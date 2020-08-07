Лига чемпионов. Затащит ли Роналду «Ювентус»? Кто победит в битве Зидана и Гвардиолы? LIVE

Приветствуем вас, друзья! Признайтесь, соскучились по ЛЧ? Мы — очень! Пять месяцев главный турнир Европы находился на коронавирусном карантине — и вот наконец возвращается! Сегодня нас ждут две доигровки с начала марта, и обе — супер! «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал», а «Ювентус» — «Лион». Ни в одной из пар ничего не решено. Вы же не думаете, что для великого «Королевского клуба» отыграть домашние 1:2 — заведомо невыполнимая задача? Или что «Ювентус» не способен победить на своём поле с нужным счётом после минимального поражения во Франции? Всё возможно! А значит, шоу гарантировано. Чтобы не разрываться между двумя параллельными трансляциями, предлагаем держать открытой эту страницу — точно ничего не упустите!