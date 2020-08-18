«Это позорно было наблюдать». Украинские и российские болельщики — о провале «Шахтёра»

Болезненное (0:5) поражение донецкого «Шахтёра» в полуфинале Лиги Европы вызвало крайне противоречивую реакцию на Украине.

«Комментаторы» в Сети разделились примерно поровну — на отчаянно злорадствующих и искренне сочувствующих горнякам. Мы собрали для вас самые популярные отзывы на игру оранжево-чёрных среди пользователей ведущих спортивных ресурсов соседней страны. Из числа цензурных.

Главными критериями отбора «комментов» были заплюсованность и соответствие требованиям Роскомнадзора.

football.ua: «Шахтер» крупно проиграл «Интеру» за шаг до финала Лиги Европы



— Восточноевропейская «Барселона» решила не отставать от своего старшего брата, respect!



— Палкин: «Шахтёр» показывает более красивый и атакующий футбол, чем «Интер». «Интер» — «Шахтёр» — 5:0.



— По факту «Интер» вообще не играл в футбол. На изи дали играть кротам, а те сами себе привезли всё, что можно и нельзя. Пятов, Степаненко, Коноплянка, Хочолава — тупейшие привозы. А когда ещё и Мораес не сравнял в аналогичном моменте с Лаутаро, всё стало совсем печально. У бразилов яичек нет — надо, чтоб всё сразу шло по сценарию, иначе ходят по полю отречённые, занимаясь ковырянием в носу. Ещё и Каштру решил выдать тактическое ноу-хау — дать весь матч пасоваться украинским топчикам в защите и в воротах — … [непонятно], на что он надеялся с таким подходом.



— Кротам спасибо за евросезон, прикрыли динамовскую пятую точку набранными коэффициентными очками.



— «Барселона» за два дня 13 голов пропустила.



— Когда выходишь на матч перепуганным, закономерно получаешь полную торбу. Это позорно было наблюдать. Очень.

ua-football.com: «Интер» – «Шахтёр» 5:0. Видео голов и обзор матча



— «Шахтёр» всегда проигрывал, когда получал первый гол. 5:0 — это не рекорд. Было и 6:0. По-моему, причина в психологии и отсутствии патриотизма. Бразилянам всё равно, им заплатят. Вспомните «Днепр», который на патриотизме дошел до финала ЛЕ.



— 8-2…, а тут скромные 5:0.



footboom.com: «Интер» — «Шахтёр» 5:0. Чёрно-синий шлагбаум



— «Тяжелый и медленный Лукаку»...))) Люди, вы футбол вообще смотрите?



Sport.ua: Провал в Дюссельдорфе. «Интер» забил пять голов «Шахтёру» в полуфинале ЛЕ



— Сложно стать сильной командой и уметь играть против разных типов тактик, если ты весь год на полноги месишь… в УПЛ и отрываешься на 20 очков! Спасибо за сезон, и так выше головы прыгнули!



— ДНК «Шахтёра» видел кто?



— Облукакались.



— А вообще, впервые украинская команда дошла в еврокубках до августа



— Когда я смотрел вторую половину второго тайма, неожиданно зашла мама, и я быстро переключил… [фильм категории 18+].



«Чемпионат»: «Шахтёр» не подготовился. «Интеру» весь матч было удобно играть.

«Шахтёр» не подготовился. «Интеру» весь матч было удобно играть До матча в «Шахтёре» говорили, что знают слабые места «Интера».

— Вот не стоило бросать фразы про более атакующий футбол, чем у «Интера». Получили атакующий футбол. Правильно сказали: такие заявления до хорошего не доведут.



— Примечательно, что запорола матч своими ошибками именно не бразильская часть команды: Пятов, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка…



«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы.

«Интер» разгромил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги Европы

— После окончания матча «Зенит» бросился искать, когда и где последний раз играл с «Интером».



— Не понимаю ржущих с «Шахтёра», наши клубы даже в плей-офф не вышли, дорогие господа.



— «Интер» разгромил «Шахтёр» со счётом Пятов ноль.