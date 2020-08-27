5 звёзд Чемпионшипа, которые скоро будут в топ-клубах. «МЮ», «Ливерпуль» уже прицениваются

Прошедший сезон в Чемпионшипе выдался вполне симпатичным: долгожданный промоушн получил «Лидс» Марсело Бьельсы, «Вест Бром» во главе с экс-тренером «Локомотива» Славеном Биличем также будет выступать в Премьер-лиге, а сенсационный «Брентфорд» со своей прогрессивной бизнес-моделью и владельцем тактическим гиком дошёл до финала плей-офф, где уступил только опытнейшему «Фулхэму».

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За Чемпионшипом в целом стало интереснее наблюдать, потому что там появились качественные тренеры, которые ставят нестандартный с тактической точки зрения футбол. Уже упомянутый «Лидс» Бьельсы поражает всех своим высоким прессингом и в целом энергозатратным стилем с затяжным владением мячом и постоянными попытками обострить игру. А в топ-20 европейских команд по интенсивности высокого прессинга вообще входят аж четыре клуба из Чемпионшипа («Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Фулхэм» и «Уиган»). Раньше Шип обладал репутацией типичной «бей-беги» лиги – сейчас это не так. Второй по значимости английский дивизион не представляет собой трендсеттера, но вполне открыт к тому футболу, в который играют лучшие команды Европы.



В такой среде в Чемпионшипе начинают появляться игроки, которые в перспективе могут выйти на самый высокий уровень. Прошлым летом главным открытием стал Джек Грилиш из «Астон Виллы», которого настойчиво связывают с «МЮ», а минувшей зимой из «Халла» в «Вест Хэм» перешёл Джеррард Боуэн, который после карантина смотрелся очень бодро и вытащил «молотобойцев» из опасной зоны.



В минувшем сезоне в Чемпионшипе было сконцентрировано ещё больше футболистов, у которых есть все шансы стать больше, чем просто игроками одного сезона. О них и пойдёт речь.

Эберечи Эзе (22 года, «КПР»)

«КПР» уже давно не играл в АПЛ и вообще в последнее время редко выступает ньюсмейкером, но в минувшем сезоне там ярко сверкнул молодой англичанин Эберечи Эзе. В июне ему исполнилось 22, а сейчас за ним охотятся «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед».



Эзе – один из самых ярких дриблёров Чемпионшипа. Но футболистов, которые обладают приличной техникой, очень много, а вот тех, кто может сублимировать свой дриблинг в результативные действия, намного меньше. Эзе – как раз из этой малочисленной категории.



Эберечи является футболистом, вокруг которого строится вся игра «КПР». В этом сезоне у него 22 очка по системе «гол+пас» (14+8), по этому показателю он входит в десятку самых результативных игроков Чемпионшипа. Учитывая уровень «КПР», однозначно топовый показатель, который иллюстрирует влияние одного игрока на команду.



Эзе совершает больше шести попыток обводки за матч с успешностью 57,3%. При этом его дриблинг очень разнообразен: может обойти визави на скорости, но также хорош и в дриблинге с места.



У Эзе в «КПР» нет определённой позиции: он комфортно чувствует себя и на фланге, и в центре, а за счёт своих отличных пасовых и обостряющий навыков (88% точности передач и 1,82 ключевая передача в среднем за матч) полностью отвечает за креатив в команде.



Но главное качество, за счёт которого Эзе может преуспеть в АПЛ, это его умение искать свободное пространство. Он хорошо чувствует, какая зона у соперников начинает проседать, и умело нагружает её с помощью дриблинга или обостряющих передач. Это создаёт хаос в обороне и даёт преимущество «КПР» даже с более сильными оппонентами.



Несмотря на то что Эберечи всё ещё надо работать над игрой в прессинге и откровенной ленью в некоторых эпизодах, «КПР» вряд ли удастся удержать его в команде на будущий сезон, что подтверждает спортивный директор лондонцев Лес Фердинанд: «Конечно, очень не хочется, чтобы такой игрок покидал команду. Думаю, мы получим по нему хорошее предложение летом, и он продолжит прогрессировать».

Кэлвин Филлипс (24 года, «Лидс Юнайтед»)

Фото: Getty Images

Кэлвин Филлипс – один из системообразующих игроков системы Бьельсы и уже один из претендентов на попадание в сборную Англии. Всё дело в том, что у «трёх львов» нет качественного опорника уже много лет. Последним из приличных разрушителей был Дайер, но он быстро стух и сейчас почти не играет даже в «Тоттенхэме».



Кэлвин обладает всеми качествами современного разрушителя. Он отлично читает игру (в среднем 6 перехватов за матч), хорош в отборах (5,6 отбора с успешностью 57%) и выигрывает большое количество единоборств (58% при среднем количестве в 17 единоборств за игру). Вклад Филлипса в разрушение также ярко демонстрирует количество возвратов за матч – 11,5, почти 40% из которых – на чужой половине поля.



Кроме того, он хорош и в игре с мячом. В его пасовых навыках нет ничего особенного, но в «Лидсе» от него и не требуют точных диагоналей на 60 метров – там есть кому разыгрывать мяч. Кэлвин может качественно отдать как в ногу, так и на ход на короткую или среднюю дистанцию, но в целом продвижение мяча с помощью паса – это не его прямая функция.



Самое же сильное качество Филлипса в работе с мячом – принятие быстрых и правильных решений. Он хорошо контролирует пространство вокруг себя и в момент приёма мяча уже чётко понимает, как и куда он будет двигаться или отдавать пас. Этот навык очень ценен для топ-команд, которым важно качественно владеть мячом и постоянно находиться в одном, часто экстремально высоком игровом ритме.



Кэлвин точно начнёт сезон в «Лидсе», но за ним будут пристально наблюдать топ-клубы. В апреле интерес к Филлипсу проявлял «Ливерпуль», так что если сумеет хорошо показать себя в Премьер-лиге, то приглашение в топ-клуб будет делом времени.

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Матеус Перейра (24 года, «Вест Бромвич Альбион»)

Фото: Getty Images

«Вест Бромович» сорвал неплохой куш, полноценно выкупив Перейру у «Спортинга» всего за 8 млн фунтов стерлингов. Матеус хорошо проявлял себя в Португалии и во второй Бундеслиге, но в Чемпионшипе провёл свой лучший сезон: забил 8 голов и отдал 16 ассистов. Если бы «дрозды» заранее не оговорили сумму выкупа, то дешевле 15 млн фунтов Перейра точно бы не ушёл.



Матеус – типичная «десятка», хотя и может сыграть на флангах атаки. Его главная задача в построениях Билича – быть связующим звеном между обороной и атакой. Он часто опускается глубже для получения мяча, а затем протаскивает его с дальнейшим проникающим пасом или ударом. Он также часто взаимодействует с крайними защитниками: сначала собирает на себя нескольких соперников, а затем пасует в зону подключающимся латералям.

Хорошая работа с мячом – ключевое преимущество Перейры. Он обладает быстрыми ногами, ловкостью и высокой маневренностью. Все эти качества помогают ему без особых проблем двигать мяч из глубины даже под интенсивным прессингом.



Ещё одно отличное качество Перейры – это его видение поля вкупе с прекрасной технической оснащенностью. Когда он владеет мячом в центре поля, соперники концентрируются на нём и открывают свободные зоны на фланге. Перейра с помощью грамотного движения корпусом освобождается от давления и переводит мяч в свободную зону на фланге сквозь нескольких соперников. Это очень ценное качество в современных реалиях, когда даже не самые сильные команды очень интенсивно прессингуют. Кроме того, у Матеуса космическая обостряющая статистика: 3,3 ключевого паса за игру с успешностью 58% и 20 созданных голевых моментов.



В прошлом году им интересовался «МЮ», но с приходом Бруно Фернандеша интерес пропал: игроки очень похожи в функциональном плане. Будет интересно посмотреть на созидательные действия Матеуса в АПЛ в условиях более высокого давления, но уже сейчас понятно, что потенциал бразильца точно выше, чем игра в Чемпионшипе.

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Саид Бенрама (24 года, «Брентфорд»)

Фото: Getty Images

«Брентфорд» стал главной сенсацией в минувшем розыгрыше Чемпионшипа, а Саид Бенрама — символом потрясающего выступления «пчёл». В этом сезоне он оформил 17+8 в Чемпионшипе, а всего за два сезона за «Брентфорд» забил 28 голов и отдал 27 голевых передач. В этом сезоне «Брентфорд» забил 80 голов – больше всех в чемпионате, и Саид оказал огромное влияние на высокую результативность команды.



«Брентфорд» два года назад вытащил алжирца из французской Лиги 2 всего за 1,5 млн фунтов. Он был не нужен «Ницце» и постоянно катался по арендам, пока наконец не заземлился в составе «пчёл».



Томас Франк предпочитает схему 4-3-3, где Саид играет левого инсайда. С помощью отличного дриблинга (8 попыток за матч с 48% успешности) он часто смещается с фланга в центр и собирает на себя защитников, внося хаос в оборону соперников. В «Брентфорде» Саид получает большую свободу действий. Никто не пихает алжирцу за чрезмерное увлечение дриблингом, пока он приносит результат. После смещения в зону 14 он может как ударить, так и отдать острую передачу – в среднем у него 3,3 попытки обострения, половина из которых – успешные.



Саид не только качественно действует в последней трети поля, но и может протащить мяч из глубины, поэтому его функционал не ограничен игрой на фланге. Он также может сыграть на позиции «под нападающим» без особой потери в качестве.



Кроме того, Саид – специалист по дальним ударам. Он забил шесть голов ударами из-за штрафной в минувшем сезоне, причём некоторые из них настолько техничные, что невольно начинаешь сомневаться в компетентности руководителей французских клубов.

Обамеянг — герой. Принёс «Арсеналу» трофей и еврокубки «Челси» был лучше весь сезон. Но в финале Кубка «Арсенал» победил по делу.

Саидом уже предметно интересуются «Арсенал», «Челси» и «Лестер». Лучше всего стилистически Бенрама вписался бы в команду Артеты: его переход позволил бы Обамеянгу вернуться на родную позицию в центре нападения, а у «канониров», в свою очередь, на обоих флангах было бы два топовых инсайда, которые могли бы меняться флангами в зависимости от ситуации. Наиболее реальным же на данный момент смотрится переход в «Лестер» — у команды Роджерса крайне скудный набор на позиции крайних нападающих, и Бенрама однозначно смог бы усилить игру «лис». Тем более опыт работы с алжирскими вингерами из Лиги 2 у «Лестера» имеется.

Олли Уоткинс (24 года, «Брентфорд»)

Олли — ещё один игрок из «Брентфорда», к которому будет приковано внимание топ-клубов. В этом сезоне Уоткинс забил 25 голов в Чемпионшипе, и только Александар Митрович с 26 мячами помешал Олли стать лучшим бомбардиром Чемпионшипа.



В сезоне-2018/2019 Олли играл на позиции вингера и не отличался выдающейся результативностью: всего 12 голов и 5 ассистов за сезон. Но Томас Франк разглядел в игроке потенциал игрока штрафной площади, и Уоткинс провёл свой лучший сезон.



Именно его грамотная игра внутри штрафной позволила команде забить столько голов. Он хорошо чувствует игровой ритм и не всегда первым вбегает в штрафную площадь. Часто он пользуется ранними включениями вингеров «Брентфорда» и затем врывается во второй темп атаки.



Навык игры вингером помогают Уоткинсу даже в центре нападения действовать разнообразно. За счёт своей скорости он хорошо чувствует себя в быстрых атаках, а также отлично находит свободные зоны при высоком прессинге соперников. Даже в самой компактной обороне Уоткинс может найти небольшой карман, в который можно опасно ворваться. При должных исполнительских навыках партнёров такое умение будет крайне полезным при вскрытии обороны с низким блоком.



При необходимости Олли может взять игру на себя – в среднем у него 2,5 обводки за матч с 52% успеха, — но в большинстве случаев Уоткинс в построении атак нацелен на комбинационную игру с партнерами. Он хорош в подыгрыше и часто комбинирует с партнёрами на подступах к штрафной, чтобы растянуть оборону.



Уоткинсом активно интересуется «Лидс» и «Шеффилд Юнайтед», и Олли, скорее всего, покинет «Брентфорд» в это трансферное окно – «пчёлам» нужны деньги на покупку новых качественных ноунеймов, а продажа Бенрамы и Уоткинса может сильно в этом помочь. Для «Шеффилда» приобретение Уоткинса было бы большим успехом: в прошлом году у «клинков» были большие проблемы с реализацией, а нападающий Макголдрик вообще стал героем мемов из-за множества запоротых моментов.