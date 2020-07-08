Интересно, кому там тыкал пальцем Тедеско. И на что намекал?

Свою первую большую победу в РПЛ Тедеско одержал в дерби с «Локомотивом». Десять месяцев прошло, а как полжизни. И «Локо» уже без Сёмина. И настроение у команд не лучшее (обе подошли к матчу с безвыигрышными сериями). У «Спартака» так вообще очередная кадровая революция.



Вытаскивать красно-белых из кризиса предстоит новому гендиректору — Газизову. Сработаются ли они с Тедеско? Мой прогноз прежний – немцу в «Спартаке» осталось недолго.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Хотя поведение тренера в матче с «Локо» показывает, что он готов воевать и не сдастся без боя. Он не опустил рук после отставки Цорна. Наоборот — словно ожил, достав из себя тех фирменных эмоций, которых почему-то не было с «Тамбовом».

Все отведенные ему судьей Лапочкиным 40 минут Тедеско провел на ногах — под ливнем на бровке, дирижируя игрой команды. Сменив имидж после двух поражений подряд (на фарт?) — предпочтя рубашку спортивному костюму, и надев маску другого цвета и дизайна.



Насколько поведение Доменико было искренним (может, на душе кошки скребли?) – знает только он сам. Но профессиональным точно. Команда не осталась одна.



Но этот пенальти… Он словно выдернул чеку из взведенной гранаты тренерского нерва. Кому он там пальцем тыкал, интересно? На что намекал?



Это, конечно, никакой не заговор, но громкие судейские решения не в пользу «Спартака» мало то что входят в привычку – создают в клубе и вокруг него соответствующую параноидальную атмосферу.



Которая уже аукнулась Цорну. Ведь говорят, что Федун уволил его, в том числе, потому что гендиректор судейский вопрос не решил. Не добился от свистящей братии хотя бы нейтралитета.



У Газизова получится?

Газизов – логичный выбор для «Спартака». Объясняем почему Вариант с приглашением гендиректора «Уфы» поможет клубу решить главную проблему – навести порядок с деньгами.

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На замену Тедеско обсуждается кандидатура Евсеева. Креатура Газизова, воспитанник «Спартака», с которым в 90-е выиграл четыре чемпионата. Правда, у Федуна после Аленичева к своим, спартаковским тренерам отношение настороженное.



Евсеев в «Спартаке» — это может быть интересно. Хотя есть большие сомнения, что Фомин и другие звезды «Уфы» — именно тот кадровый потенциал, который может сделать «Спартак» чемпионом. Бороться за еврокубки – да. Но нужно-то гораздо большее.



Странно, кстати, что не обсуждается Сёмин, который сегодня впервые после отставки выбрался на футбол. На «РЖД-Арену» пока не собирается, а вот на «Спартак» приехал. Чем не претендент на место Тедеско? Тоже ведь бывший спартаковец.



Можете считать это шуткой, но в каждой шутке, как известно…

Николича тоже многие шуткой считали, а он теперь главный тренер «Локо». И внешне спокоен, что хорватский сфинкс – почти весь первый тайм на лавке просидел. Ждет Баделя и Матича?



Кстати, в свете вновь развернувшейся дискуссии насчет европейских перспектив Алексея Миранчука хотелось увидеть в его исполнении что-то эдакое, за что тот же «Милан» мог бы, не задумываясь, выложить от 15 миллионов евро. И Семин накануне отметился очередным комплиментом лидеру «Локо»: «Миранчук может играть в любой команде Европы. Он сейчас лучший игрок в РПЛ».



Да, Леша сделал тот самый пенальти. Но на 15 миллионов не наиграл. И на 81-й с любимой левой должен был попадать в угол, решая исход матча.

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«Спартак» — четыре тура без побед, «Локомотив» — три.



Но впереди все самое интересное.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

Главный матч сезона для «Спартака» — полуфинал Кубка. Думаю, болельщиков красно-белых по поводу игры с «Зенитом» сейчас волнует только один вопрос – кто будет судить?



А «Локо» продолжает борьбу за второе место — прямую путевку в Лигу чемпионов (эта опция для наших команд действует последний сезон). Следующий матч… с «Уфой» Евсеева. Вот уж кто на выходных окажется в центре внимания. На родном стадионе, в битве за Палыча и против Николича (и не надо ухмыляться – уверен, что этот момент он тоже держит в голове), перед возможным уходом в «Спартак»… Какой там у метеорологов прогноз погоды на воскресенье по Черкизово? Гроза с молниями там точно будут.