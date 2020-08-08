Большой текст о том, почему Сарри не подходит «Ювентусу»

Последний раз «Лион» забирался в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2010 году. Тогда в 1/8 финала французы выбили из турнира Роналду. Чтобы повторить достижение, им понадобилось не только 10 лет, но и повторение двух ключевых факторов: соперник-фаворит со звёздным составов плюс тренер, который вроде бы ставит зрелищный атакующий футбол – но только у него не получается. «Лион», конечно, заслужил поздравления и комплименты. И продуманным планом с мощным прессингом средним блоком. И яростной игрой в единоборствах (у «Лиона» фолов столько же, сколько попыток отбора – по 18). И смелыми контратаками. Но при всех качествах «Лиона» нельзя забывать о главном: «Ювентус» не справился не с соперником. А с внутренними противоречиями.

И двух голов Роналду мало. «Ювентус» выиграл, но вылетел С «Ман Сити» сыграет «Лион».

Для начала важная оговорка. Я не подгоняю мысль под результат матча. Если говорить об отдельно взятом матче, то результат вообще тотально несправедлив. Начиная с непонятного пенальти, после которого «Ювентусу» нужно было забивать трижды, заканчивая банальной реализацией. И травмой Дибалы. При всех неприятностях, «Юве» имел достаточно моментов, чтобы идти дальше, а у своих ворот не допустил ничего. Но даже если бы команда вышла в четвертьфинал, я бы всё равно не считал, что команда в порядке.

Почему «Ювентус» при Сарри так уныло играет?

По ходу сезона на «Чемпионате» выходили тексты, которые так или иначе цепляли этот базовый вопрос. Например, этот. Но необязательно читать его целиком. Сейчас будет короткая, но необходимая предыстория.

Надоели победы «Ювентуса» в Италии? «Ювентусу» тоже, но клуб не может ничего сделать Туринцы сами придумывают себе трудности, но некому этим воспользоваться.

«Ювентус» — один из немногих клубов в мире, которые имеет основания говорить о собственной философии. Или, как сейчас принято говорить в футбол и биологии, о своей ДНК. Смысл клуба идеально сформулировал легендарный форвард (а потом политик) Джампьеро Бониперти: «Победа – это не главное. А единственное, что имеет значение». Сильная фраза. Хейтеры сразу вспомнят судейские скандалы, болельщики – рекорд по выигранным скудетто, но отношение ничего не меняет. «Ювентус» должен побеждать, всё остальное не имеет значения. Это выработало определённую систему внутри клуба.



Даже когда в Турине играли великие футболисты (Зидан, Дель Пьеро, Каннаваро), никто из них не был больше, чем клуб. Трапаттони, Липпи, Капелло – все они строили машины по добыванию очков и выигрывали. А тонкий психолог, который не любит навязывать команде жёсткие игровые схемы, Анчелотти, ничего не выиграл. Это показательно.



«Ювентус» доминирует в Италии уже девять лет, и эта эпоха закономерно совпала с возвращением прежних ценностей. Конте превратил команду в армию и выиграл скудетто с Матри и Вучиничем в составе. Потом состав стал сильнее, но незаменимых звёзд всё равно не было (разве что Кьеллини, но его трудно назвать звездой в медийном смысле). Этой команде подходил Аллегри: он тасовал состав, тасовал схемы, адаптировал игру под соперников и постоянно давал результат. Пусть и без яркой игры.



А потом Андреа Аньелли решил превратить футбольный клуб в глобальный бренд.



Трансфер Роналду – логичный шаг. Роналду популярнее «Ювентуса» (в соцсетях – в 6 раз) и он потащил клуб вверх в плане узнаваемости по всему миру. Это блестящее бизнес-решение. Но и шаг в сторону от традиционных правил клуба. Потому что впервые в «Ювентусе» появился игрок, который больше, чем клуб.



Резкий шаг вызвал множество побочных эффектов. Пошли первые жертвы. Сразу ушёл Беппе Маротта, гений менеджмента, который поднял команду и не согласился со сменой курса развития. Следующая жертва – Дибала. Аргентинец провёл великий сезон 2017/18, забил под 30 голов во всех турнирах, иногда казался волшебником – но в первый совместный с Криштиану сезон его результативность упала в несколько раз (5 голов, 5 ассистов в Серии А), а он сам потерял значение для команды. Аллегри адаптировал стиль под португальца, «Ювентус» заиграл в навесы, а пространство между линиями, опорная зона соперника, где Дибала опаснее всего, стало просто не нужно. Это помогло «Юве» сохранить титул, но не помогло Аллегри сохранить работу.

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

Руководство «Ювентуса» было недовольно тем, что команда играет в скучный прагматичный футбол. А один из самых зрелищных игроков лиги (если не самый) сидел в запасе. И последовал следующий шаг: «Ювентус» пригласил тренера, который ставил самый зрелищный в лиге футбол. Назначение Сарри формально тоже кажется логичным. Но смотрите.



Клуб, в котором всегда выше всего ценился результат, пригласил тренера, который создал себе имя не трофеями, а стилем. Это ещё один мощный шаг в сторону от ценностей «Ювентуса». И, естественно, у Сарри была и важнейшая локальная задача: вернуть Дибалу в старт и вернуть его лучшую форму. Потому что разбрасываться такими талантами просто нельзя. А ведь с этой задачей – объединить Роналду и Дибалу, чтобы оба были результативны – не справился даже сверхгибкий Аллегри.

Слишком много противоречий

Коротко перечислю исходные данные в «Ювентусе». Тренер, который ставит игру в строго определённом стиле. С высоким прессингом, большим количеством коротких передач и игрой низом. Главный игрок, который с возрастом превратился почти в форварда штрафной, и на которого нужно играть навесами. Еще один главный игрок, которому нужен противоположный стиль – комбинационный, между линиями. И руководство, которому нужно всё это объединить, а заодно выиграть Лигу чемпионов, и обязательно играть красиво.



Что-то многовато противоречий, не правда ли?



Я перечислил основные, но ведь есть ещё и мелочи. Когда «Наполи» Сарри влюблял в себя всю Италию, одной из особенностей команды было почти полное отсутствие импровизации у игроков атаки. Вингеры каждые две минуты делали рывки за спину защитникам в полуфлангах – иногда даже ложные, но всё равно требующие реакции. Так «Наполи» создавал пространство Мертенсу. Но когда у тебя на флангах Дибала и Роналду, бессмысленно требовать от вингеров бегать туда-сюда в роли приманки. Такие игроки должны играть на рояле, а не носить его. А ведь без этих движений пресловутый саррибол не так эффективен. Крайние защитники «Наполи» сравнительно мало подключались к атакам, это давало команде определённую страховку от контратак. Сейчас так не получается – и механизм не работает достаточно чётко. Это только один пример.

«Наполи» и Сарри изменят футбол. Но ничего не выиграют Самую играющую команду Европы разбил Хосеп Гвардиола.

Вот другой пример. Что Гамшик, что Аллан – резкие, мобильные полузащитники, которые многое умеют в атаке. Гамшик читал игру, раздавал передачи и бил издали, а Аллан тащил мяч на дриблинге. Благодаря работоспособности вингеров Сарри мог себе это позволить: сзади оставалась четвёрка защитников, поэтому два медзалы были атакующими игроками со смелыми ролями. А в «Ювентусе» в центре поля незаменимым оказался Матюиди – потому что он здорово играет без мяча, всегда там, где нужно и страхует фланг Роналду. Правда, от него периодически отскакивает мяч, у него совсем нет резкости, и он не забивает и на отдаёт последний пас. Но необходимость как-то сбалансировать игру без мяча оказалась важнее. Ещё один компромисс.

Таких компромиссов по ходу сезона было слишком много.



Чтобы возник эффект волшебства, благодаря которому фамилией Сарри назвали стиль игры, нужно, чтобы все детали были на своих местах. Компромиссы недопустимы. А Сарри шёл на них постоянно.



Его нельзя в этом упрекнуть. Выпускать подходящих вингеров? Оставлять в запасе Дибалу? Роналду? Не страховать их на флангах? Проваливаться в защите после каждой потери мяча? Тем более что из-за травмы весь сезон пропустил Кьеллини, и основной связкой стала пара Бонуччи – де Лигт, в которой обоим нужна подстраховка. В общем, отказаться от компромиссов оказалось невозможно. И с каждым новым вынужденным решением страдала цельность системы.

Почему расстаться с тренером – лучший вариант

Отдайте Сарри должное: он сделал много полезного. «Ювентус» пережил потерю Кьеллини, хотя в начале сезона, глядя на нелепую игру де Лигта, это было трудно себе представить. Роналду и Дибала по ходу сезона наладили взаимопонимание и стали эффективной связкой, хотя для этого пришлось даже отказаться от базовой схемы саррибола 4-3-3 и перейти на 4-3-1-2.

Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе Результат: у португальца 13 голов в 10 последних матчах.

Проблема в том, что после всех компромиссов от собственно саррибола ничего не осталось. «Ювентусу» не хватает главного: скорости движения мяча, когда каждый игрок заранее знает, где он должен находиться и куда бежать через три секунды. В итоге получилась команда, которая владеет мячом, но без идей продуманного продвижения, которая стремится высоко прессинговать, но прессингует неслаженно и недостаточным числом игроков. Зато индивидуальный класс игроков позволяет выигрывать матчи даже при таком раскладе – не благодаря системному превосходству, а благодаря классной игре в эпизодах.



Матч с «Лионом» идеально иллюстрирует эволюцию Сарри. За 90 минут «Ювентус» нанёс из пределов штрафной девять ударов. Из них только шесть – головой. Зато 39 подач в штрафную. Странно для тренера, которого болельщики «Наполи» благодарили за «красоту» — и выбили эти слова на табличке на стене дома, где он родился.

39 подач – это не саррибол, это вообще не имеет с ним ничего общего.



Проблема не в Сарри, не в Роналду и не в Дибале. Проблема в том, что руководство «Ювентуса» потянуло клуб одновременно в разных направлениях. И то, как команда играет – естественное следствие этого разнонаправленного движения.



Приглашение Роналду и Сарри похоже на попытку создать утопию. Не просто выиграть Лигу чемпионов – а других задач у «Ювентуса» нет – а выиграть, попутно выполнив множество дополнительных мелких условий. Можно, конечно, попытаться ещё раз. Но, на мой взгляд, клуб пока что просто усложняет себе задачу. Нужно упростить.



Вряд ли «Ювентус» откажется от Роналду, одного из самых известных людей в мире. И нет никакого смысла отказываться от 26-летнего Дибалы. Остаётся стиль. Сарри попытался найти миллион компромиссов среди миллиона противоречий, но вообще-то он не специалист по компромиссам. В летнем отрезке «Ювентус» сыграл несколько хороших матчей, но в главной игре сезона Сарри просто отказался от своего стиля.



Расстаться с ним проще, чем с кем-то из звёздных игроков. Можно, конечно, оставить и его, но поменять ещё полсостава. Тогда, возможно, что-то получится. Но если «Ювентус» настолько упорно будет пытаться создать идеальную команду, несмотря на все противоречия, будет рад не только Сарри. Все соперники «Ювентуса» тоже будут рады.



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