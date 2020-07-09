Очень хочется, чтобы Федун сдержал слово. Тедеско должен продолжить работу в «Спартаке»

«Спартак» снова не смог выиграть – в домашнем матче с «Локомотивом» добыта всего лишь ничья, качество игры снова не возбудило болельщиков, еврокубковые места через чемпионат уплывают всё дальше, и над Тедеско – теперь, после отставки Цорна, ставшего беззащитным, – нависает тень увольнения.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

Вижу, как скептически настроены к Доменико многие коллеги-журналисты или сторонние эксперты-болельщики. Критики льётся всё больше, да и вообще в глазах общественности немецкий специалист в «Спартаке» более не жилец. В связи с этим хочется вновь защитить Тедеско. Но не потому что я вдруг включил к нему режим жалости и сочувствия, а потому что не согласен с рядом претензий.



В материале использованы данные Wyscout.

Претензия №1: «Спартак» не должен играть с тремя центральными защитниками

«Спартак» должен иметь свою философию, которая сложилась исторически, поэтому игра от обороны с тремя центральными защитниками в таком клубе непозволительна», — похожие заявления я недавно прочитал в интервью с экс-защитником красно-белых Дмитрием Комбаровым, в текстах и заметках коллеги Дмитрия Егорова, множество раз встречал их и в социальных сетях.

Намеренно не буду развивать тему приверженности философии, каждый сам для себя решит, что для него выходит на первый план: результат, качество игры или что-то ещё. Важнее обсудить конкретно схему с тремя центральными защитниками.



Она, на мой взгляд, лучше всего подходит нынешнему подбору игроков. У «Спартака» в номинальном режиме есть три статусных центральных защитника – Жиго, Кутепов и Джикия, каждый из которых хочет играть. Фланговые защитники Айртон и Рассказов – имеют ограничения в обороне, и их недостатки лучше скрываются при модуле 3-Х-Х, тогда как атакующие преимущества подчеркиваются (и это работает – Рассказов и Айртон часто вносят большой вклад в атаку).



Также у «Спартака» нет классного опорника, неслучайно зимой Цорн хотел привезти Ильзанкера из «Лейпцига». Летний выбор в пользу Крала ожидаемо оказался ошибочным (он полезнее в роли не самого нижнего полузащитника, а где-нибудь повыше), зато в схеме 3-5-2 нехватка оборонительных качеств у чешского полузащитника маскируется.



А ещё у «Спартака» три неплохих центральных нападающих, логично использовать на поле одновременно как минимум двоих. Тем более тот же Ларссон не лучшим образом проявлял себя на фланге при 4-2-3-1, зато в роли второго форварда в паре с Соболевым или Понсе ему комфортнее.



Явный недостаток структурного решения Тедеско только один: в этой схеме нет места Тилю, его сильнейшие качества при 3-5-2 и отсутствии прессинга аннулируются. Но чем-то в любом случае нужно было жертвовать.

Претензия №2. Тедеско ничего не меняет, хотя его философия не работает

«Тедеско мог бы хотя бы иногда отказываться от схемы с тремя центральными защитниками, особенно когда основные игроки обороны выпадают. И тем более если «Спартак» играет против «Тамбова» или «Уфы», — такую критику тоже можно встретить повсеместно.



Но важно понимать, что схемы не меняются по щелчку пальцев, их надо наигрывать. Наигрывать долго, до автоматизма. Тренер не может прийти в раздевалку и сказать: «Ребята, завтра мы играем по 4-2-3-1, вспоминайте принципы».



Если структура «Спартака» уже подразумевает взаимодействия в обороне при трёх центральных защитниках, если Рассказов и Айртон играют исключительно как линейные при 3-5-2 (а при 4-2-3-1 нюансы перестроений или включений в атаку совершенно иные!), если всё это отрабатывалось месяцами, а другим схемам на сборах уделялось минимум времени, то резкий переход на другой модуль – очень наивное и авантюрное решение. Ладно был бы хотя бы недельный цикл, когда можно было бы что-то отработать, но ведь команда выходит на поле через два дня на третий.



Кстати, Тедеско однажды уже менял радикально модуль – в декабре он внезапно выставил 4-2-3-1 против «Ростова». В итоге возник бардак в обороне, и «Спартак» получил беспросветные 1:4. Да даже ЦСКА, который хвалят сейчас за смену философии, не менял систему, она осталась прежней. Скорректировался конкретно стиль обороны (от агрессивного к выжидательному), а базисные перестроения в позиционной защите остались прежними.



Поэтому Тедеско не болтается из стороны в сторону – и считает наиболее безопасным играть по одной системе даже в случае, когда выбывают двое из трёх центральных защитников. Я его полностью поддерживаю. А менять при этом можно нюансы внутри структуры, что Доменико и делает.

Претензия №3: «Спартак» не прогрессирует в позиционном футболе

Да, «Спартак» испытывает сложности в постепенной атаке – и все свои наиболее яркие победы он одерживал, когда соперник дарил пространство. Но, мне кажется, пора уже взглянуть на работу Тедеско свежим взглядом, поскольку он показывает, что готов меняться. Доменико осознал, что никто теперь не будет раскрываться перед «Спартаком» («Локомотив», например, оборонялся всей командой, даже Эдер садился за линию мяча) и пробует, меняет нюансы в структуре из матча в матч.



Возьмём для сравнения три последних тура.



Матч против «Уфы» — предсказуемая система розыгрыша мяча с выходом через фланги или за счёт длинной передачи (но не через центр), прежние взаимодействия, хорошо изученные всеми соперниками.

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Матч против «Тамбова» — переход к гибридной схеме. В обороне остались те же 3-5-2, зато в атаке команда перестраивалась на 4-2-2-2 с Жиго и Кралом в опорной зоне. Так появлялся дополнительный вариант для паса через центр, а Жиго получал возможности находить свободные зоны.

Перестроение века. Почему «Спартак» проиграл «Тамбову» и виноват ли в этом Тедеско Очередная плохая игра красно-белых. Но в этот раз хочется защитить тренера.

Матч против «Локомотива» — снова изменение. Умяров и Крал в позиционных атаках располагались на одной линии (ранее Зобнин и Бакаев сразу поднимались высоко, Крал оставался снизу), за счёт этого Крал получил более свободную атакующую роль, чем прежде. И ведь сразу повеселел. В среду он совершил, кажется, рекордное за спартаковский период количество касаний во фланговых и полуфланговых зонах, а также в финальной трети. А Умяров страховал зону над защитниками.

Фото: Изображение Wyscout

Понятно, что меняет нюансы в структуре Тедеско не только из-за особенностей соперника, но ещё и отталкиваясь от качеств своих игроков. Если Зобнин давал классное движение с мячом в атаке, и не было смысла опускать его на линию с Кралом, то Умяров нацелен на ведение игры из глубины, поэтому сделать такой размен было логичным решением. В бездействии Доменико точно не обвинишь. И, кстати, в игре с «Локомотивом» было намного больше ситуаций с выходом вперёд через центр, доля длинных передач оказалась куда ниже среднего по сезону (8%), то есть ни в какой «бей-беги» «Спартак» не играл.



Нравятся у красно-белых и другие нюансы. Пересмотрите первый гол: при нахождении мяча на фланге подачу готовятся замыкать сразу четыре игрока, это очень выгодное расположение игроков для атаки. И столь массовое включение игроков под навес – системно, а не ситуативно, оно прослеживалось многократно.

Убеждён, что «Спартак» мог бы сыграть в более качественный футбол и забить больше, если бы не индивидуальный фактор. Сложно побеждать, когда твой глубинный опорник, обычно здорово отрезающий передачами соперников, показывает 69% точности передач – катастрофические цифры, к которым приплюсовалась ещё ошибка при пенальти в свои ворота.

Фото: Изображение Wyscout

Также сложно побеждать, когда команда после перерыва из раза в раз не может реализовать потенциально опасные подходы «4 в 4» или «5 в 4» — и не доводит дело даже до удара. Когда Бакаев совершает брак при каждом обостряющем действии.

Вопросы Тедеско надо задавать не по поводу структуры, а по поводу действий игроков в конкретных эпизодах, а также по текущей форме многих важных исполнителей. Ни Бакаев, ни Умяров не подошли к возобновлению сезона в адекватном состоянии. Безусловно, фактор здоровья здесь тоже сказался – Бакаев лечился от коронавируса и присоединился позже, Умяров очень много пропустил из-за травмы.



Но если рассматривать структуру команды в целом, я совершенно не согласен, что «Спартак» одинаково уныл каждый раз. И с «Локомотивом» не было проблем в системе – проблемы касались исполнения.

Претензия №4. Тедеско чрезмерно психует и подставляет команду

А вот с этой претензией я абсолютно согласен. Более того, ранее мне виделось очень странным категоричное «благородное» нежелание Тедеско публично критиковать судей на пресс-конференциях (до среды он, кажется, ни разу этого не делал) при одновременном стабильном психозе на бровке. Уж лучше ругать арбитров после игр, чем оставлять команду без себя за прыжки по технической зоне.



Если немец уже насобирал рекордное в чемпионате количество жёлтых карточек, успел отбыть дисквалификацию, а теперь получил ещё одну из-за удаления, если он настроил против себя многих судей – значит, что-то Доменико делает не так, своё поведение ему нужно пересмотреть.



Но и эту претензию можно оправдать неравнодушием. Тедеско точно не турист, ему не наплевать на судьбу команды. А его последовательность и системность, но при этом готовность меняться и корректировать детали — всё это намекает, что он способен сделать «Спартак» как минимум сильнее, чем сегодня. Потенциал для этого есть: в работе над нюансами, в точечных трансферах, в профессиональной адаптации к чемпионату. Считаю, кстати, что судьба тренера не должна решаться по итогу матча в Санкт-Петербурге. Там изначально миниатюрные шансы при любых раскладах, с мотивированным и готовым «Зенитом» конкурировать в России не может никто.



И если Кононову после прошлой весны дали очередной шанс (хотя он не попал в групповой этап Лиги Европы), то и Тедеско его заслуживает. Леонид Арнольдович, постарайтесь не поддаться эмоциям и сдержать слово. Хотя понимаю, что будет непросто – вероятность завала сезона слишком высока.



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