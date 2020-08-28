Диванный скаут ищет замену Миранчуку и Влашичу. Возможно, придётся переплатить

До окончания трансферного окно в России ещё не близко, а многими нашими находками уже интересовались клубы РПЛ.



Сразу два форварда из шорт-листа столбов привлекли внимание московского “Локомотива”. Правда, агент Жан-Пьера Нсаме заявил, что его клиента не будет в России, а за Паулинью из “Браги” запросили 30 млн евро.

Топ форвардов-столбов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

На днях появилась ещё одна приятная новость. Лидера шорт-листа быстрых форвардов подписывает ЦСКА. Эджуке, беги так же, как бежал за “Херенвен”, и ты станешь топом РПЛ.

Топ быстрых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Завершаем цикл исследований по поиску форвардов и представляем пятёрку атакующих полузащитников (AMF). Особенно интересно это исследование в свете возможного ухода Алексея Миранчука и Николы Влашича из нашего чемпионата.



Начнём с молодых игроков, которые уже солидно оцениваются порталом Transfermarkt.

Янис Хаджи (с мячом) Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Несмотря на атлетичный стиль футбола в Шотландии, Янис — мастер игры в короткий-средний пас. В прошлом сезоне выступал за две команды: бельгийский “Генк” и “Рейнджерс”. В сумме собрал 6 голов и 7 голевых передач в официальных матчах, поиграл в группе Лиги чемпионов с “Генком” и зарешал противостояние “Глазго” с “Брагой” в плей-офф Лиги Европы — 2 гола + 1 голевая передача при общем счёте 4:2.

Среди сильных сторон игрока стоит отдельно отметить передачи под удар. Каждый матч он совершает 2,6 такого паса.



Также Хаджи обладает сильным навыком обводки для игрока своей позиции — 5,4 попытки за матч с 59% проходимости. Эта характеристика значит ещё больше, если учитывать, что чемпионат Шотландии сверхатлетичен.



До своего отца Янису пока как до Луны, но зачатки классного футболиста в нём уже видны.



Видео лучших игровых действий Ианиса Хаджи за “Рейнджерс”.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 4.5 млн евро.

Конец контракта: 31.05.2024.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 10-12 млн евро.



Заключить сделку будет сложно, так как игрок перешёл в “Рейнджерс” только полгода назад. Лишь по этой причине игрок открывает наш список — придётся переплачивать.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней (что это за уровни читайте здесь): “Локомотив”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак”.

Перспектива: игрок основного состава с перспективой дальнейшей продажи в клуб АПЛ или Бундеслигу.

Селим Амалла (23 года, Марокко, “Стандард”, Бельгия)

Селим Амалла Фото: Vincent Kalut /Getty Images

В официальных матчах за “Стандард” за свои 2176 минут отметился 9 голами и 4 голевыми передачами.

У игрока абсолютно нетипичные данные для атакующего полузащитника — рост 188 см при весе 82 килограмма, что позволяет ему хорошо вести силовую борьбу. Именно благодаря корпусу, а не скорости, он часто идет в обводку (6,73 за матч).



Селим обладает стабильным прицельным ударом с обеих ног, благодаря которому забивает в 1,5 раза больше голов, чем от него ожидается. Суммарный показатель xG за прошлый сезон — 6,15.



Видео лучших игровых действий Селима Амалла в сезоне 19/20.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 4,8 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 6-8 млн евро.



Несмотря на оценку Transfermarkt и дату окончания контракта, переплачивать за игрока не стоит. Дело в том, что льежский клуб приобрёл Селима 1 июля 2019 за 1,5 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: “Локомотив”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак”.

Перспектива: игрок стартового состава без перспективы дальнейшей выгодной перепродажи. Свои деньги при следующем переходе отобьёт, но не более того.

Игор Гомес (21 год, Бразилия, “Сан-Паулу”)

Игор Гомес Фото: MB Media/Getty Images

Игор известен скаутам: играл за сборную Бразилии U20, сейчас играет за команду U23. Если обращать внимание на базовую статистику, игрок достаточно скромный. Но профессиональные скауты обязаны оценивать потенциал игрока по всем важным метрикам.



Очень специфичный бразильский футболист. На ногах достаточно тяжёл, поэтому обводкой не злоупотребляет. Удар тоже не самая сильная сторона, хотя в этом компоненте игрок набирает и набирать продолжит. Казалось бы, чем может быть полезен футболист с таким набором характеристик.

Всё просто: есть главный козырь — отменная культура паса. Несмотря на то что игрок отдаёт существенное количество передач вперед, точность его паса на уровне лучших опорников — 87,7%. При этом точны 78% передач вперед, что тоже является космическим показателем.



Игрок невероятно хорош в приёме мяча и моментальном обостряющем избавлении от него. Особенная его коронка — пасы между защитниками.



Игрока с такой культурой паса в РПЛ просто нет. Если “Локомотив” решит выстраивать игру с вингерами (на что намекает трансфер Франсуа Камано), Игор станет одним из лучших вариантов усиления.



Нарезка лучших действий Игора Гомеса.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 5,8 млн евро.

Конец контракта: 31.03.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 10-12 млн евро.



Игрок нагрет интересом со стороны “Реала” и “Ливерпуля”, и, скорее всего, “Сан-Паулу” постарается самостоятельно развить игрока до суперзвезды. Но предложение сделать стоит.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: “Локомотив”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак”.



Перспектива: постоянные сравнения Игора с Алексом со стороны “олдов”.



Завершат шорт-лист два игрока, которые только-только попали скаутам на карандаш.

Далехо Ирандаст (22 года, Швеция, “Хаккен”)

Далехо Ирандаст Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

Восходящая звезда шведского футбола с иранскими корнями. Зарубежная копия Алексея Миранчука.

Судите сами, игрок тащит мяч на уровне “железнодорожника”: 3,5 забега с мячом за матч. Обладает качественной обводкой, которой пользуется в среднем 5,7 раз за матч (проходимость 48%). С одинаковым успехом может сыграть на любой позиции в атаке кроме центрфорварда. Подаёт все штрафные своей команды.



Единственный показатель, который страдает, это количество голевых передач. Но это не вина, а беда Далехо. Практически каждый матч Далехо отдаёт 2-3 потенциально голевые передачи. Замени форвардов “Хаккена” на Эдера или Смолова, ситуация не изменится. А значит, суровая Швеция подготовила психику Ирандаста к игре в чемпионате России.



Жалко лишь, что в РПЛ не будет вратаря, которому Далехо закинет с центра поля за шиворот, как он сделал это в одной из игр за “Хаккен”.



Видеонарезка лучших игровых действий Далехо Ирандаста за “Хаккен”.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1 млн евро.

Конец контракта: 31.12.2021.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 3-4 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: “Локомотив”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак”, “Ростов”.



Перспектива: примерно 2200-2500 минут игрового времени на поле с перепадами в игре в ближайшие 1-2 года.

Клаудиньо (23 года, Бразилия, “Брагантино”, команда империи Red Bull)

Клаудиньо Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Клаудио Луиса Родригеса Парисе Лионеля по итогам прошлого года прозвали королем Серии B (второй по силе бразильский дивизион). Молодость состава не помешала “Брагантино” пробиться в Серию А.



170-сантиметровый бразилец покоряет своей техникой и резкостью. И это единственный игрок, перед знакомством со статистикой которого необходимо посмотреть нарезку его действий. Потому что свою полезность для команды он создаёт безупречной, непохожей ни на кого техникой.



Видеонарезка лучших игровых действий “короля” в 2020 году.

Клаудиньо — абсолютный босс в игре своей команды и уже в Серии А отдаёт 54 передачи за матч с высокой точностью в 83%. Из них 9 — в последнюю треть поля с точностью 81%.

При переходе на уровень выше упала эффективность обводок (5 попыток, проходимость 43%), но осталась в целом на приемлемом уровне.



На выходе получаем сверхактивного атакующего игрока, хорошего в каждом компоненте атаки с трансферным листом со знаком качества Red Bull.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 725 000 евро.

Конец контракта: 31.12.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 5 млн евро.



Оценочная стоимость футболиста абсолютно нелогична и не вытекает из его футбольных качеств. Чтобы его отпустили сейчас, придётся существенно переплатить.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: “Локомотив”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак”, “Ростов”, а также на роль лидера в клубы “Рубин”, “Ахмат”, “Сочи”.



Перспектива: украшение всего чемпионата, редкий представитель выдающейся бразильской техники. Высокая заинтересованность в игроке возможна из серии А, Ла Лиги.



На этом цикл исследований, посвящённый поиску игроков атаки для усиления клубов РПЛ, подошёл к концу. В дальнейшем мы будем искать сильных игроков для усиления других позиций на поле.