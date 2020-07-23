Символическая сборная 30-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Сразу две сборные – заключительного игрового дня и всего чемпионата.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 30-го тура сезона-2019/20.

Главные события сезона-2019/2020 в РПЛ: судейские скандалы, протесты и отставки Хорошо, что он наконец закончился!

Вратарь

Антон Коченков, «Локомотив»



Коченков совершил массу сейвов в игре с «Уралом». Во многом именно благодаря ему «Локомотив» увёз из Екатеринбурга победу в заключительном матче сезона.

Защита

Андрей Малых, «Оренбург»



Малых понравился в игре с «Динамо»: отдал голевой пас и при этом успешно действовал в защите, выиграл много единоборств.

Георгий Джикия, «Спартак»



Центральные защитники «Спартака» провели неплохой матч в Казани. Джикия останавливал атаки соперника в подкатах. Выиграл много верховой борьбы.

Самуэль Жиго, «Спартак»



Про Жиго можно повторить те же самые слова, что и про Джикию. Он тоже грамотно действовал при защите своих ворот. Они с Джикией здорово сыграны – благодаря этому молодым защитникам «Спартака» проще интегрироваться в состав.

Александр Мартынович, «Краснодар»



«Краснодар» разгромил «Ахмат», вышел в Лигу чемпионов. Несмотря на крупный счёт, «Ахмат» доставил немало трудностей обороне «Краснодара», но защитники сыграли хорошо. Особенно сильно себя проявил Мартынович.

Георгий Щенников, ЦСКА



Щенников забил первый гол ЦСКА, успокоил команду. Активно подключался к атакам, здорово смещался в центр, а также был надёжен в обороне. Отличный матч Георгия.

Спасибо, ЦСКА, за интригу в последнем туре! Лига чемпионов была очень близка ЦСКА завершил чемпионат шикарными ударами Щенникова и Облякова.

Полузащита

Роман Зобнин, «Спартак»



Зобнин здорово отыграл в Казани. Тащил мяч из глубины, качественно связывал атаку и защиту, разгонял атаки. Хороший матч Романа.

Иван Обляков, ЦСКА



Обляков давал ЦСКА необходимый объём. Отрабатывал в обороне, подключался к атакующим действиям. Забил красивый и важный гол, разгонял атаки «армейцев». Иван порадовал.

Даниил Уткин, «Краснодар»



На счету Уткина голевой пас на первый гол «Краснодара», который стал ключевым. Уткин после возобновления сезона радует. Он приносит команде много пользы и раскрывается как очень яркий игрок.

Нападение

Маркус Берг, «Краснодар»



У Берга с «Ахматом» дубль, а ещё два голевых паса. Что ещё нужно, чтобы попасть в сборную? Отличный матч шведского нападающего «Краснодара».



Сердар Азмун, «Зенит»



Азмун в матче с «Ростовом» вышел на замену, забил, догнал Дзюбу в споре лучших бомбардиров. По ходу всего чемпионата он держал высокую планку в игре. Это был его сезон.

Лучший тренер

Мурад Мусаев, «Краснодар»



Мусаев выиграл важнейший матч, который позволил команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Да, у «Ахмата» не было должной мотивации, но в таких матчах легко споткнуться. Но «Краснодар» уверенно победил.

«Краснодар» вернул свой футбол только в последнем туре. Этого хватило для Лиги чемпионов Игорь Шалимов не смог испортить сезон своей бывшей команде.

В завершение Валерий Газзаев составил свою символическую сборную по итогам всего чемпионата. Согласны с его выбором?