Символическая сборная 27-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 27-го тура сезона-2019/20.

Кто из РПЛ попадёт в Лигу чемпионов: «Локо», «Краснодар», ЦСКА? Расклады Про вылет тоже пока не всё ясно.

Вратарь

Юрий Дюпин, «Рубин»



Дюпин провёл отличный матч с «Краснодаром». Совершил несколько важных спасений. Благодаря нему «Рубин» долгое время оставался в игре. По сути, этой победой «Рубин» обезопасил себя от борьбы за выживание, и в этом большая заслуга Юрия.

«Краснодар» и «Локомотив», вы вообще хотите в Лигу чемпионов? А то ЦСКА уже рядом «Рубин» подарил нам интригу в РПЛ.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА



Марио вернулся в состав ЦСКА и снова сыграл на высочайшем уровне. В Оренбурге мы увидели привычного Фернандеса – яркого в атаке, надёжного в защите. Лучший правый защитник этого тура.



Виталий Лысцов, «Крылья Советов»



Лысцов здорово сработал в защите против «Арсенала». Выигрывал воздух, отлично вёл единоборства. К тому же, он забил важный гол, сравняв счёт в матче. Хороший матч Виталия.



Алексей Никитин, «Уфа»



Никитин продолжает здорово играть после рестарта. С «Ростовом» показал очередную хорошую игру. Стоит отметить и его голевой пас во время второго гола. Он сумел не потерять координацию, уже играя лёжа, выдал пас на пустые ворота. Очень быстрый эпизод, в котором он здорово разобрался.

Георгий Щенников, ЦСКА



После того как Щенников вернулся в состав, ЦСКА не пропускает. Он сыграл в этом большую роль. С ним защита чувствует себя спокойнее на поле, к тому же сам Георгий здорово отрабатывает в обороне, плюс не забывает подключаться к атаке – гол «Оренбургу» тому подтверждение.

Полузащита

Денис Попович, «Крылья Советов»



Легионер «Крыльев» провёл просто великолепный матч против «Арсенала». Гол и две голевые передачи это подтверждают. Попович сейчас один из главных лидеров команды. Денис делает всё, чтобы самарцы остались в РПЛ.



Иван Обляков, ЦСКА



Обляков здорово показал себя с «Оренбургом». Забил гол, создавал нужный объём работы в центре поля. Был активен в прессинге и отборе, а также здорово соединял оборону и атаку передачами.



Малком, «Зенит»



Малком был одним из немногих игроков «Зенита», кто в постчемпионском матче с «Сочи» не упал ниже своего уровня. Он постоянно обострял игру, забил прекрасный гол и был лучшим на поле.

Кокорин и Заболотный соорудили гол «Зениту». Но этого оказалось мало «Зенит» одержал трудную и волевую победу в очень важном для себя матче.

Нападение

Денис Макаров, «Рубин»



Макаров забивает победный гол во втором туре подряд. Денис постоянно нацелен на удар, что приносит свои плоды. Победа над «Краснодаром» очень важна для «Рубина», поэтому Макаров в сборной.



Фёдор Чалов, ЦСКА



Чалов, кажется, начал приходить в себя. Очередной гол, голевая передача тоже на его счету. Фёдор порадовал хорошим движением, нацеленностью на ворота и умной игрой.

Никола Влашич, ЦСКА



Главный лидер «армейцев» по-прежнему в прекрасной форме. Он забил уже четыре гола в трёх последних матчах. Пока Влашич находится в таком состоянии, у ЦСКА всё будет хорошо.

Лучший тренер

Андрей Талалаев, «Крылья Советов»

Талалаев преобразил «Крылья» и встряхнул команду. Игроки показывают совсем другой футбол. Уже за это Талалаев заслужил комплименты, а яркая победа над «Арсеналом» только подтвердила это.