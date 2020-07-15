Лучшие переходы сезона в РПЛ. Кокорин всё доказал за 10 матчей!

В этом списке есть и два игрока, от которых отказался «Спартак».

Удачные трансферы – одна из необходимых составляющих успеха. Чем эффективнее клуб работает на рынке, тем быстрее будет расти команда. Бывает, новичкам требуется больше времени, чтобы «выстрелить», как, например, самой дорогой покупке этого сезона РПЛ, Малкому. Бразилец из «Зенита» просто не успел стать звездой чемпионата России, так как пропустил полгода из-за травмы, но после возвращения на поле он почти в каждом матче показывает свой класс. Малкома, по объективным причинам, оставляем за скобками нашего рейтинга и рассказываем о тех, чьи трансферы дали быстрый результат.

Самые дорогие покупки клубов РПЛ в летнее окно 2019-го. Что ждали и что получили «Спартак» потряс рекордным трансфером Тиля, а «Зенит» брал Малкома под Лигу чемпионов.

Юрий Дюпин, из «Анжи» в «Рубин»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В «Рубине» точно не ошиблись, подписав Дюпина на правах свободного агента из вылетевшего «Анжи». Мы уже настолько привыкли к 32-летнему голкиперу, что и не верится, что это лишний второй его сезон в РПЛ. В нынешнем чемпионате России Юрий сыграл 28 матчей, в которых пропустил 26 мячей. У него 12 «сухарей». Новичок казанской команды прежде всего хорош на линии ворот и в игре ногами. Дюпин имеет самую высокую оценку от статистического сайта Whoscored.com среди всех вратарей РПЛ. Раскрылся он поздновато, но зато как!

Дмитрий Чистяков, из «Тамбова» в «Ростов»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё год назад никто не знал Чистякова, кроме скаутов, некоторых тренеров и болельщиков его бывших команд. «Ростов» выкупил центрального защитника «Тамбова» за 125 тыс. евро, по данным Transfermarkt.ru. Сегодня ориентировочная стоимость этого игрока составляет 2,2 млн. За один сезон Дмитрий превратился в основного защитника команды, претендовавшей на попадание в зону Лиги чемпионов, и кандидата в сборную России. 26-летний воспитанник «Зенита» здорово дебютировал в РПЛ (22 матча, один гол), он особенно силён в верховых единоборствах. Правда, сейчас не играет из-за травмы.

Вячеслав Караваев, из «Витесса» в «Зенит»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

За Караваевым мы внимательно следили и до его перехода в «Зенит», поскольку воспитанник ЦСКА был одним из немногих российских легионеров в серьёзном европейском чемпионате. Вячеслав вернулся из «Витесса» на родину раньше, чем Леонид Слуцкий: петербургский клуб выкупил его за 8 млн евро. Новичок выиграл борьбу за место на правом фланге обороны у игрока сборной России Игоря Смольникова, внеся весомый вклад в чемпионство «Зенита». В 19 матчах РПЛ забил один гол и сделал пять голевых передач. Теперь в Петербурге не жалеют о несостоявшемся летом 2019-го трансфере Марио Фернандеса.

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Дуглас Сантос, из «Гамбурга» в «Зенит»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Зенит» нынешнее чемпионство выиграл ещё увереннее, чем предыдущее, в том числе благодаря тому, что усилил в межсезонье фланги. Если справа играет россиянин Караваев, то слева легионер из Бразилии. Петербургский клуб приобрёл победителя Олимпиады-2016 у «Гамбурга» за 12 млн евро. Дуглас Сантос сыграл в РПЛ 28 матчей, отметился в них тремя голевыми передачами. Новичок оказался очень хорош для чемпионата России и технически, и тактически, а при необходимости он закрывал также позицию центрального полузащитника.

Данила Фомин, из «Краснодара» в «Уфу»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для 23-летнего воспитанника «Краснодара» этот сезон тоже стал первым в РПЛ. Ещё в прошлом чемпионате Фомин выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды в ФНЛ. Уфимский клуб потратил за перспективного полузащитника 280 тыс. евро, и результат пока превосходит все ожидания. Данила быстро прогрессирует, сыграл 27 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Он достаточно техничен, даёт большой объём, как правило, принимает верные решения на поле. На удивление спокойно реализует пенальти. В общем, вполне естественно, что им заинтересовались ведущие клубы нашей лиги.

Остон Урунов, из «Локомотива» (Ташкент) в «Уфу»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очередное открытие «Уфы» и чемпионата России – 19-летний узбекский полузащитник. В феврале этого года Урунов перешёл из ташкентского «Локомотива» за 200 тыс. евро. Сколько было таких случаев, когда юные легионеры появлялись в наших клубах из ниоткуда, а потом бесследно исчезали? Но Остон сенсационно выстрелил. В его игре впечатляет сочетание физических качеств с техникой. Он очень работоспособен и грамотно для молодого игрока выбирает позицию. Пусть у Урунова в девяти матчах пока нет результативных действий, все, кто видел его в деле, оценили новичка «Уфа».

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Жоау Мариу, из «Интера» в «Локомотив»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Железнодорожники» вряд ли могли промахнуться с трансфером Жоау Мариу. Всё-таки речь шла о действующем чемпионе Европы, которого брали в аренду у миланского «Интера» под Лигу чемпионов. Выяснилось, что португалец по-прежнему достаточно мотивирован для того, чтобы работать на сто процентов. В РПЛ полузащитник сыграл 17 матчей, стал автором одного гола и пяти голевых передач. Transfermarkt оценивает Жоау Мариу в 14,5 млн евро. По словам гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе, «Интер» готов сделать серьёзную скидку, продавая игрока, но нужно понять, чего хочет сербский тренер.

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Андрей Мостовой, из «Зенита» в «Сочи»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лимит на легионеров и падающий уровень нашего чемпионата способствуют тому, что в РПЛ продолжают заявлять о себе молодые российские игроки. В списке открытий сезона есть и атакующий полузащитник «Сочи» с «царской» фамилией Мостовой. Сочинский клуб арендовал прошлым летом Андрея у «Зенита». Для первого сезона в элите 22-летний футболист собрал очень приличную статистику: шесть голов и пять «ассистов» в 25 матчах. Мостовой обладает скоростью и дриблингом, а, главное, не выпадает из коллективных действий. Возможно, летом «Зенит» вернёт его, чтобы использовать в следующем сезоне.

Максим Глушенков, из «Спартака» в «Крылья Советов»

Фото: kc-camapa.ru

В январе 2019-го Глушенков прыгнул из клуба ФНЛ («Чертаново») в топ-клуб России («Спартак»), но пробиться в основу красно-белых не сумел. Ходили слухи, что Максима продадут в Италию, однако московский клуб сохранил атакующего полузащитника у себя. Теперь понятно – правильно сделал! Глушенков ещё пригодится «Спартаку». В феврале 20-летний футболист ушёл в аренду в «Крылья Советов», где играет потрясающе. Раскрывается как нападающий. На его счету 10 матчей, три гола и одна голевая передача.

10 молодых игроков РПЛ, которые ворвались в основу своих команд этим летом В тексте – воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и других российских клубов.

Георгий Мелкадзе, из «Спартака» в «Тамбов»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Атаке «Спартака» в этом сезоне, возможно, не хватало и другого игрока, отправленного в аренду – Мелкадзе. В сентябре 2019-го столичный клуб отдал своего воспитанника на сезон «Тамбову». 23-летний спартаковец стал ключевой фигурой в системе игры дебютанта РПЛ. Георгий наконец-то начал забивать в чемпионате России: семь голов и три голевые передачи в 19 матчах. В «Тамбове» Мелкадзе почувствовал, что на него по-настоящему рассчитывают, быстро превратился в лидера команды. Теперь ему, как и Глушенкову, должны дать новый шанс в «Спартаке».

Александр Кокорин, из «Зенита» в «Сочи»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды – самый обсуждаемый трансфер зимы. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак был уверен, что Александр и его команде пригодится, поскольку быстро вернул прежнюю форму. Судя по выступлениям нападающего за «Сочи», это действительно так. В 10 матчах во второй части сезона РПЛ Кокорин забил семь голов и отдал три голевые передачи. Помог южанам спастись от вылета из элиты. Теперь одна из главных интриг летнего трансферного окна – вернётся ли нападающий в «Зенит»?

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Евгений Луценко, из «Динамо» в «Арсенал»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ирония судьбы: год назад «Динамо» отказалось от Луценко, потом всё летнее трансферное окно судорожно искало нового результативного нападающего, но так и не нашло. А вот Евгений, подписав на правах свободного агента контракт с «Арсеналом», забил 15 мячей и сделал три голевые передачи в 26 матчах РПЛ. 33-летний игрок блестяще использует свои физические качества, вероятно, установил рекорд чемпионата по голам со «второго этажа». Это едва ли не лучший его сезон в карьере. Для Тулы трансфер Луценко – идеальная находка.