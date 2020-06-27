Каким был мир, когда «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом? Прошло 30 лет!

АПЛ еще не существовала – лигу создали в 1992 году.



Стивену Джерраду было 10, его приняли в академию «Ливерпуля».



Из нынешнего чемпионского состава родились только четыре игрока: Ловрену было 10 месяцев, Лаллане – почти два года, Адриану – три, Милнеру – четыре, Лонергану – шесть. Вейналдум появился на свет спустя пару месяцев после чемпионства, Хендерсон – через полгода.

8 героев, благодаря которым «Ливерпуль» стал чемпионом Без них невозможно представить команду на вершине!

Клоппу летом исполнилось 23: он учился в университете им. Гётте во Франкфурте (закончил в 1995-м), а летом его подписал «Майнц 05». Там он провел 11 лет как игрок, а потом ещё семь – как тренер.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

В Москве открыли первый McDonald’s

31 января на Пушкинской площади открыли первый ресторан быстрого питания в СССР. Занимать очередь начали на рассвете – уже тогда по подсчетам журналистов в ожидании начала работы «Макдоналдса» собралось свыше 5 тысяч человек. Всего за день за бургерами пришло около 30 тысяч москвичей и гостей столицы, что стало мировым рекордом для дня-открытия ресторана.



Кстати, тогда гамбургер стоил 1,5 рубля, а биг-мак – 3,75, что было достаточно дорого: месячный проездной на общественный транспорт стоил «трёшку».

Фото: РИА Новости

Освободили Нельсона Манделу

В 1962 году его приговорили к пожизненному заключению за политическую деятельность в партии Африканского национального прогресса (ее главной задачей было объединить всех африканцев в единый народ, чтобы бороться за свои права и свободы – дать чернокожим право голоса и положить конец системе апартеида), которую руководители страны посчитали террористической. Новый президент ЮАР Фредерик де Клер в 1990 году снял запрет на деятельность АНК, и спустя 27 лет 6 месяцев и 6 дней Мандела вышел на свободу. Его встречала огромная толпа людей, к которой он обратился с речью: «Моя цель – отмена всех законов апартеида и проведение свободных выборов по принципу «один человек — один голос».



На следующих выборах в парламент чернокожие получили 63% мандатов, а Мандела стал первым чёрным президентом ЮАР.

Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Умер Лев Яшин

Легендарный вратарь скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет — последние годы жизни он страдал от рака желудка. Его кончина стала ударом не только для советского футбола, но и мирового, ведь «он принадлежал людям всей Земли», как писал еженедельник «Футбол».



25.III.90. Еженедельник «Футбол».

«Невозможно будет забыть Льва Ивановича, время не властно над ним. Этот мужественный человек с большим и щедрым сердцем всегда останется примером для многих поколений, как бы потом ни менялась жизнь».

Алекс Фергюсон выиграл первый трофей с «МЮ» — Кубок Англии. В чемпионате «Манчестер» был 13-м

Сезон-1989/90 у «МЮ» не складывался совершенно: к концу 1989 года клуб скатился к зоне вылета. К отставке Фергюсона призывали и болельщики, и журналисты, но совет директоров клуба заверил специалиста, что увольнять его никто не собирается, несмотря на разочаровывающие результаты. Сэр Алекс в своей биографии описал этот период как самый мрачный за всё время работы в футболе.



Говорят, что, если бы не победа в Кубке Англии («МЮ» обыграл «Кристал Пэлас»), Фергюсона бы все-таки уволили.

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Вышел Windows 3.0

22 мая компания Windows представила новое поколение операционных систем, что позволило ей на равных конкурировать с Macintosh. В 3.0 появилась система окон, панель управления и пакет игр – «Пасьянс-Косынка», «Пасьянс свободная ячейка» и «Сапер». Застали такие?

Чемпион мира – Германия

Финал ФРГ- Аргентина: на 65-й минуте удаляют Монсона Педро, на 85-й немцы реализовывают пенальти, на 87-й у аргентинцев удаляют еще одного игрока – Десотти Густаво, а Диего Марадона получает жёлтую за то, что ругался матом.



Забить в меньшинстве за оставшиеся 13 минут аргентинцы так и не смогли – Германия стала трехкратным чемпионом мира.



Спустя много лет Лоттар Маттеус признался, что пенальти, который судья поставил в ворота Аргентины, был ошибочным.

Фото: Getty Images

Погиб Виктор Цой

Кумир советской молодёжи «перестроечного» поколения погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.



Утром этого дня он поехал на озеро порыбачить, а на обратном пути не справился с управлением: его темно-синий «Москвич-2141» столкнулся на повороте с «Икарусом». Водитель автобуса пытался избежать столкновения, но было уже поздно: его унесло в реку, а машину Цоя откинуло на 22 метра назад. Когда на место аварии подошли очевидцы, певец уже был мертв.



О случившемся в тот же день объявили по радио – родители Цоя слушали выпуск новостей, из которого и узнали о смерти сына. Масштаб трагедии для его семьи и фанатов его музыки был невероятным: в день похорон могилу певца посетило около 30 тысяч человек.

Фото: РИА Новости

Объединение Германии

В ноябре 1989 года рухнула Берлинская стена, а спустя год, 3 октября 1990, единство Германии было восстановлено: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. Все государственные институты Германской Демократической Республики были ликвидированы, флот и армия распущены.



Полный суверенитет страна получила 15 марта 1991 года – в день вступления в силу Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известном также как «Договор 2+4». Он был заключен в Москве 12 сентября 1990 года между сторонами ФРГ и ГДР и четырьмя державами-победительницами во Второй мировой войне.

Начался распад СССР

В 1990-м союзные республики начали одна за другой выходить из состава СССР: сначала Литовская ССР, потом – Латвийская, Эстонская и Армянская. О суверенитете в разные месяцы объявили все.

«Не хотим играть с оккупантами». Как разваливался чемпионат СССР Грустные страницы нашей истории.

Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира

15 октября президент СССР получил Нобелевскую премию мира за вклад в отношения между Советским Союзом и странами Запада. В заявлении Нобелевского комитета говорилось, что Горбачев сыграл «ведущую роль в мирном процессе, который открывает новые возможности перед мировым сообществом для решения проблем».

Фото: РИА Новости

Поймали Чикатило

Примерный семьянин и заботливый дед в течение 12 лет совершал убийства, сопряженные с насилием, каннибализмом и некрофилией. Он дважды попадал в поле зрения следствия, но оба раза его отпускали – не совпадали анализы крови и спермы. Неизвестно, сколько точно Чикатило убил за это время: следствие предъявило ему обвинение в совершении 53 убийств, но есть сведения и о 65 жертвах.



Маньяка задержали 20 ноября 1990 года: на тот момент за ним уже несколько дней следили, а после того, как он попытался познакомиться с несовершеннолетним мальчиком, три сотрудника правоохранительных органов провели арест. Чикатило молчал 10 дней, но после продолжительного разговора с психиатром начал признаваться в содеянном.



За убийство 21 мальчика, 14 девочек и 18 девушек 56-летнего маньяка приговорили к казни и расстреляли в 1994 году.

Фото: РИА Новости

Вышла первая часть «Один дома», вторая – «Крепкий орешек», третья – «Назад в будущее» и «Крестный отец»

Отличные фильмы.

«Золотой мяч» получил Лотар Маттеус

Немец набрал 137 голосов, оторвавшись от Сальваторе Скиллачи на 53 очка. Маттеус стал четвертым немецким футболистом и первым игроком «Интера», удостоившимся этой награды.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Еврокубки – без Англии

Английские клубы были отстранены от еврокубков в 1985 году на пять лет, «Ливерпуль» — на шесть. Такое жесткое наказание последовало за драку на матче финала Кубка чемпионов, которую учинили фанаты ливерпульского клуба: они ломанулись на сектор с итальянцами, одна из стен, к которой отходили испуганные люди, не выдержала и рухнула – погибло 39 человек, ещё 600 получили тяжелейшие ранения.



В 1990-м, став чемпионом Англии, «Ливерпуль» не получил доступ в Кубок чемпионов, так как его дисквалификация ещё не истекла.