Максименко не пришлось совершать суперсейвы, чтобы стать лучшим в туре. Рейтинг вратарей

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 2-го тура. Свои первые очки в рейтинге набрал Александр Максименко, а лидеры прошлого сезона вновь порадовали надёжностью.

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Слово Владимиру.

Мне понравилась игра Матвея против «Локомотива», но он только на пятом месте, поскольку его команда всё-таки проиграла. К тому же Миранчук в моменте с голом очень здорово разобрался в штрафной — шансов спасти почти не было. В Черкизово Матвей показал классную игру в ближнем бою. Степень сложности каждого эпизода у его ворот — а их было много — очень высока. Если бы не вратарь, счёт был бы разгромным.



На 25-й минуте удар в дальний угол наносил Жемалетдинов. Сафонов вытянулся в струнку, не стал ловить мяч, а отбил его в сторону, откуда не могло последовать добивания. А на 60-й минуте, когда Смолов в упор расстреливал ворота Матвея, вратарь своевременно среагировал на мяч, хоть и не видел момент удара.



Также разберу эпизод на 73-й минуте, когда Сафонов покинул штрафную, выбежав навстречу Крыховяку. Может показаться, что вратарь ошибся, но на самом деле он загнал соперника во фланг и избежал выхода один на один.



На 90-й минуте Сафонов действительно совершил ошибку с передачей в своей штрафной. Но он уверенно и чётко вышел из ситуации, отразив удар Лисаковича. Матвей показал, что хорошо готов.

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В числе претендентов на четвёртое место я также рассматривал Годзюра, но степень сложности моментов была выше у Дюпина. К тому же большую часть матча «Рубин» провёл в меньшинстве.



На 72-й минуте Дюпин заранее вышел навстречу Бикфалви, сократил дистанцию и занял правильную позицию. Он не оставил сопернику шанса забить, перекрыв весь створ ворот.



Также отмечу, как на 78-й минуте Дюпин успел переместиться в ближний угол и отбил мяч после удара Мишкича с навеса после углового. Оба эпизода напрямую повлияли на результат: если бы не эти сейвы, «Рубин» не смог бы сохранить ничейный результат.

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В матче против «Ротора» динамовская защита проявила себя неоднозначно. Около ворот Шунина возникало достаточно много моментов, но Антон успешно с ними справлялся.



В эпизоде на 11-й минуте Муллин наносил очень сильный удар в ближний угол. Шунин занял правильную позицию и смог спасти «Динамо». Также отмечу своевременную реакцию Антона на протяжении всей игры.

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2. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Несмотря на пропущенный гол от «Тамбова», Игорь всё равно попадает в наш рейтинг. Да и обвинить Акинфеева нельзя: после удара Карапетяна никто бы не выручил, момент был очень динамичным.



Ключевой эпизод случился на 69-й минуте после углового. Игорь спас команду от стопроцентного гола: сначала выскочил из ворот, сократил дистанцию с Костюковым, а после отскока успел переложиться и закрыть створ ворот при добивании Карапетяна. Игорь не выключился из эпизода и напрямую повлиял на результат, сохранив победу для ЦСКА.

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Матч с «Ахматом» получился для «Спартака» спорным. С одной стороны, москвичи очень ярко и остро атаковали на протяжении всей игры, а с другой — регулярно получали контратаки. «Ахмат» хорошо пользовался ситуацией, но Александру удавалось справляться со всеми опасными моментами у своих ворот. К тому же оборона «Спартака» действовала не слишком уверенно, что добавляет ценности спасениям Максименко, пускай суперсейвов вратарь не совершал.



На 13-й минуте в дальний угол бил Исмаэл. Максименко должен был справляться с таким ударом, но тут стоит отметить правильный выбор позиции.



После обреза Джикии на 39-й минуте мощный удар наносил Ильин. Максименко вновь занял правильную позицию — это облегчило ему задачу. Александр жёстко поставил руки и отбил мяч в нужную сторону.

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В конце чемпионата Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.