ЦСКА близок к трансферу нападающего за 10,5 млн евро. Всё, что нужно об этом знать

ЦСКА наконец близок к покупке нападающего, которого уже так давно не хватает команде. Нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч в шаге от перехода в ЦСКА. Рассказываем всё, что об этом нужно знать.

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Кем интересовался ЦСКА

«Армейцы» уже не первое трансферное окно ищут форварда. Прошлым летом сорвались варианты с Николаем Комличенко и Генри Оньекуру, зимой с Александром Соболевым. Этим летом ЦСКА интересовался нападающим «Дженоа» Санабрией. Парагваец шёл под одним из первых номеров в трансферных списках, но договориться с ним не удалось. Потом «армейцы» решили вернуть в команду Вагнера Лава, провели переговоры и были готовы объявлять о возвращении легенды, но в день, когда должно было состояться объявление, трансфер был отменён. Теперь выбор пал на Адольфо Гайча.

ЦСКА добился наибольшего прогресса за три последних тура. Это везение или закономерность? Всё очень здорово, но в состояние эйфории погружаться рано.

Как шли переговоры по переходу Гайча

В ЦСКА давно знают об этом аргентинском нападающем, интерес к которому приписывали «Зениту», «Милану», «Интеру», «Лидсу» и «Брюгге». К примеру, летом прошлого года в клубе считали Гайча перспективным, но ещё сырым нападающим. Видимо, прогресс аргентинца за год убедил ЦСКА, что нужно действовать.



Несколько дней назад «армейцы» сделали первое предложение по Адольфо, у которого через год заканчивается контракт с «Сан-Лоренсо». ЦСКА предложил € 8 млн за 90% прав на игрока. В аргентинском клубе это предложение отклонили, но выразили желание продолжить диалог, так как клубу очень нужны деньги из-за тяжёлой финансовой ситуации. На следующий день ЦСКА, по нашей информации, предложил «Сан-Лоренсо» уже € 9 млн за 90% прав на Гайча.



Аргентинский клуб данное предложение в целом устроило, но там хотели продать только 80% прав на нападающего. В итоге вчера стороны сошлись на сумме в € 8,5 млн за 80% прав. Важно понимать, что по законам аргентинского футбола клуб, который совершает сделку, должен внести в федерацию 24% от суммы трансфера. Так что на деле ЦСКА потратит не € 8,5 млн, а € 10,5 млн. Это очень большие деньги. Самому же игроку предложен долгосрочный контракт с зарплатой € 1,5 млн в год. Гайч готов переехать в Россию. Сделка близится к завершению. Главное, чтобы ничего не сорвалось в последний момент, что, к сожалению, в ЦСКА случается.

Откуда у ЦСКА такие деньги

В последние годы мы привыкли, что «армейцы» живут по средствам. Подобные трансферы для клуба роскошь. Но, кажется, сейчас ЦСКА готов заплатить такие деньги. Что же изменилось? Наши источники рассказали нам о версии, которая выглядит вполне правдоподобной. Дело в том, что ВЭБ, который теперь владеет клубом, решил помочь действующему менеджменту клуба и выделить деньги под приобретения в текущее трансферное окно. Но только под гарантию, что затраты будут покрыты будущими продажами. Это очень логичный и правильный ход, который выгоден всем сторонам. Поэтому болельщикам ЦСКА можно надеяться, что трансфер Гайча окажется не последним за это лето.