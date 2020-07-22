Спасибо, ЦСКА, за интригу в последнем туре! Лига чемпионов была очень близка

В домашней игре с «Тамбовом» ЦСКА сделал всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Вплоть до последней минуты встречи «армейцы» не сбавляли оборотов и давили на ворота гостей, однако даже уверенной победы им оказалось недостаточно. Уж слишком хорош был «Краснодар».



За несколько часов до матча из расположения ЦСКА пришли неприятные новости. После планового тестирования на COVID-19 тесты Магнуссона и Сигурдссона признали сомнительными, поэтому обоих исландцев решили отодвинуть подальше от команды – участия в домашней игре с «Тамбовом» они не приняли.

Однако едва ли отсутствие любого из них хоть сколько-нибудь сказалось на ходе встречи. Мечтая о путёвке в Лигу чемпионов, «армейцы» сразу же понеслись штурмовать ворота «Тамбова». Удары самого активного игрока в составе хозяев Николо Влашича так и не достигли цели в начале матча, зато «пушка» Щенникова оказалась, как никогда, кстати.



После отличной комбинации у чужой штрафной Чалов отпасовал на защитника. Тот здорово подработал себе мяч и пальнул с нерабочей ноги прямо под перекладину.

Несмотря на то, что ЦСКА и так хорошо справлялся с атаками «Тамбова», гости будто решили ещё больше облегчить задачу своим соперникам. Прямо перед перерывом сидевший на жёлтой карточке Георгий Мелкадзе отмахнулся рукой от Марадишвили и попал ему по лицу. Вскоре нападающий увидел перед собой второй «горчичник» и отправился отдыхать.

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Во втором тайме «Тамбов» окончательно пропал с поля. ЦСКА доминировал и регулярно угрожал воротам Шелии. Хозяева могли увеличить разницу в счёте спустя всего 15 минут после перерыва, но Чалов не сумел попасть по воротам из пределов штрафной площади.



Гораздо удачливее, чем Фёдор, оказался Иван Обляков. В концовке встречи полузащитник поймал отскок после углового и издали выстрелил точно в правый угол ворот.

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К сожалению для болельщиков ЦСКА, мяч Облякова уже ничего не решал. К тому моменту «Краснодар» уже отгрузил «Ахмату» четыре гола.



Впрочем, даже несмотря на этот факт «армейцы» с большим энтузиазмом бежали вперёд и организовали ещё пару отличных атак. В Лигу чемпионов ЦСКА, конечно, не попал, но зато закончил сезон очень достойно.