«Пусть это будет на их совести». Ещенко раскритиковал арбитров после матча «Спартака»

Игра «Спартака» и «Уфы» хоть и закончилась 0:0, но эмоций болельщикам подарила много – особенно в концовке. Сначала Владислав Безбородов отменил гол после «Спартака» после углового на 88-й минуте. Соболев пробил Беленова, но радоваться пришлось недолго – Безбородов лично пошёл смотреть повтор и гол отменил.



Через несколько минут Безбородову снова пришлось вмешаться (хотя на этот раз смотреть повтор сам он не пошёл) – после удара Соболева Беленов остановил мяч, но многим показалось, что ленточку ворот мяч пересёк.

«Спартак» выдал шикарную концовку, но победить «Уфу» не смог. Судья не засчитал два гола Оба раза не повезло Соболеву.

Что сказали герои матча?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на вопрос: «Что там случилось?» ответил достаточно однозначно: «Я не знаю, — начал он на чистом русском языке, – но принимаю это. Нет проблем». Вадим Евсеев – главный тренер «Уфы», просто заявил, что эпизод он не видел.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте «Матч Премьер».

Зато защитник красно-белых Андрей Ещенко высказался гораздо эмоциональнее:



– Как относитесь к таким моментам: только что вы готовы были радоваться победе, а тут гол отменяют?

– Лучше бы мы выиграли и не пересматривая момент с голом (смеётся – прим. «Чемпионата»). А во втором моменте вроде было видно, что мяч пересёк линию. Хотя это смотря откуда смотреть – вроде столько камер поставили, и на воротах, и за, чуть ли не под полем. Может, если бы другая команда играла, то засчитали бы. Пусть будет на их совести.

– Вы имеете в виду команду, которая играла вчера?

– А почему вы именно про неё подумали? (смеётся – прим. «Чемпионата»). Вчера вообще четыре команды играли! В общем, не знаю, что вам сказать.

– А что арбитр сказал вам по этим эпизодам?

– После первого момента – что наш игрок мешал вратарю. А по второму вообще ничего не сказал.

– Как в целом относитесь к VAR?

– Лучше бы его не было. Что он есть, что его нет – они делают по своему. А так назначают пенальти, в матче ЦСКА, например, а потом говорят «не было его, извините». Зачем тогда смотреть повторы?

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура А в матче ЦСКА — «Зенит» должны были удалять Оздоева и Дивеева. Разбираем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Интересно, что о судействе достаточно сухо высказался и другой защитник «Спартака» – Павел Маслов: «Мы посмотрели всё в раздевалке и пришли к единому мнению». Не это ли мнение передал Ещенко?



Поддержал своих игроков и президент «Спартака» Леонид Федун:



– Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства, — цитирует Федуна «СЭ», – а ВАР их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию.

Что говорят эксперты?

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал оба спорных эпизода:



– В ситуации с отменённым голом Безбородов принял правильное решение. Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошёл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый оффсайд.

Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»? За сколько купили Тиля? О каком новичке ничего не знал Федун? Докажите, что вы знаете всё о сделках «Спартака».

Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть пересёк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова я тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провёл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тёмном царстве.