«Лидс», спасибо, что ты есть! 3 гола на «Энфилде» — это же только начало, да?

Чего ждать от команды, которая отсутствовала в высшем дивизионе много лет и в первый день сезона едет в гости к чемпиону? Ответ напрашивается, но только не в случае «Лидса».

Равенство по владению мячом, равенство по точности паса и высокий прессинг – так и не скажешь, что общая стоимость всего стартового состава «Лидса» ниже, чем одного Бобби Фирмино. Важная деталь: хозяева и так были очевидными фаворитами, но в их пользу сложились и дополнительные обстоятельства – Марсело Бьелса был вынужден выпустить форс-мажорный центр обороны.

В прошлом сезоне, когда «Лидс» выиграл Чемпионшип, у команды была с отрывом лучшая в лиге защита. Пару центральных защитников составили Бен Уайт и Лайам Купер. Но Уайт играл в аренде и вернулся в «Брайтон», а Купер получил травму перед самым матчем. В итоге вместо привычного центра вышли Паскаль Страйк – выпускник академии, который на взрослом уровне отыграл два матча – и новичок Робин Кох, который присоединился к команде неделю назад. Остальные девять игроков стартового состава играли за «Лидс» в прошлом сезоне в Чемпионшипе. В то же время Юрген Клопп выпустил сильнейший состав: из наиболее типичных 11 игроков в старте отсутствовал только Фабиньо, но и Наби Кейта тоже игрок основы.

Такой предматчевый расклад как бы дополнительно намекал гостям играть поскромнее. Но «Лидс» снова не понял. Бьелса не тот человек, который будет менять стиль только потому, что он приехал с аутсайдером в гости к чемпиону, и у него нет центра защиты. Это упрямство вместе с тотальной верой игроков в стиль их тренера и превратило матч в праздник.

Как же мощно вернулась АПЛ! «Ливерпуль» пропустил трижды, но победил с хет-триком Салаха Марсело Бьелса сумел доставить проблемы чемпиону.

«Лидс» усложнил жизнь и себе, и «Ливерпулю»

Обычно, когда индивидуально-слабая команда пытается идти сложным путём и что-то выдумывать против более сильной, это кончается плохо. «Лидс» выдумывал: если в атаке не было очевидного вариант для заброса за спину защитникам, выходил из-под прессинга через короткий пас. И высоко прессинговал в начале атак соперника.

Это рождало сюрреалистические моменты. Вот Даллас идёт в обводку в своей штрафной на Салаха (что?!), потому что «Лидс» выходит из обороны через короткий пас, а «Ливерпуль» всех накрывает. Вынести мяч куда подальше? Или обыграть Салаха и продвинуться с мячом? Конечно, второе.

Своей смелостью гости сами создавали себе проблемы. Клих, Кошта, Филлипс, Кох – обрезов на своей половине было слишком много. Но у риска была цель: выманить соперника в прессинг, отыграть и потом по цепочке разрушить всю оборонительную структуру «Ливерпуля». И даже проиграв, «Лидс» обнажил несколько проблем «Ливерпуля». Например, слабость Александера-Арнольда в обороне.

Нормально, когда топовый атакующий фулбек плохо обороняется. Это не личная проблема Трента, а в целом особенность позиции (Роберто Карлос или Марсело в защите тоже не эталон). Какие бы у него ни были проблемы, маленькой команды трудно их вскрыть – потому что сначала ещё нужно создать условия, когда Тренту придётся обороняться больше, чем атаковать. Заслуга «Лидса» в том, что он их создал.



Тренту было максимально неуютно весь матч: «Лидс» розыгрышем растаскивал полузащитников, чтобы изолировать на краю Харрисона один в один. Тот был готов к такому варианту: делал рывки за спину, либо тащил мяч на дриблинге. В итоге у него три обводки (больше всех в команде), а Трент трижды дал себя обвести (больше всех в команде). Кстати, в подобной ситуации был забит первый гол гостей.

«Ливерпуль» победил по делу

Несмотря на все комплименты, нельзя забывать о главном: «Ливерпуль» был намного сильнее. Счёт матча не совсем показателен. И даже тот факт, что хозяева все четыре своих гола забили после стандартов (особенно показателен гол Салаха) – тоже не даёт исчерпывающей картины.

«Лидс» был тотально хуже один в один, и в какой-то момент «Ливерпуль» за счёт индивидуального превосходства стал создавать полумоменты на потоке. Спасала великолепная подстраховка: все эпизоды доигрывались до конца, поэтому, даже выйдя на ударную позицию, Салах и Мане имели крошечный временной зазор, чтобы ударить: их почти сразу накрывали. Из 22 ударов по воротам Мелье 13 были заблокированы. То есть «Лидс» держался, но не контролировал игру. В атаке тоже всё было плохо.



Понимаю, как странно это звучит: критиковать атаку команды, которая забила три гола на «Энфилде». Но если отбросить эмоции, то эти три гола придётся признать аномалией. «Лидс» нанёс всего три удара в створ: 100% реализация – это редкость. При огромном владении мячом (столько же, сколько у хозяев), гости в три раза реже доводили его до чужой трети. И практически не доводили до ударов.



Типичный «Ливерпуль» (без результативных ошибок ван Дейка и с топовой реализацией) выиграл бы с более комфортной разницей мячей. Это не хейт «Лидса» — команда ещё пошумит.

25 вопросов перед стартом чемпионата Англии Огромный текст про всех-всех-всех.

«Лидс» ещё пошумит

Выходить из-под прессинга «Ливерпуля» через короткий пас – серьёзное достижение. «Лидс» не смог конвертировать в результат свои локальные тактические успехи, всё-таки, учитывая статус соперника, даже эти успехи нельзя недооценивать.

«Лидс» в хорошей форме, а это критически важно для команды, которая выигрывает ровно настолько, насколько способна перебегать соперника. 52 попытки отбора – много даже по стандартам «Боруссии» Клоппа, а всего за матч гости сделали 89 оборонительных действий, не считая выносов. Это хороший способ компенсировать нехватку класса. С «Ливерпулем» не вышло всё-таки из-за стандартов, а не сбоя системы как таковой. Далеко не каждый соперник будет столь же эффективен при стандартах: «Ливерпуль» — лучшая команда Англии по этому показателю. Но и для команды Клоппа четыре гола со стандартов за матч – это нонсенс.



«Лидс» матчем показал не только свои сильные (организация, подстраховка, смелые идеи) и слабые (индивидуальный класс, концентрация) стороны. Но и дал понять, что нас ждёт в течение сезона. В зависимости от функциональной готовности и реализации «Лидс» может быть одной из лучших и одной из худших команд чемпионата. Конечно, хочется, чтобы первый вариант длился дольше. Но весело будет в любом случае.