Надоели победы «Ювентуса» в Италии? «Ювентусу» тоже, но клуб не может ничего сделать

Всё идёт к тому, что «Ювентус» снова станет чемпионом Италии. В девятый раз подряд. Большинство людей, наверное, зевают, читая это. Хотя именно перед началом текущего сезона сомнения были обоснованны как никогда.



«Интер» выглядел конкурентом – да, на бумаге, но раньше не было и этого. Состав миланцев послабее в старте и значительно слабее в глубине обоймы, зато у них появился Конте, а значит, должен был сработать и «фактор Конте». То есть резкое прибавление количества очков по сравнению с предыдущим сезоном. Но изменился не только «Интер» — сам «Юве» тоже. Клуб пошёл по наиболее трудному пути развития.

Маурицио Сарри и Андреа Аньелли Фото: Filippo Alfero/Getty Images

Отказ от Аллегри – мастера адаптации и тактического хамелеона – в пользу идейного и догматичного Сарри был продуманным, но всё равно рискованным решением.



Футбол Сарри, который сделал тренера «Наполи» знаменитым во всей Европе, превращается из красивой идеи в эффективный инструмент добывания трофеев только тогда, когда последний из запасных понимает свою роль на поле в каждой игровой ситуации. Это долго и трудно – если клуб на это идёт, значит, готов ждать. В случае «Ювентуса» проблема усугубилась стилистическим противоречием.

Сарри и Роналду – в чём противоречие

В футболе Сарри удары головой после навесов – это исчезающе редкий вид, на грани вымирания. Что в «Наполи», что в «Челси»: даже в Англии тренер сохранил эту особенность. Весь «Челси» забил восемь голов после ударов головой за весь чемпионат. Это нормально, но только до тех пор, пока в твоей команде нет Роналду.



Для португальца навесы в штрафную последние пять лет были самой естественной формой игры. «Реал» несколько лет подряд был среди лидеров лиги по навесам. В «Реале» он с 2014 года в каждом сезоне, кроме последнего, забивал от 10 голов головой во всех турнирах. Больше, чем весь «Челси» (и «Наполи» тоже). А в сезоне-2014/2015 Роналду забил головой 16 раз: в два раза больше, чем в среднем забивает вся команда Сарри. Дикая разница.



Аллегри адаптировался к стилю звезды. «Юве» занял второе место по количеству навесов среди команд Серии А, Роналду забил головой восемь раз в Лиге чемпионов и чемпионате. А вот с приходом Сарри всё изменилось. Сейчас «Юве» — четвёртая с конца команда по количеству навесов. А у Роналду два гола головой во всех турнирах. Налицо противоречие.



Сарри не стал менять стиль и поднимать мяч в воздух, но встроил в свою игру Роналду. Меньше открываний под навесы (фулбеки Сарри вообще редко доходят до лицевой), больше смещений в глубину и рывков за спину защитникам. Взгляните на карту касаний с матча с «Лацио». Он заходит в штрафную только чтобы ударить.

Сейчас Криштиану владеет мячом чаще, чем в любой из последних семи сезонов (36 пасов на 90 минут), а по количеству ударов за матч вышел на уровень сезона-2017/2018 – наносит больше шести. И всё это без навесов. Но это потребовало времени.



Вспомните, сколько Роналду забивал осенью. В первых 10 сыгранных матчах в чемпионате у него пять голов. Сейчас их 30 после 30 матчей. Невероятная разница: первые три месяца с графиком 0,5 гола за матч, а потом график 1,25 гола за матч.

Криштиану и Дибала – ещё одно противоречие

Правда, не такое мощное, как между базовым стилем игры Сарри и привычным стилем Криштиану, но тоже важное. Аллегри его так и не убрал: Дибала был игроком запаса либо выходил не на своей позиции. Сейчас они оба играют из глубины, иногда открываются в паре метров друг от друга и комбинируют накоротке и делают рывки с оглядкой друг на друга.

Пауло Дибала и Криштиану Роналду Фото: Chris Ricco/Getty Images

Сарри превратил Роналду и Дибалу в связку, хотя это тоже потребовало времени. На сегодня они отдали друг другу восемь голевых передач во всех турнирах: пять Пауло на Криштиану и три Криштиану на Пауло. Но первая случилась только в конце октября – в шестом туре Серии А. То есть это тоже потребовало времени.

Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе Результат: у португальца 13 голов в 10 последних матчах.

«Ювентус» идёт по самому долгому пути

Приглашать Сарри в команду, где играет Роналду, – значит пытаться развивать её в разных направлениях одновременно. Но «Ювентус» пошёл на это. Потом уже и сам Сарри не стал отказываться от привычного стиля, а выбрал более трудный вариант: стал встраивать Роналду в непривычный стиль. Как будто этого было мало, Сарри пошёл по пути перфекционизма до конца и попытался наладить взаимодействие Роналду и Дибалы.

Если победа в Серии А была целью клуба, то надо признать, что «Ювентус» выбрал не прямой и короткий путь к этой цели – играть в навесы на Криштиану и спокойно сделать результат с минимальными энергозатратами, а долгий и окружной – пересобрать команду из более-менее тех же игроков в совершенно новом стиле. Это усложнение. Не просто победа, но победа именно в этом конкретном стиле, с конкретным тренером, который, вообще-то, не специалист по трофеям.



Нельзя сказать, что качество игры на сто процентов убеждает. «Ювентус» играет медленно, комбинации проходят в матчах со слабыми соперниками («Дженоа», «Лечче», «Торино»), но под прессингом команда плывёт и не может опасно атаковать. В двух матчах с топ-соперниками, «Аталантой» и «Лацио», туринцы забили четыре гола: три с пенальти и один после грубой ошибки соперника. То есть голов вроде бы много, но ход каждой из это не отражает, особенно если вспомнить, за что были назначены пенальти. Особенно с «Аталантой».



Дело не только в качестве игры. Результат тоже не впечатляет. У «Ювентуса» 80 очков после 34 туров. Это худший результат за пять лет. То есть Сарри и клуб, безусловно, достойны уважения за то, что попробовали добиться цели сложным путём. Но нельзя сказать, что всё получается. И теперь мы переходим к главному.

Кризисный «Милан» прибил «Ювентус». Это не случайность, хотя похоже на чудо Совпали несколько факторов.

Есть причины сомневаться, что в клубе рискнули бы назначать Сарри и ставить сложные тактические эксперименты без предыдущих лет доминирования. «Ювентус» выиграл восемь чемпионатов – и начал рисковать. Идя по пути революции, клуб дал конкурентам шанс себя опередить. Перестройка всегда занимает время (и реальность это подтвердила) – пользуйтесь.



Сарри точно не назначали для того, чтобы он взял девятое скудетто. Его будут оценивать по успехам в другом турнире. По успехам в стиле, зрелищности, по количеству ярких матчей. У него не всё получается. Но даже и этого хватает для скудетто. Это плохая новость для «Интера», «Наполи» и всех остальных. Кажется, даже если «Ювентус» готов разок отдать титул ради революции стиля, его просто некому взять. Можно сказать, что туринцам в какой-то степени надоели собственные победы, однако клуб не может ничего с этим поделать.

«Интер» до сих пор не стал командой Конте. Не хватает главного Отстали от «Ювентуса» на 10 очков, но проблема даже не в турнирной таблице.

Видимо, чтобы в Италии сменился чемпион, «Ювентус» должен не только ставить себе внутренние трудновыполнимые задачи, но и перестать бить мячом в руку соперникам. Но это, конечно, уже перебор. «Юве» и так уже сделал многое для обострения конкуренции. Проблема в остальных.