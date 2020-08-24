Миллиард – на ветер?! Шейхи могут купить Неймара и Мбаппе, но не мечту

Европейские СМИ наутро после финала рассуждают о мощи «Баварии», слезах Неймара, его упущенных возможностях и безмерных вливаниях «ПСЖ», которые так и не смогли привести клуб к заветному трофею.

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю? Победа «Баварии» над «ПСЖ» – справедливый результат финала.

Германия

Bild: «У Неймара были большие планы: он хотел войти в историю в финале и наконец привести «ПСЖ» к долгожданному титулу. Не сработало. …> «Бавария» признана лучшей командой Европы. Это именно то, к чему они шли с тех пор, как Флик занял должность главного тренера 3 ноября 2019 года. Машина Flick Bayern принесла домой 33 победы в 36 играх. «Бавария» — первая команда, которая провела идеальный сезон в Лиге чемпионов, выиграв все 11 игр!»



DW: «Редко бывает, чтобы победа в Кубке была более заслуженной, чем в этом сезоне. Прежде всего это был триумф сплочённости и командного духа. Даже несмотря на то что Коман и выдающийся вратарь Мануэль Нойер расставили главные акценты в этот воскресный вечер».

Spiegel: «Бавария» стала победителем, потому что была лучшей командой на этом турнире. И не только там — вторая половина сезона получилась феноменальной: с каждой победой под руководством тренера Ханса-Дитера Флика у них росла уверенность в себе, которую они не могли легко растерять. Если к ним перейдёт Леруа Сане, то они будут непобедимы на долгие годы».

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Франция

L’equipe: «Бавария» была сильна, но «ПСЖ» мог бы сыграть лучше — острее у ворот — и чуть меньше отсутствовать после перерыва. Первая четверть часа заставила «ПСЖ» потерять контроль: помимо гола Комана на 59-й минуте, он чуть не просел после (моменты на 61-й 63-й), а когда проснулся, было уже поздно – «Бавария» всё закрыла. …> Неймар упустил свой финал: мы видели его счастливым, когда он приехал на стадион в очках, с улыбкой и уверенностью XXL. Но в итоге всё закончилось слезами – личное поражение Нойеру и средняя результативность, несмотря на рывок в дополнительное время».

France Football: «Париж мечтал, но чтобы мечтать о большем, Париж нужно ещё расти и расти. …> В первые четверть часа «Бавария» придушила «ПСЖ», команда Томаса Тухеля всё же смогла выбраться и даже создать опасные моменты. Пасы Паредеса вдохновляли, Андер Эррера был превосходен в своей изысканной передаче на Анхеля Ди Марию. Короче, надежда была, но в целом на поле доминировало баварское мастерство».

В «ПСЖ» не оценили талант юного Комана. Теперь очень сильно об этом жалеют Мечту «Пари Сен-Жермен» о Кубке чемпионов разбил воспитанник клуба.

Англия

BBC Sport: «ПСЖ» надеялся, что две великие суперзвезды — Неймар и Мбаппе — возглавят атаку на трофей, которого клуб больше всего жаждал после таких щедрых инвестиций. Но сломать барьеры «Баварии» им не удалось. …> Это была лучшая кампания «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но это не облегчит боль от поражения ни игрокам, ни тренеру Томасу Тухелю.



Неймар и Мбаппе по-прежнему будут большими надеждами клуба с огромными амбициями, но сами они будут знать, что в Лиссабоне упустили огромную возможность. Ведь в следующем сезоне соперники вернутся ещё сильнее …> Что касается «Баварии», то эта всепоглощающая машина наглядно продемонстрировала, что может побеждать за счёт атакующего мастерства, и показала упорство, решимость и организованность, которые позволили помешать золотым парням «ПСЖ» Мбаппе и Неймару».



The Guardian: «Это было первое выступление «ПСЖ» в еврокубковом финале, которое подарило шанс избавиться от навязчивой идеей их владельцев. С тех пор, как катарцы взяли на себя контроль над клубом в 2011–2012 годах, они потратили огромные суммы денег на создание команды, которая выиграет этот трофей. Но получилось всё иначе: они снова и снова наблюдали, как клуб терпит неудачу — иногда даже слегка смехотворным образом. Если бы «ПСЖ» использовал свои шансы в первом тайме — а они были хорошими, — сейчас игроки французского клуба могли бы рассказать другую историю. Они боролись до последнего — в добавленное время Неймар чуть не сравнял счет. Но после финального свистка слёзы бразильца говорили о горе «ПСЖ».

Испания

Marca: «Безутешные слёзы Неймара в Лиссабоне — это слёзы проекта, который спустя 1,254 млн евро всё еще не достиг великой цели — Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» в финале — последний мощный удар по «ПСЖ» с начала амбициозного катарского проекта. Миллионный дождь за последние девять лет, который всё ещё не привёл к джекпоту. После долгих лет инвестиций и разочарований в Европе последней ставкой миллионера «ПСЖ» стала покупка Мбаппе и Неймара. Для Лиги чемпионов — всё или ничего. Пара за 400 млн евро стояла перед великим вызовом, который преследовал парижский клуб. Но «Бавария» украла их успех».

«Деньги не дарят счастье»

AS: «ПСЖ» нет места в избранном клубе чемпионов, который куплен не за деньги, а за счёт истории».

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Италия

La Gazetta dello Sport: «Великая мечта эмира разбита. В другой раз. 100-й. Девяти лет и 1,3 млрд евро на игроков было недостаточно, чтобы реализовать грандиозный замысел Дохи: взять клуб с периферии футбола и вывести его на крышу Европы. «ПСЖ» в 2017 году потратил 402 млн евро одним махом. Много денег. Но кубок с большими ушами до сих пор остаётся далёким миражом для клуба из французской столицы. Новой модели развития — вливания капитала и крайне наступательной коммерческой политики, что в совокупности сделало его одним из самых узнаваемых брендов, — недостаточно. На данный момент».

Сorriere dello Sport: «Триумф «Баварии» в Лиге чемпионов — награда за работу солидной и богатой компании, но не склонной к щедрым и страдающим манией величия инвестициям, как у “ПСЖ”. Это достигнутая цель для тех, кто предпочитает год за годом строить команду и возвращать её к кубку европейских чемпионов спустя семь лет. И это ещё одна неудача тех, кто думал, что достаточно выложить 400 миллионов и взять двух талантливых игроков, как Неймар.и Мбаппе, чтобы начать повсюду доминировать».