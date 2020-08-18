«Это позорно было наблюдать». Украинские и российские болельщики — о провале «Шахтёра»

Болезненное (0:5) поражение донецкого «Шахтёра» в полуфинале Лиги Европы вызвало крайне противоречивую реакцию на Украине.
«Комментаторы» в Сети разделились примерно поровну — на отчаянно злорадствующих и искренне сочувствующих горнякам. Мы собрали для вас самые популярные отзывы на игру оранжево-чёрных среди пользователей ведущих спортивных ресурсов соседней страны. Из числа цензурных.
Главными критериями отбора «комментов» были заплюсованность и соответствие требованиям Роскомнадзора.
football.ua: «Шахтер» крупно проиграл «Интеру» за шаг до финала Лиги Европы
— Восточноевропейская «Барселона» решила не отставать от своего старшего брата, respect!
— Палкин: «Шахтёр» показывает более красивый и атакующий футбол, чем «Интер». «Интер» — «Шахтёр» — 5:0.
— По факту «Интер» вообще не играл в футбол. На изи дали играть кротам, а те сами себе привезли всё, что можно и нельзя. Пятов, Степаненко, Коноплянка, Хочолава — тупейшие привозы. А когда ещё и Мораес не сравнял в аналогичном моменте с Лаутаро, всё стало совсем печально. У бразилов яичек нет — надо, чтоб всё сразу шло по сценарию, иначе ходят по полю отречённые, занимаясь ковырянием в носу. Ещё и Каштру решил выдать тактическое ноу-хау — дать весь матч пасоваться украинским топчикам в защите и в воротах — … [непонятно], на что он надеялся с таким подходом.
— Кротам спасибо за евросезон, прикрыли динамовскую пятую точку набранными коэффициентными очками.
— «Барселона» за два дня 13 голов пропустила.
— Когда выходишь на матч перепуганным, закономерно получаешь полную торбу. Это позорно было наблюдать. Очень.
ua-football.com: «Интер» – «Шахтёр» 5:0. Видео голов и обзор матча
— «Шахтёр» всегда проигрывал, когда получал первый гол. 5:0 — это не рекорд. Было и 6:0. По-моему, причина в психологии и отсутствии патриотизма. Бразилянам всё равно, им заплатят. Вспомните «Днепр», который на патриотизме дошел до финала ЛЕ.
— 8-2…, а тут скромные 5:0.
footboom.com: «Интер» — «Шахтёр» 5:0. Чёрно-синий шлагбаум
— «Тяжелый и медленный Лукаку»...))) Люди, вы футбол вообще смотрите?
Sport.ua: Провал в Дюссельдорфе. «Интер» забил пять голов «Шахтёру» в полуфинале ЛЕ
— Сложно стать сильной командой и уметь играть против разных типов тактик, если ты весь год на полноги месишь… в УПЛ и отрываешься на 20 очков! Спасибо за сезон, и так выше головы прыгнули!
— ДНК «Шахтёра» видел кто?
— Облукакались.
— А вообще, впервые украинская команда дошла в еврокубках до августа
— Когда я смотрел вторую половину второго тайма, неожиданно зашла мама, и я быстро переключил… [фильм категории 18+].
«Чемпионат»: «Шахтёр» не подготовился. «Интеру» весь матч было удобно играть.
— Вот не стоило бросать фразы про более атакующий футбол, чем у «Интера». Получили атакующий футбол. Правильно сказали: такие заявления до хорошего не доведут.
— Примечательно, что запорола матч своими ошибками именно не бразильская часть команды: Пятов, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка…
«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы.
— После окончания матча «Зенит» бросился искать, когда и где последний раз играл с «Интером».
— Не понимаю ржущих с «Шахтёра», наши клубы даже в плей-офф не вышли, дорогие господа.
— «Интер» разгромил «Шахтёр» со счётом Пятов ноль.
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