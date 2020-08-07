Требл! Летом 2020-го «Зенит» выиграл всё, что можно. И кто скажет — не по делу?

«Зенит» и «Локомотив» в четвёртый раз встретились в Суперкубке России. В 2008 году петербуржцы выиграли – 2:1, а сама встреча запомнилась, прежде всего, курьёзным голом Андрея Аршавина после ошибки голкипера Ивана Левенца. В 2015-м матч прошёл в Петербурге на «Петровском», и опять завершился победой сине-бело-голубых (1:1, по пенальти 4:2). Наконец, год назад «железнодорожники» взяли реванш, переиграв чемпиона – 3:2. Счёт открыл Фёдор Смолов, потом дубль сделал Сердар Азмун, а в концовке игру перевернул дубль Алексея Миранчука. Очень яркий получился матч.

В прошлом сезоне «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина вообще ни разу не проиграл чемпиону в трёх матчах Суперкубка и РПЛ – две победы в Москве плюс ничья в Петербурге. Так что для нового главного тренера «железнодорожников» встреча с «Зенитом» была вызовом. Серб должен выигрывать трофеи, чтобы его приняли болельщики команды.

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Но сегодня свой первый шанс на трофей Николич упустил. «Локомотив» прервал серию Сёмина против «Зенита». Финал Суперкубка – вообще первый матч, который сербский тренер проиграл в России.

Главные события матча за Суперкубок России:

— Информация о целой группе заражённых коронавирусом игроков «Зенита» оказалась фейком. В заявке петербургской команды отсутствовали только Денис Терентьев, Даниил Шамкин и Алексей Сутормин. При этом первые двое накануне опровергли, что больны.



— «Локомотив» тоже выставил оптимальный состав, несмотря на слова председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и гендиректора Василия Кикнадзе о том, что команда может сыграть вторым составом.



Разве что вернувшийся из «Сельты» Фёдор Смолов начал игру на скамейке. Турецкие СМИ пишут об официальном предложении «Фенербахче» по Смолову.

Источник: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Фёдору Смолову

— В первой части матча при счёте 0:0 соперники почти не входили в штрафную друг друга. Обе команды выжидали, что предложит соперник, не вступали в прессинг. Атак на скорости не было. «Зенит» мог забить быстрый гол, если бы Себастьян Дриусси после длинной передачи новичка Деяна Ловрена и скидки нового капитана Артёма Дзюбы точно пробил с 20-22 метров, но аргентинцу чуть-чуть не повезло. Наверное, игра и продолжалась бы в таком ключе, если бы «Зенит» не забил.



— Гол «Зенита» – во многом заслуга Дугласа Сантоса. Левый защитник вовремя совершил рывок вперёд и сделал идеальный кросс. Впрочем, ему никто не мешал. Либо Алексей Миранчук, либо кто-то из страховавших его центрхавов должны были накрывать бразильца. Вдобавок Ведран Чорлука потерял Дзюбу. Центрфорвард сине-бело-голубых находился в движении, благодаря чему смог подстроиться под мяч и пробить, как требовалось.



— При счёте 1:0 «Зенит» получил возможность действовать на контратаках, а «Локомотиву» ничего не оставалось, кроме как раскрываться и искать свободные зоны в плотной обороне чемпиона. Хозяева пытались использовать численное преимущество в центре, куда к трём полузащитникам смещался Алексей Миранчук. Вот только петербуржцы читали все ходы москвичей. Первый тайм команда Николича выиграла по ударам – 8:4 (в створ – 3:2), однако в основном «железнодорожники» били из-за штрафной, и их удары не таили в себе реальной угрозы. Михаил Кержаков, по-прежнему заменяющий травмированного Андрея Лунёва, укрощал мяч без проблем.

Бил партнёров, плюнул в судью и часто «косячил». «Локомотив» сильно рискует с Райковичем Со второго захода сербский Рэмбо всё же попал в РПЛ.

— После перерыва «Локомотив» впервые пробил только на исходе часа игры, причём это сделал Смолов, который минутой ранее вышел на замену вместо получившего повреждение Эдера. Свежий нападающий ловко «нырнул» в зону между Ловреном и Ракицким, но послал мяч прямо в Кержакова после тонкой передачи Алексея Миранчука. До этого скорее «Зенит» был близок ко второму голу (например, Магомед Оздоев попал в штангу), нежели москвичи к первому.



— В середине второго тайма команда Николича выдала, пожалуй, свой лучший отрезок в матче, поддавила «Зенит». Но именно в этот момент чемпион поймал соперника. Несмотря на большее количество центрхавов, «железнодорожники» прозевали перед штрафной Оздоева. Тот получил передачу от Дриусси и послал мяч в сетку ударом от перекладины.

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— Удивительно, но уже через три минуты «Зенит» пропустил так же легко, как забил! После подачи углового Ловрен не заметил своего многолетнего партнёра по сборной Хорватии Чорлуку, который беспрепятственно поразил ворота. До этого новичок сине-бело-голубых был надёжен, парой крутых подкатов сорвал потенциально опасные атаки «Локомотива».



— Как ни странно, при счёте 2:1 шёл довольно открытый футбол. Чемпион не «сушил» игру. За 10 минут до конца основного времени Сергей Семак заменил Дзюбу и Малкома, видимо, держа в уме ближайшую игру первого тура чемпионата. «Локомотив» и во втором тайме перебил «Зенит» – 6:3 (в створ – 4:2). Тем не менее трофей достался петербуржцам, их победа заслуженная.