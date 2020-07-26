ЦСКА интересуется Карраскалем. К 20 годам он поиграл в четырёх странах

По информации «Чемпионата» ЦСКА интересуется полузащитником Хорхе Карраскалем. Он играет в аргентинском «Ривер Плейт» и молодёжной сборной Колумбии. После новости «Чемпионата» агент футболиста подтвердил, что ЦСКА сделал предложение аргентинскому клубу.
Насколько вероятен трансфер?
По нашей информации футболисту интересен переезд в Россию. Покупка Адольфо Гаича (ЦСКА вот-вот объявит официально) не влияет на переговоры по Карраскалю. Аргентинец Гаич – форвард, а колумбиец Карраскаль – атакующий полузащитник, который может сыграть, как на фланге, так и под нападающим.
Сколько стоит Карраскаль?
Контракт футболиста с «Ривер Плейт» рассчитан до лета 2022 года. В контракте футболиста прописаны отступные в размере 20 миллионов евро. «Ривер» не хочет отпускать игрока меньше, чем за 10 миллионов евро. Пока переговоры идут о сумме около 6 миллионов. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
Важно, что после пандемии «Ривер Плейт» испытывает сложности с финансированием. Аргентинский клуб задерживает выплаты сразу нескольким командам: уругвайскому «Ливерпулю», украинским «Карпатам», португальскому «Порту» и саудовскому «Аль-Ахли». Первые три клуба уже обратились в ФИФА. По данным аргентинского издания TyC Sports, «Риверу» придется продать одного или нескольких футболистов (возможно даже по заниженной цене).
«Несмотря на слова Энцо Франческоли [менеджер «Ривера»], который неоднократно упоминал, что клуб не желает продавать своих футболистов, ясно, что ситуация требует продажи хотя бы одного игрока», – сообщает аргентинское издание.
Что за футболист Карраскаль?
Ему лишь два месяца назад исполнилось 22 года, но он уже успел поиграть в четырех странах: Колумбии, Испании, Украине и Аргентине. Хотя в первых двух странах он почти не выступал. В колумбийском «Мильонариос» дебютировал в 16 лет и провел в этой команде лишь несколько матчей. Затем футболиста выкупила испанская «Севилья», которая сразу отправила полузащитника во вторую команду, которая выступает в Сегунде. Во главной «Севилье» колумбиец так и не сыграл, получив травму колена. А вот с 20 лет он уже регулярно выступал за «Карпаты», а затем – в «Ривер Плейт».
Чем Карраскаль запомнился в чемпионате Украины?
Вингер регулярно демонстрировал дриблинг, иногда самостоятельно решал эпизоды. Например, в матче с «Черноморцем». Карраскаль за счет финта «эластико» прокинул мяч между ног защитника, а потом пробил уже между ног вратарю (видео).
А вот что рассказал «Чемпионату» о Карраскале украинский спортивный журналист Евгений Савчук:
«Карраскаль больше запомнился тем, что его перепродавали и пытались на этом навариться. Сообщалось, что «Карпаты» обратились в ФИФА, мол «Ривер Плейт» не выплатил им 2,5 миллиона евро в качестве выкупа за игрока, который был там на правах аренды. Но еще раньше, в 2018-м году «Карпаты» выкупили Карраскаля у «Севильи», деньги за него обязались выплатить с дальнейшей перепродажи игрока. «Севилья» согласилась. За полгода «Карпаты» Карраскаля перепродали как раз в «Ривер Плейт» за 3 миллиона евро. Две трети суммы должна была получить «Севилья», но денег не получила. Испанцы обратились в ФИФА и УЕФА, после чего «Карпаты» получили бан на регистрацию новых футболистов.
Какими-то выдающимися успехами в спортивном плане колумбиец в «Карпатах» не запомнился, в основном трансферные скандалы. Если по цифрам, то в сезоне-2017/18 сыграл за «Карпаты» в 22 матчах УПЛ и забил 6 мячей. Какая ситуация с «Карпатами» сейчас вы, наверное, слышали – у команды нет денег и ее сняли по ходу сезона за неявку на два матча подряд».
Чем Караскаль запомнился в «Ривер Плейт»?
«Чемпионат» обратился к аргентинскому журналисту ESPN Густаво Яррошу, который специализируется именно на «Ривер Плейт»:
«Карраскаля называют колумбийский Неймар за стремление идти в обводку. Он так любит дриблинг… Кстати, прозвище ему самому нравится. Он смеется, когда его так называют. Фанаты уже говорят о возможном отъезде Карраскаля в Россию. 55% болельщиков этого не хотят и считают, что хавбек еще принес бы много пользы.
Думаю, что за 9-10 миллионов «Ривер» отпустит футболиста. Клуб нуждается в деньгах. Придется продать одного-двух игроков. Скорее даже двух. Такие проблемы возникли, потому что «Ривер» был лучшей командой Латинской Америки в последние пять лет. Для этого приходилось тратить, тратить, тратить. Деньги уходили и на игроков, и на тренеров. Нынешний тренер Марсело Гальярдо получает около 7 миллионов долларов – самый дорогой тренер в Аргентине. Ну а Карраскаль – парень хороший, в скандалах не замечен».
И еще три факта:
- У Карраскаля много татуировок. Одна из них совпадает с татуировкой спартаковца Айртона – поцелуй на шее.
- У Карраскаля больше подписчиков в «Инстаграме», чем у любого игрока ЦСКА – 522 тысячи. Это даже больше, чем у аккаунта ЦСКА.
- Глава скаутского отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян отмечал дриблинг Карраскаля еще полтора года назад.
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