. А тут еще мое удаление… Хотя без меня, может, и лучше бы стало (смеется).

— У соперников кто-то запомнился? Снейдер, Ван Нистелрой, Ван Перси, Ван дер Варт?
— В том матче никто. А вот когда они в августе на товарищеский матч в Москву приехали – это уже была другая команда. 1:1 сыграли, но как же голландцы хотели взять реванш! И бежали, и бились. Когда в концовке мы получили право на пенальти – они так с судьей спорили! Как будто четвертьфинал Евро продолжается. Они в Базеле так не спорили! Вот тогда мне Ван Перси понравился – он у них единственный гол забил.

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«В первом матче с Испанией напривозил»

— Несмотря на отмененную красную карточку полуфинал вы все равно пропустили.
— Да, перебрал желтых. Первое предупреждение получил в группе, второе — с голландцами.

— Когда поняли, что с Испанией не сыграете?
— Не сразу. Тогда еще разговоры ходили, что карточки, заработанные в группе, могут отменить. Не отменили.

— Выходит, что для вас историческая победа получилась с горчинкой?
— После матча были только веселье и усталость. Ни о чем другом я тогда не думал. Это потом уже стало доходить.

— Переживали?
— Да не особо. Без меня и без меня. Я и так никогда в жизни на Европе не играл. А тут сразу четыре матча провел. Грубо говоря – наигрался. Да и было кому выйти – Игнашевич, Березуцкие…

— Как полуфинальные 0:3 с трибуны смотрелись?
— Вместе с Торбинским сидели. Первый тайм – 0:0. В целом равная игра. Мы от обороны, никуда особо не спешили. Подумалось – может, и дотянем до пенальти. Но во втором тайме испанцы дожали. Они отдыхали на день больше – это могло сказаться. Нам уже было тяжелее и сил отыгрываться не хватило. Ну и, конечно, состав у них был сильнейший. Столько лет побеждали!

Чемпионат мира, два чемпионата Европы… Как принято говорить – покажи мне свою полузащиту, и я скажу какая у тебя команда. А у них там — Хави, Иньеста… Сердце сборной, вели всех за собой.

— Если бы Колодин в полуфинале играл…
— Еще больше могли получить (смеется). Я в первом матче против Испании напривозил — 1:4. Хотя тогда мы с ними по-другому сыграли. С первых минут куда-то полетели — моменты, штанга… А испанцы нас спокойно ловили на «контрах». Особенно не феерили – просто ошибки использовали. В полуфинале мы уже в оборону сели, но тоже не получилось.

Денис Колодин празднует успех с товарищами по сборной России

Денис Колодин празднует успех с товарищами по сборной России

Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Медаль Евро на Avito пока не выкладывал»

— «Пушку страшную» давно пересматривали?
— Сам точно не включаю. Только если случайно где-то наткнусь. И знакомые-друзья все реже напоминают. Слава Богу.

— Что за скромное отношение к культовой истории?
— Ну а что там вспоминать? Два раза по воробьям ударил. Есть много людей, которые и сильнее, и точнее бьют. Во дворе – так каждый второй.

Просто стечение обстоятельств — мячи летели. Когда в чемпионат России вернулся, мне тоже начали говорить: «Давай, бей!». А куда бить-то? Мяч на два килограмма тяжелей – до ворот еле катится.

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— Из бронзовой сборной с кем-то общаетесь?
— Только если увидимся где-то. С Павлюченко иногда в «Лужниках» в общей компании играем. Но так, чтобы перезваниваться, общаться – ни с кем.

— Что на память от Евро осталось?
— Самое главное — медаль. И футболка. Пока на Avito ничего не выкладывал (смеется).

«За 1,5 часа с детьми устаешь так, будто смену у станка отпахал»

— Вы же сейчас — детский тренер в Химках. В местной школе олимпийского резерва.
— Да, тренирую ребят 2011 года рождения. С чего-то надо начинать. Смысл без знаний и опыта сразу в пекло бросаться? Я никуда особо не спешу.

— Все как в любимой присказке Хиддинка – step by step.
— Именно так – шаг за шагом. Учиться – это хорошо и правильно. Но еще и практика нужна. Просто иметь лицензию без знаний – что это дает?

— Но все хотят сразу быть главными и желательно в Премьер-лиге.
— У людей разные характеры. Кто-то уверен в себе – сильный человек, готов управлять. Желание, амбиции… Но я не уверен, что дай мне сейчас команду мастеров – и я справлюсь. Поэтому пока с детьми.

— С карантина уже вышли?
— Еще нет. Но, вроде, до конца месяца должны к работе вернуться. Надеюсь, ребята в отличной форме придут. Скажу: «Вот я вас натренировал» (смеется).

— Как самоизоляцию пережили?
— Первый месяц было тяжело. А потом ничего, привык – время полетело. Я дома сидел, пресс качал. Но сейчас уже забросил – опять стал живот наедать.

— Ученики в курсе, что у них тренер – владелец той самой «пушки»?
— Знают, пересматривают иногда. Делать им нечего. Просят ударить. Но я сразу сказал, что у меня колено развалилось. Болит, и удара больше нет. Вырезали «пушку» (смеется). Говорю: «Смотрите Месси, Криштиану. Пока они играют. Что вы меня-то, инвалида, смотрите?».

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— Плюсы-минуты работы детским тренером?
— Минусов не вижу. Плюсов полно. Когда с маленькими занимаешься они еще хорошо к тебе относятся. Приятно работать. Во взрослом футболе тяжелее – там, по сути, те же дети, только вреднее.

Да, и сейчас бывает непросто. С первого раза многие не понимают – приходится объяснять, нервничать. Иногда за 1,5 часа тренировки устаешь так, будто смену у станка отпахал! Дети полностью выжимают. Не знаю, как учителя в школе по 8 часов работают. Я бы, наверное, с ума сошел.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Детский тренер – не самое прибыльное дело.
— Понятно, что больше сейчас для себя занимаюсь. Хотя 40 тысяч рублей для многих людей — тоже деньги. На дороге не валяются.

Мне сейчас важно определиться – мое ли это вообще, получается ли. Нужна твердая уверенность в том, что я делаю. Чтобы щелкнуло в голове – ага, пошло, идеи появились. Тогда можно будет думать, что дальше. Конечно, как самоучке к этому прийти тяжело.

— А если кто-нибудь помощником позовет?
— Опять же – смотря кто и куда. И чем нужно будет заниматься. Сейчас уже нет таких помощников, которые только фишки расставляют. Все привносят что-то свое. А что с меня возьмешь? Я, конечно, помогу, чем смогу. Но если вдруг что-то неправильно сделаю? Подставлять никого не хочется.

Тут доверие нужно. Я, может, и попробовал бы. Даже без денег, без зарплаты. С каким-нибудь хорошим тренером поработать – чтобы слушать его и натаскиваться. Но хватит ли моих знаний для этого? Пока и на детей-то не особо хватает (смеется).

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