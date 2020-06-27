«Пусть это будет на их совести». Ещенко раскритиковал арбитров после матча «Спартака»

Игра «Спартака» и «Уфы» хоть и закончилась 0:0, но эмоций болельщикам подарила много – особенно в концовке. Сначала Владислав Безбородов отменил гол после «Спартака» после углового на 88-й минуте. Соболев пробил Беленова, но радоваться пришлось недолго – Безбородов лично пошёл смотреть повтор и гол отменил.
Через несколько минут Безбородову снова пришлось вмешаться (хотя на этот раз смотреть повтор сам он не пошёл) – после удара Соболева Беленов остановил мяч, но многим показалось, что ленточку ворот мяч пересёк.
Что сказали герои матча?
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на вопрос: «Что там случилось?» ответил достаточно однозначно: «Я не знаю, — начал он на чистом русском языке, – но принимаю это. Нет проблем». Вадим Евсеев – главный тренер «Уфы», просто заявил, что эпизод он не видел.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте «Матч Премьер».
Зато защитник красно-белых Андрей Ещенко высказался гораздо эмоциональнее:
– Как относитесь к таким моментам: только что вы готовы были радоваться победе, а тут гол отменяют?
– Лучше бы мы выиграли и не пересматривая момент с голом (смеётся – прим. «Чемпионата»). А во втором моменте вроде было видно, что мяч пересёк линию. Хотя это смотря откуда смотреть – вроде столько камер поставили, и на воротах, и за, чуть ли не под полем. Может, если бы другая команда играла, то засчитали бы. Пусть будет на их совести.
– Вы имеете в виду команду, которая играла вчера?
– А почему вы именно про неё подумали? (смеётся – прим. «Чемпионата»). Вчера вообще четыре команды играли! В общем, не знаю, что вам сказать.
– А что арбитр сказал вам по этим эпизодам?
– После первого момента – что наш игрок мешал вратарю. А по второму вообще ничего не сказал.
– Как в целом относитесь к VAR?
– Лучше бы его не было. Что он есть, что его нет – они делают по своему. А так назначают пенальти, в матче ЦСКА, например, а потом говорят «не было его, извините». Зачем тогда смотреть повторы?
Интересно, что о судействе достаточно сухо высказался и другой защитник «Спартака» – Павел Маслов: «Мы посмотрели всё в раздевалке и пришли к единому мнению». Не это ли мнение передал Ещенко?
Поддержал своих игроков и президент «Спартака» Леонид Федун:
– Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства, — цитирует Федуна «СЭ», – а ВАР их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию.
Что говорят эксперты?
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал оба спорных эпизода:
– В ситуации с отменённым голом Безбородов принял правильное решение. Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошёл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый оффсайд.
Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть пересёк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова я тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провёл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тёмном царстве.
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