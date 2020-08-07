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«Ювентус» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Лига чемпионов, 1/8 финала, 7 августа 2020, Ман Сити — Реал, Ювентус — Лион, трансляция

«Манчестер Сити» — «Реал»
Кирилл Закатченко
Лига чемпионов. Затащит ли Роналду «Ювентус»? Кто победит в битве Зидана и Гвардиолы? LIVE
Мы скучали!
Футбол / Лига чемпионов 0

Приветствуем вас, друзья! Признайтесь, соскучились по ЛЧ? Мы — очень! Пять месяцев главный турнир Европы находился на коронавирусном карантине — и вот наконец возвращается! Сегодня нас ждут две доигровки с начала марта, и обе — супер! «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал», а «Ювентус» — «Лион». Ни в одной из пар ничего не решено. Вы же не думаете, что для великого «Королевского клуба» отыграть домашние 1:2 — заведомо невыполнимая задача? Или что «Ювентус» не способен победить на своём поле с нужным счётом после минимального поражения во Франции? Всё возможно! А значит, шоу гарантировано. Чтобы не разрываться между двумя параллельными трансляциями, предлагаем держать открытой эту страницу — точно ничего не упустите!

Гвардиола оставил Зинченко в резерве
Live Кирилл Закатченко

Гвардиола оставил Зинченко в резерве

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Д. Сильва, Марез, Отаменди, Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.

Запасные: Ареоля, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Васкес, Йович, Асенсио, Браим Диас, Иско, Винисиус, Эрнандес.

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21:15 Кирилл Закатченко

Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Ювентуса». «А где же Пауло Дибала?» — спросите вы. Ему отвели место на скамье запасных.

21:06 Кирилл Закатченко

Сумеет ли французский «Лион» сотворить сенсацию и оставить «Ювентус» не у дел? Пока предлагаем вам ознакомиться с составом «ткачей».

21:03 Кирилл Закатченко

Тактическая расстановка участников баталии в Манчестере. Ух, должно быть горячо! У мадридцев отсутствует Серхио Рамос, но тут иначе и быть не могло, ведь его в первом матче удалили.

20:50 Кирилл Закатченко

Пеп Гвардиола определился со стартовым сочетанием. Сразу скажем, что Александр Зинченко остался в запасе.

20:48 Кирилл Закатченко

А вот и состав «Реала» подъехал.

20:45 Кирилл Закатченко

«В нашем доме всё возможно». Пресс-служба «Ювентуса» настроена оптимистично. В прошлом сезоне туринцы выгрызли себе место в четвертьфинале, сломив сопротивление «Атлетико». А ведь тогда казалось, что «Ювентусу» уже ничего не светит.

20:36 Кирилл Закатченко

Гарет Бэйл настолько уникальный футболист, что может взять и отказаться от выступления в ответственном матче плей-офф Лиги чемпионов. По крайней мере, именно этим объяснил его отсутствие в заявке главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

«Бэйл — футболист «Реала». Но он решил не играть с «Сити», — приводит слова Зидана журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

20:15 Кирилл Закатченко

Если вы вдруг по какой-то немыслимой причине не понимаете, почему рубка в плей-офф Лиги чемпионов проходит в августе, то разобраться во всех деталях поможет наш подробный гид. Где пройдут решающие матчи турнира? На какой стадии могут встретиться Месси и Роналду? Когда состоится финал Лиги чемпионов? Ответы — по ссылке ниже.

Сегодня вернётся Лига чемпионов! Всё, что надо знать о самом странном плей-офф
Доиграть турнир хотят всего за 16 дней.
20:05 Кирилл Закатченко

А вот «Ювентус» проиграл во Франции и оказался в непростом положении. Сумеет ли Роналду в очередной раз проложить туринцам путь к победе?

«Ювентус» играл отвратительно. А Роналду был ещё хуже, чем Месси в Неаполе
Чемпион Италии потерпел заслуженное поражение от «Лиона».
20:02 Кирилл Закатченко

Самое время освежить в памяти события пятимесячной давности. Команда Пепа Гвардиолы перевернула ход мадридского матча с ног на голову, однако без спорных судейских решений не обошлось.

Де Брёйне — гений! Тащил «Сити» на «Бернабеу» и в итоге перевернул матч за 5 минут
Так просто с Лигой чемпионов они не расстанутся.
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