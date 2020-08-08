И двух голов Роналду мало. «Ювентус» выиграл, но вылетел

Лига чемпионов вернулась! После четырёх месяцев простоя гимн самого крутого европейского турнира прозвучал в Манчестере и Турине. Если вы вдруг забыли, напомню, что первый матч 1/8 финала между «Лионом» и «Ювентусом» завершился в пользу французской команды (1:0). Единственный мяч в той встрече забил Лукас Тузар. В пятницу команды наконец провели «ответку» в Турине.

Команды подошли к матчу с несколькими потерями. У «Ювентуса» из-за травмы пропустили игру Де Шильо, Хедира и Дуглас Коста, а «Лион» вне заявки оставил Юссуфа Коне. У «Лиона» в этом противостоянии заведомо было небольшое преимущество: матч во Франции прошёл с болельщиками, а в Турине без.

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Пенальти в обе стороны

Начало выдалось предсказуемым. «Ювентус» взял мяч под свой контроль и энергично пытался вскрыть оборону «Лиона». Французская команда поначалу рассчитывала только на контратаки. Как оказалось чуть позднее, это был не единственный план гостей. «Лион» включил прессинг и заставил ошибиться Игуаина, который долго возился с мячом и никак не мог его обработать. Ауар вошёл с мячом в штрафную и получил по ногам от катящегося Бентанкура. Судья без сомнений указал на точку. Игроки долго спорили с судьей и указывали на возможный фол на Гонсало. Судья был непреклонен. Депай подошёл к 11-метровой отметке и уверенно, «панёнкой», реализовал пенальти.

Спустя десять минут Бернардески получил отличную возможность сравнять счёт: прорвался по правому флангу, обыграл вратаря, но на его пути оказался Марсело.

Однако долго обороняться чисто французы не смогли. Сначала Роналду пробил по воротам со штрафного, но блестяще сыграл Лопеш. Через две минуты «Ювентус» заработал ещё один опасный штрафной, который закончился попаданием мяча в руку Депая. Судья указал на «точку», но решил на всякий случай проконсультироваться с видеопомощниками. Пенальти подтвердили. Роналду переиграл Лопеша, и сравнял счёт в матче.

В добавленное время первого тайма Роналду мог вывести свою команду вперёд, но в третий раз за матч оказался в положении «вне игры».

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Пушечный выстрел Роналду

Картина игры второго тайма не особо поменялась. «Ювентус» владел мячом, но атаковал как-то неохотно. Впереди было ещё много времени, но Роналду ждать не стал. На 60-й минуте Криштиану принял мяч возле штрафной площади и с левой ноги мощно вонзил мяч в девятку ворот португальского вратаря.

Сарри решил освежить опорную зону и вместо Пьянича выпустил Аарона Рэмзи. Руди Гарсия тоже внёс изменения в игру своей команды и поменял пару нападающих — Рейне заменил Экамби, Дембеле вышел вместо Депая.

«Ювентус» атаковал, но все удары шли мимо ворот. Одного Роналду было явно недостаточно, чтобы дожать французов, поэтому Сарри выпустил Данило и Дибалу. Чёрно-белые нанесли несколько опасных ударов со второго этажа, правда, не один из них результативным не оказался.

За семь минут до конца матча «Ювентус» потерял Дибалу, который отыграл лишь 14 минут. Сарри рисковал здоровьем аргентинского футболиста, но риск не оправдался.

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Судья добавил шесть минут ко второму тайму. Времени оставалось всё меньше и меньше, и «Лион» уже в концовке заменами начал потягивать время. На 93-й минуте «Ювентусу» выпал шикарный шанс — опасный штрафной, но Роналду угодил в стенку.

На последних секундах команда Сарри начала наваливаться на ворота «Лиона», но забить третий гол так и не смогла. Несмотря на дубль Роналду, «Ювентус» — за бортом Лиги чемпионов. А «Лион» сыграет в четвертьфинале с «Манчестер Сити» — 15 августа в Лиссабоне.