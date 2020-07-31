10 лучших молодых игроков РПЛ, которые раскрылись в сезоне-2019/2020

Прошедшему чемпионату России много чего не хватало – например, чемпионской гонки. Но зато не было недостатка в молодых талантах. В сезоне-2019/2020 раскрылось немало отличных футболистов. Рассказываем о десяти лучших из них.

Важно: в наш рейтинг попали только игроки не старше 22 лет, которые раскрылись в сезоне-2019/2020. При этом неважно, дебютировали они в прошедшем розыгрыше РПЛ или раньше.

Вадим Карпов, 18 лет (ЦСКА)

Центральный защитник, 13 матчей

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпов – самый юный футболист в нашем рейтинге. Перед началом сезона-2019/2020 ему было всего 16 лет и он не мог закрепиться даже в молодёжной команде ЦСКА. Однако возраст не помешал ему добиться выдающегося прогресса. Гончаренко начал привлекать Вадима к основе, когда Васин и Щенников находились в лазарете. Поначалу Карпов частенько ошибался, а соперники не стеснялись публично называть зону молодого защитника самой слабой в ЦСКА. Тем не менее зимой Вадим прибавил в физике и стал гораздо надёжнее действовать в обороне. Сейчас он, конечно, не основной кандидат на место центрального защитника «армейцев», но точно главный претендент на выход на замену среди центрбеков.

Хвича Кварацхелия, 19 лет («Рубин»)

Левый вингер, 27 матчей, 3 гола, 5 результативных передач

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переход Хвичи – главный трансферный успех «Рубина» в прошедшем сезоне и полный провал «Локомотива». С июня 2019 года стоимость футболиста увеличилась с 900 тыс. евро до 4,5 млн евро. За год Кварацхелия превратился не только в игрока основного состава, но в одного из лидера атак казанцев. Своей игрой Хвича доказал, что он очень креативный футболист и великолепный дриблёр (2,6 обводки за игру – 3-й показатель в РПЛ). Но в остальных компонентах игры ему всё ещё необходимо прибавлять, чтобы превратиться в звезду первой величины. «Ему нужно расширять инструменты, а инструменты – это не только дриблинг», — считает бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов.

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Зурико Давиташвили, 19 лет («Рубин»)

Атакующий полузащитник, 26 матчей, 2 гола

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Переехав в Россию, молодой грузинский полузащитник сразу же стал игроком основы в «Рубине», а вскоре впервые получил вызов в сборную Грузии. При Шаронове Зурико играл регулярно, но после прихода Слуцкого стал реже выходить на поле. Впрочем, даже во второй половине сезона Давиташвили был очень полезен – именно он забил победный гол в игре с «Арсеналом». Хавбек в прошедшем сезоне запомнился отличным дриблингом (1,7 обводки за игру) и универсальностью: он успел поиграть даже на позиции форварда, а в полузащите не действовал разве что только в опорной зоне.

Остон Урунов, 19 лет («Уфа»)

Атакующий полузащитник, 10 матчей

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для того чтобы заинтересовать «Спартак», хавбеку из Узбекистана потребовалось всего 10 матчей в РПЛ. За полгода в «Уфе» он не отметился результативными действиями, но зато стал одним из самых ярких футболистов в команде Евсеева. Два главных качества Остона: великолепный дриблинг и умение хорошо действовать в борьбе. В среднем Остон в центре поля выполняет 8 обводок за 90 минут с показателем успешности в 55%, а также способен выигрывать до 30 единоборств за матч.

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Константин Марадишвили, 20 лет (ЦСКА)

Опорный полузащитник, 11 матчей

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марадишвили – главное открытие лета в РПЛ. До рестарта Премьер-Лиги Гончаренко выпускал воспитанника ЦСКА лишь в добавленное время матчей, а в июне сделал его основным центральным полузащитником, и с тех пор из старта футболист не выпадал. В ЦСКА Константин отвечает за опорную зону. Конечно, пока ему не хватает уверенности, опыта и стабильности. Однако главное его качество уже тяжело не заметить. Хавбек отлично отбирает мячи (в среднем он совершает 1,7 отбора за игру).

Максим Глушенков, 21 год («Спартак», «Крылья Советов» — аренда)

Правый вингер, 11 матчей, 3 гола, 1 результативная передача

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим тоже ворвался в основу своей команды во второй части сезона. До зимнего перерыва Глушенков играл за «Спартак-2». Потом здорово себя проявил на коммерческом турнире в Катаре за главную команду и отправился в аренду в «Крылья». Первые две игры Максим начинал со скамейки, зато в третьей вышел в старте и больше из него не выпадал. В Самаре Глушенков не только выбил себе место в основе, но и стал самым ярким игроком «Крыльев». Он показал, что умеет хорошо открываться, обыгрывать, продвигать мяч и бить по воротам. Если летом Глушенков не отправится в аренду, то Тедеско наверняка будет регулярно выпускать его на поле в матчах «Спартака».

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Станислав Магкеев, 21 год («Локомотив»)

Опорный полузащитник, 10 матчей

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё год назад Магкеев не особо выделялся на фоне сверстников в «Казанке», зато уже в феврале 2020 года получил приз лучшего игрока матча «Зенит» — «Локомотив» (0:0). После Станислав провёл ещё семь встреч за «железнодорожников» и к концу сезона закрепился в старте. Молодой футболист наверняка произвёл впечатление на Марко Николича благодаря умениям читать игру и совершать перехваты (2 перехвата за матч). Также Станислав хорош в отборе, неплохо борется за мячи и обладает выдающейся самоотдачей.

Андрей Мостовой, 22 года («Зенит», «Сочи» — аренда)

Левый вингер, 25 матчей, 6 голов, 5 результативных передач

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всего за год Мостовой превратился из футболиста, никогда не игравшего в РПЛ, в одну из потенциальных звёзд Премьер-Лиги. Присоединившись к «Сочи», Андрей сразу попал в старт и без раскачки начал проявлять себя. Яркий стиль игры он подкрепил отличной результативностью и в итоге стал лидером «Сочи» по показателю «гол+пас». Если вдруг в будущем сезоне Мостовой не пригодится «Зениту», то за него наверняка будут бороться едва ли не все большие клубы России.

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Денис Макаров, 22 года («Рубин»)

Правый полузащитник, 9 матчей, 2 гола

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хавбек «Нефтехимика» Денис Макаров присоединился к «Рубину» в статусе одной из главных звёзд ФНЛ (11 голов, 2 результативные передачи). В РПЛ продемонстрировать былую результативность полузащитник не смог, но всё равно оставил о себе очень приятное впечатление. Во-первых, оба его гола стали победными (Денис забил «Оренбургу» и «Краснодару»). Во-вторых, хавбек блеснул своими умениями – отбирать мячи (1,1 отбора за игру), действовать в контратаках и наносить крутые дальние удары.

Бактийор Зайнутдинов, 22 года («Ростов»)

Атакующий полузащитник, 17 матчей, 4 гола, 2 результативные передачи

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Зайнутдинов образца дебютного сезона в РПЛ и сезона-2019/2020 – два совершенно разных футболиста. После переезда из Казахстана Бактийор в матчах «Ростова» частенько терялся на поле и ярко действовал лишь в редких эпизодах. В прошедшем сезоне Зайнутдинов не стал железным игроком старта, но доказал, что для ростовского клуба он очень важен. Лучший матч в сезоне полузащитник выдал во втором круге – против «Спартака». В той встрече он оформил дубль и помог команде Карпина разгромить соперника. Кроме того, Зайнутдинов забил «Динамо» и «Зениту», отдал две голевые передачи, а также провёл на поле 1041 минуту. Потрясающий прогресс, если учесть, что в сезоне-2018/2019 он сыграл лишь 395 минут и результативными действиями не отметился.