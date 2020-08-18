«Шахтёр» не подготовился. «Интеру» весь матч было удобно играть

Стандартные комментарии «Интера» и «Шахтёра» перед матчем очень отличались. Конте называл украинскую команду «сильнейшим соперником из всех, с кем «Интер» столкнулся в турнире». Годин отметил высокий индивидуальный класс соперников и их привычку к большим турнирам. Ханданович сказал, что для победы над такой командой нужно показать лучшую игру. В общем, максимальное уважение. Со стороны «Шахтёра» тон был другим. Гендиректор клуба Палкин отметил, что «Шахтёр» играет в более атакующий и красивый футбол, чем «Интер». Каштру говорил, что с игроками, как у него, которые никого не боятся, можно быть уверенными в себе против любого соперника. А Патрик сказал, что после анализа игры «Интеру» у команды есть идеи, как воспользоваться слабостями итальянцев.

Несмотря на эти слова, оба тренера стартовыми составами и планами на матч явно отталкивались не от соперника, а от собственных сильных сторон.

Планы команд

Конте выставил тот же состав, что и в предыдущем матче с «Байером». Схема представляет собой гибрид между 3-4-3 и 3-5-2 за счёт движения Бареллы. В позиционной обороне он играет в полузащите, а в атаке выдвигается на линию с Лукаку и Мартинесом. Отдельного упоминания заслуживает роль Бареллы в прессинге. Именно он накрывал левого защитника «Шахтёра» Матвиенко (тоже ситуативный переход на 3-4-3), а если его удавалось отыграть, то приходилось сразу же бегом возвращаться в линию.



Каштру сделал одну перестановку в основе по сравнению с матчем с «Базелем»: в центре защиты вместо игрока молодёжной сборной Украины Бондаря появился опытный Хочолава. Схема также привычна: 4-2-3-1 с довольно чётким делением на группу обороны и группу атаки.



В отличие от «Интера», «Шахтёр» отказался от высокого прессинга. Мораес в одиночку обозначал давление на тройку защитников (на самом деле нет), а Патрик, Марлос и Тайсон без мяча садились в центр поля, создавая численное преимущество в полузащите. Отчасти поэтому два из трёх лидеров команды Конте по количеству пасов в первые полчаса – центральные защитники.



«Интер» с готовностью отдал мяч, так что высокий прессинг был максимально эффективен. «Шахтёр» разыгрывал от вратаря, который не раз оказывался с мячом, но без вариантов продвижения. В таких случаях Пятов старался не выбивать в борьбу, а искал партнёров длинными пасами низом (их у него набралось 11 из 30 за тайм). И на 19-й минуте, снова не увидев свободных защитников, Пятов попытался найти кого-то из полузащитников. Возможно, даже Патрика, но получилось найти Бареллу. Тот легко пробросил мимо Матвиенко на правый фланг и оказался один, так что успел поднять голову и подготовить подачу на Лаутаро в центр штрафной.

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В Аргентине появился новый топ-форвард. «Барселона» уже интересуется Лаутаро Мартинес вчера красиво забил в Дортмунде. Его ведёт «Барселона».

«Интер» очень легко повёл, после чего сбил темп матча практически до нуля. После гола и до свистка на перерыв Ханданович стал четвёртым игроком в составе миланцев по количеству пасов. «Интер» разыгрывал между вратарём и защитниками так долго, что «Шахтёру» пришлось вносить коррективы в стартовый план и идти в высокий прессинг. Но ему не хватало смелости и слаженности, поэтому соперники легко преодолевали его и неплохо разбегались в быстрые атаки. До конца тайма скорее «Интер» мог увеличить счёт, чем «Шахтёр» сравнять.



До этого абзаца в адрес высокого прессинга «Интера» звучали только комплименты, но в нём была и системная уязвимость. Это как раз двойная роль Бареллы, из-за которой ему приходилось отвечать за двух игроков одновременно. И «Шахтёр» попытался этим пользоваться: разыгрывал мяч на левом фланге, провоцируя выбрасывания Бареллу (Матвиенко вступал в игру в полтора раза чаще, чем Додо), чтобы затем разогнать атаку через зону, которую Николо только что покинул. Но довести идею до удара не удавалось. К тому же у миланцев работала взаимозаменяемость: когда Лукаку в концовке первого тайма ошибся с пасом и отрезал Бареллу в высокой позиции, то сам сразу же прибежал в полузащиту и отзащищался позиционно.

2:0 вместо 1:1

Как ни странно, стиль игры не изменился и после перерыва. «Интер» продолжал уверенно играть без мяча и держать соперника далеко от ворот. Если первую волну прессинга «Шахтёр» проходил, шли фолы (3 за 10 минут, очень много). Каштру сделал одну замену (Соломон вместо Патрика): это был размен на более атакующего игрока в рамках прежней схемы. Но темп ускорить не удалось.



При тягучей и вроде бы полностью контролируемой игре «Интер» напомнил всем, почему не сумел толком побороться за чемпионство. Очередная неопасная позиционная атака «Шахтёра» с перекатом с фланга на фланг дошла до Матвиенко, который навесил в центр штрафной на Мораеса. А там защитникам внезапно оказалось не до него. Де Врей показал партнёру (Бастони), чтобы тот перехватил Мораеса и сместился правее – а партнёр не увидел. Или не понял. В общем, Мораес неожиданно оказался в полном одиночестве прямо по центру ворот. Явный голевой момент, но форвард ударил во вратаря.



Позже выяснилось, что этот удар «Шахтёра» был последним шансом перевернуть игру. Через две минуты «Интер» забил с углового после явно домашней заготовки. Брозович подал на дальний угол вратарской, куда издали стартовал Д’Амброзио. Матвиенко не был готов: он просто не заметил подключения соперника, который выпрыгнул из-за спины и пробил в противоход вратарю без сопротивления.

Почему счёт такой крупный

При 0:2 «Шахтёр» начал раскрываться. И тут к стартовому плану Каштру возникло много вопросов. Чем дальше, тем сильнее во втором тайме было заметно превосходство итальянцев в физике. Когда «Шахтёр» пошёл в прессинг и попытался нагнетать давление у чужой штрафной, оказалось, что «Интер» тотально сильнее в единоборствах. Тренер «Шахтёра» не мог не знать, в каком состоянии его команда. Постфактум его план выглядит крайне наивным.

Похоже, расчёт был на то, что группа атаки изобретёт гол за счёт индивидуальных действий. Это допустимо против команд, которые уступают в классе игроков, но не в данном случае. Атаковать всей командой и защищаться всей командой «Шахтёр» был не готов. А когда счёт окончательно перестал устраивать команду (при 0:2 даже случайный эпизод не поможет), то единственным принятым решением было идти вперёд в рамках прежней расстановки, допуская всё больше разрывов между линиями и зон на флангах.



«Интер» получил ещё больше пространства для контратак – но при этом «Шахтёр» допустил и несколько индивидуальных ошибок. Третий гол привёз Степаненко: плохо обработал пас и потерял мяч на своей половине поля, «Интер» забил в контратаке за шесть секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-канале «Матч ТВ».

Четвёртый гол – ещё более грубая ошибка. Степаненко просто допустил брак, а Коноплянка, находясь под прессингом на фланге и двигаясь к своим воротам, не вынес мяч, а отдал рискованный пас в центр, что в принципе делать нельзя. Попал точно в чужого – «Интер» забил в контратаке за семь секунд.



Последний гол показал пропасть в физике. Лукаку играл с первых минут, так же как Хочолава. Но приняв мяч спиной к воротам, он просто развернулся и пробросил себе на ход. И мало того, что оббежал защитника, так ещё и потом пробросил обратно в центр – и просто оторвался на рывке. Хочолава в какой-то момент попытался сфолить, но не смог. Колоссальная разница в форме.

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

Глядя на счёт, кажется, что «Интер» тотально превзошёл «Шахтёр» в классе. Это не так. Но превзошёл в другом. Например, в эпизодах: три гола – следствие индивидуальных защитников. В физической готовности (пятый гол). В деталях тренерской работы (гол с углового – явная заготовка). Главное – в организации игры. Только один опасный момент у ворот Хандановича за 90 минут говорит о разнице между командами даже больше, чем счёт на табло. Счёт мог быть и не таким крупным. А вот ход игры «Интер» действительно контролировал с первой и до последней минуты.