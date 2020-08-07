Лига чемпионов. Затащит ли Роналду «Ювентус»? Кто победит в битве Зидана и Гвардиолы? LIVE

Приветствуем вас, друзья! Признайтесь, соскучились по ЛЧ? Мы — очень! Пять месяцев главный турнир Европы находился на коронавирусном карантине — и вот наконец возвращается! Сегодня нас ждут две доигровки с начала марта, и обе — супер! «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал», а «Ювентус» — «Лион». Ни в одной из пар ничего не решено. Вы же не думаете, что для великого «Королевского клуба» отыграть домашние 1:2 — заведомо невыполнимая задача? Или что «Ювентус» не способен победить на своём поле с нужным счётом после минимального поражения во Франции? Всё возможно! А значит, шоу гарантировано. Чтобы не разрываться между двумя параллельными трансляциями, предлагаем держать открытой эту страницу — точно ничего не упустите!
Гвардиола оставил Зинченко в резерве
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Д. Сильва, Марез, Отаменди, Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.
Запасные: Ареоля, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Васкес, Йович, Асенсио, Браим Диас, Иско, Винисиус, Эрнандес.
Гарет Бэйл настолько уникальный футболист, что может взять и отказаться от выступления в ответственном матче плей-офф Лиги чемпионов. По крайней мере, именно этим объяснил его отсутствие в заявке главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
«Бэйл — футболист «Реала». Но он решил не играть с «Сити», — приводит слова Зидана журналист Франческо Порцио в «Твиттере».
Если вы вдруг по какой-то немыслимой причине не понимаете, почему рубка в плей-офф Лиги чемпионов проходит в августе, то разобраться во всех деталях поможет наш подробный гид. Где пройдут решающие матчи турнира? На какой стадии могут встретиться Месси и Роналду? Когда состоится финал Лиги чемпионов? Ответы — по ссылке ниже.
А вот «Ювентус» проиграл во Франции и оказался в непростом положении. Сумеет ли Роналду в очередной раз проложить туринцам путь к победе?
Самое время освежить в памяти события пятимесячной давности. Команда Пепа Гвардиолы перевернула ход мадридского матча с ног на голову, однако без спорных судейских решений не обошлось.
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