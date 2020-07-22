Топ форвардов-столбов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ

Продолжаем исследовать футбольный рынок в поисках качественных форвардов. В первой части этого цикла материалов — подборка быстрых нападающих для клубов РПЛ.

Топ быстрых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Сегодня будем искать форварда-столба.

Практически у всех клубов России есть игрок, который выполняет эту функцию. У кого-то это основная функция в атаке (“Зенит” — Дзюба, “Локомотив” — Эдер, “Ростов” — Шомуродов), у кого-то вспомогательная (“Спартак” — Соболев, ЦСКА — Шкурин).



Отсмотрев сотни действий “столбов”, хочу сказать, что игроки этого амплуа (за редким исключением) не могут в полной мере считаться футболистами. Они похожи на вратарей и не могут хоть сколько-то качественно сыграть на любой другой позиции на поле.



Начну с главного вывода исследования — хорошие столбы отлично знают свой манёвр и не выходят за его пределы. Они не сваливаются бесконечно на фланг, не идут в неочевидную обводку, не пытаются на своих длинных ногах раскачать защитника.



Перейдём к цифрам. В исследованиях я придерживаюсь принципа “клонирования”. И для начала посмотрим на ярких представителей этой позиции в РПЛ, чтобы найти персонажей, которых мы хотим клонировать.

Дзюба в этом списке — эталон, таких футболистов, как он, в мире несколько. Первый — Златан. Ещё один, доступный нашим топ-клубам, будет в нашем шорт-листе.



Базовая полезность Эдера описывается “умением цепляться за мячи”. Это “нищая опция” для выхода из обороны: пни на Эдера, и он либо отборется и отдаст пас на тех, кто умеет атаковать, либо заработает штрафной. Все атакующие показатели провальные. Если бы у “Локомотива” были в этом сезоне другие опции, весь сезон «железнодорожников» мог пройти куда лучше.

Азмун и Дзюба принесли “Зениту” 13 побед. Кто чаще всех в РПЛ забивает решающие голы Среди множества нападающих оказались и полузащитники.

Шомуродов и Соболев провели первый полноценный сезон в РПЛ

Эльдор пока не обрёл себя и совершает много не свойственных столбу действий. Например, идёт в обводку, притом что 70% попыток идёт в никуда. Хорошо включён в игру своей команды, открывается чаще всех, кроме Дзюбы. Разочарование испытываешь, видя 28% выигранных верховых единоборств. Для игрока с ростом 190 это непозволительно мало.



Соболевым за короткий, но яркий отрезок в “Крыльях” успел вдохновиться “Спартак” и сразу же его забрал. Тем временем Александр по всем дополнительным показателям очень типовой, а значит и низко результативный столб. Если Доменико Тедеско решит использовать Соболева как главную опцию в атаке, ничего хорошего «Спартак» не ждёт. А если он будет выходить со скамейки, ничего хорошего не ждёт уже самого Соболева.

«Спартак» хочет выкупить Соболева, хотя тот не забил ни гола. Абсурд или верное решение? Разбираемся в не самом очевидном трансфере.

Беда Шомуродова (190 — 76) и Соболева (195 — 85) — их габариты. Перерастая 185 см, футболисты существенно теряют в скорости и моторике. Это касается дриблинга и замаха перед ударом. Когда проигрываешь в скорости, ты можешь выиграть позицию только за счёт корпуса: либо открыться так, чтобы соперник на пути мяча столкнулся с тобой и потерял скорость; либо принять мяч, чтобы соперник, уткнувшись в твоё плечо, не успел заблокировать удар. Такие опорники получают приставку “топ”.



Надеюсь, что в Ростове и Москве прямо сейчас их хорошо кормят и заставляют таскать железо. Это первое, что необходимо сделать, купив субтильного высокого столба.

Шомуродов и Соболев уже 2 месяца без голов. Что с ними случилось? В гонке бомбардиров их скоро обгонит Дзюба.

Любопытно, что за короткий отрезок в Оренбурге вторым лучшим столбом лиги проявил себя Деспотович. “Рубин”, как ты это делаешь? Забрали вице-столба всея Руси с рынка свободных агентов без борьбы. За этим будет интересно понаблюдать.



Изучив столбов, которые котируются в России, открываем профессиональный скаутский сервис WYScout и ищем игроков с похожими характеристиками.



200+ игроков подошли по глубинной статистике — 73 из них были в longlist’e — 14 отсмотрены. В списке был даже россиянин Илюценко, выступающий в корейской лиге. И вот shortlist из 5 кандидатов. \

В этом списке нет ни одного игрока младше 25 лет по прагматичной причине, которую я уже обозначал. Чтобы играть эффективно на этой позиции, нужно обрасти мясом.

Али Соу (26 лет, 191 — 84, Гамбия, “ЦСКА София”, Болгария)

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Игрок мне безумно понравился по просмотру. Несмотря на то что защитники в чемпионате Болгарии крайне невысокого уровня, форвард выработал в себе все необходимые качества столба и не делает на поле вообще ничего лишнего. Также мне крайне понравилась его силовая манера игры головой. Он не подставляет голову, а именно бьёт по мячу, часто прошивая вратарей.

Даже в Болгарии сейчас выходят в атаку через пас, поэтому верховой борьбы ему не навязывают. В официальных матчах этого сезона он собрал 15+2, за год до этого 17+0. Пахнет стабильностью.



Видеонарезка действий игрока.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2 млн евро



Конец контракта: 30.06.2022



Оценка (максимальная цена, которую за него стоит платить): 2,5—3,5 млн евро.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Локомотив”, “Уфа”, “Урал”, “Сочи”, “Ахмат”



Перспектива: качественный игрок-функция на один взрослый контракт, без дальнейшей перепродажи.

Паулинью Диаш (27 лет, 187 — 81, Португалия, “Брага”)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Паулинью — самый сбалансированый форвард из этого списка: 0,6 гола + 0,2 голевой передачи за игру в этом сезоне. Результат гроссмейстерский. Играет всегда как Эдер в лучших своих матчах. Принимает мяч, и если позиция не предполагает удара, быстро с ним прощается. В обводки, несмотря на пограничный рост, “не умеет и не идёт”.

9 голов из 25 в официальных матчах нынешнего сезона забил головой, «на втором этаже» ему мало равных.



Видео-нарезка действий игрока за сезон-2017/2018, подтверждающая его стабильность.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 4,8 млн евро



Конец контракта: 30.06.2023

Оценка: 7—9 млн евро.

Игрок усилит абсолютно любую команду РПЛ, но позволить его себе смогут немногие.



Игрок такого типа необходим “быкам” и “Локомотиву”.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Локомотив”, “Краснодар”, “Спартак”.



Перспектива: конкурент за место “серебрянного столба” РПЛ с Деспотовичем.

Ведат Мурики (26 лет, 194 — 92, Косово, “Фенербахче”)

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Готовый игрок, который при непродлении Артёма Дзюбы легко и быстро бы его заменил. Потому что это “футбольные близнецы”. Ведат — король воздуха (55% выигранных верховых единоборств против 47% у Дзюбы). Чуть больше, чем Дзюба, бьёт. Чуть меньше участвует в розыгрыше мяча. В остальном показатели сравнимые.

«Фенербахче» не будет торопиться прощаться с форвардом. Уж кто-кто, а турки торговаться всегда умели. Однако «Фенербахче» остался в новом сезоне без еврокубков. И косовару есть о чём помечтать.



Видеонарезка лучших действий игрока, по которой становится понятно, почему я сравниваю его с Дзюбой.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 9,5 млн евро



Конец контракта: 30.06.2023



Оценка: 10—12 млн евро.



Игрока-функцию за такие деньги в России никто покупать не будет. Это цена основного форварда и цена, которая отталкивает от идеи покупки этого игрока. Но, кроме его цены, больше ничего не отталкивает.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Зенит”, “Спартак”.



Перспектива: форвард стартового состава с высоким интересом из Англии.

Жан-Пьер Нсаме (27 лет, 188 — 88, Камерун, “Янг Бойз”)

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Мой фаворит в этом списке. Его 34+4 во всех матчах сезона смущают и должны смущать скаутов. Но при этом в трёх предыдущих сезона он выдал мощные 0,5+ xG за матч.

“Янг Бойз” “родили” самого мощного и яркого форварда со времён Думбия. Этим нужно пользоваться. Несмотря на возраст, при перепродаже Нсаме через пару лет в клуб второй десятки АПЛ можно будет значительно заработать.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 4,5 млн евро



Конец контракта: 30.06.2023



Оценка: 6-8 млн евро



Променять швейцарские пейзажи на вид из окна многоэтажки Жан-Пьер согласится только за серьёзную прибавку к зарплате. И наши клубы должны быть к этому готовы.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Локомотив”, “Спартак”, “Краснодар”, “Динамо”



Перспектива: лучший бомбардир следующего чемпионата



И рубрика “А что, а вдруг?” или мечта поэта.

Марио Балотелли (29 лет, 189 — 88, Италия, “Брешия”)

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

“Брешия” хочет разорвать контракт с Марио, они с Райолой пока упираются. Яркая, как одеяло, сшитое из кусочков разной ткани, карьера Марио подходит к концу. Восторгов и ожиданий, которые на него возлагались, Балотелли не оправдал. И уже не оправдает.



Статистику игрока приводить не буду. Марио настолько абстрактен, что не оцифровывается.



Приезжай и возглавляй нашу лигу приколов. Многого мы от тебя ждать не будем. Нас устроит тот Марио, который был в «Ницце» и «Марселе». Тебя рано начали сватать в Серию C. “Пенсия” вблизи озера Комо подождёт.



Все голы Марио Балотелли за «Ниццу».

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 5,5 млн евро



Конец контракта: 30.06.2022



Оценка: 2-3 миллиона евро в качестве компенсации или агентских отчислений



Привезти сотрудника, который половину рабочего времени делал причёски и разбирался, любит ли его каждый болельщик на стадионе, может только личность неординарная. Наш футбол кишит неординарными владельцами.

Клубы РПЛ, которые усилит: “Локомотив”, “Спартак”, “Динамо”, “Сочи“ или кто-нибудь другой. Ну, пожалуйста! Марио придёт и усилит не только команду, но и всю лигу.



Перспектива: Царь. Просто царь.



И напоследок сводная таблица кандидатов для сравнения основных характеристик:

Если вы футболист и вырастете выше 185 — ешьте и таскайте железо. И тогда, через несколько лет, попадёте под мой скаутский взор.