5 лучших исполнителей штрафных в АПЛ. Видео

Межсезонье – оптимальное время для подведения итогов в европейском футболе. Самая яркая концовка, пожалуй, случилась в АПЛ, где до последнего тура шла борьба и за еврокубки, и за выживание. То и дело в Сети появляются цифры, отражающие суть прошедшего сезона в Англии. Так, например, Кепа Аррисабалага показал самый низкий процент сейвов за всю историю лиги: в сезоне-2019/2020 испанец отбил всего 54,5% ударов, пришедшихся в створ ворот «Челси».

Предлагаем разобрать более приятную статистику и выяснить, кто из игроков АПЛ стал в сезоне-2019/2020 лучшим исполнителей штрафных ударов.

Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»)

26 попыток, 2 забитых мяча



Для Джеймса прошедший сезон стал лучшим в карьере. Впервые за долгое время «Саутгемптон» не боролся за выживание, что позволило Уорд-Праусу раскрыться по-новому. Если раньше хавбек играл, где придётся – будь то правый фланг, центр или опорная зона, – то в сезоне-2019/2020 он отлично проявил себя в роли «бокс-ту-бокс».



Уорд-Праус стал ключевым игроком «Саутгемптона», приняв участие во всех матчах АПЛ. Кроме того, Джеймс отвечал за исполнение большей части стандартных положений в команде. Дважды хавбек забивал прямыми ударами со штрафных, а также по разу ассистировал своим партнёрам после навесов с угловых и свободных ударов.

Харри Уилсон («Борнмут»)

24 попытки, 2 забитых мяча



Воспитанник «Ливерпуля» выступал за «Борнмут» в этом году на правах аренды. С первых же матчей Уилсон показал свой высокий уровень, но смазал концовку сезона (как, впрочем, и вся команда). Сразу 6 из 7 мячей, забитых Харри, пришлись на первый круг АПЛ, и два из них – после ударов со штрафных.



«Борнмут» занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип, отстав всего на один балл от «Астон Виллы». Пробиться в основу «Ливерпуля» Харри будет крайне тяжело. Скорее всего, Уилсона ждёт очередная, пятая по счёту, аренда.

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Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»)

19 попыток, 2 забитых мяча



Дважды отличился со штрафных и другой игрок «Ливерпуля» – Трент Александр-Арнольд. Правда, в отличие от Уилсона, он играет в основе мерсисайдцев уже не первый год. В прошлом сезоне Трент забил всего один мяч (также со штрафного), в этом – уже четыре.



Оба гола Трента пришлись на концовку чемпионата: сначала он поразил ворота «Кристал Пэлас» (31-й тур), а затем, как под копирку, и «Челси» (37-й тур). Кроме того, на счету Александер-Арнольда 13 результативных передач, из которых 6 пришлись также на стандартные положения.

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12 попыток, 2 забитых мяча



Далеко не всегда Марез выходил в стартовом составе «горожан» (лишь в 21 случае из 33 матчей). Несмотря на это, алжирец стал третьим в команде по количеству баллов, набранных по системе «гол+пас» – 11 забитых мячей, 12 результативных передач. Лучше только Де Брёйне (13+20) и Стерлинг (20+4).



Рияд не без доли везения смог отличиться в матче 6-го тура АПЛ против «Уотфорда». После его удара со штрафного, мяч рикошетом попал в голову защитнику, а затем оказался в воротах. Уже через неделю Марез повторил свой успех – на этот раз в матче с «Эвертоном».

12 попыток, 2 забитых мяча



Полностью повторил показатель Рияда его одноклубник – Давид Сильва. На два забитых испанцем мяча со штрафных пришлось ровно столько же попыток, как и у Мареза. В свои 34 года Сильва по-прежнему хорош: в прошедшем сезоне на его счету 27 матчей за «горожан» в АПЛ, 6 голов и 11 результативных передач.



Особенно красивым получился второй мяч Сильвы со штрафного. В матче против «Борнмута» испанский хавбек пробил таким образом, что шансов у Рэмсдейла почти не было – мяч ударился о перекладину и оказался в воротах гостей.

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Среди остальных игроков АПЛ по разу со штрафных отличились: Обамеянг («Арсенал»), Хурихэйн («Астон Вилла»), Фрейзер («Борнмут»), Данк и Грос (оба – «Брайтон»), Виллиан и Маунт (оба – «Челси»), Миливоевич и ван Анхольт (оба – «Кристал Пэлас»), Мэддисон («Лестер Сити»), Де Брёйне («Манчестер Сити»), Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Шелви («Ньюкасл Юнайтед»), Эриксен («Тоттенхэм»), Крессвел («Вест Хэм») и Моутинью («Вулверхэмптон»). Отметим, что не смогли забить после ударов со штрафных «Бёрнли», «Эвертон», «Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд».