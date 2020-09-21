«Если встречу его — дам в морду». Кого хочет купить «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье близок к переходу в «Спартак». Как сообщил Sky Sports, в московском клубе уверены, что сделка состоится. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о 27-летнем ивуарийце, не стал опровергать трансферную новость:

«Орье – игрок топового уровня, если он придёт в «Спартак», это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время ещё есть», – сказал Газизов после игры в Казани.

Transfermarkt.ru оценивает потенциального новичка красно-белых в 16 млн евро. «Тоттенхэм» выкупал Орье у «ПСЖ» в августе 2017-го за 25 млн. Контракт защитника со «шпорами» действует до лета 2022-го, а его зарплата в английском клубе составляет 3,6 млн фунтов стерлингов в год.

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Почему трансфер Орье – это хорошо

Покупка Орье должна решить главную проблему «Спартака», связанную с отсутствием штатного правого «бровочника». Эту позицию достаточно успешно закрывает Роман Зобнин, но, конечно же, место игрока сборной России – в центре поля. На Николая Рассказова главный тренер команды Доменико Тедеско, видимо, не рассчитывает, хотя переговоры о продлении контракта 22-летнего воспитанника красно-белых продолжаются.

Газизов прав: для РПЛ Орье – топовый футболист. Уже достаточно опытный, но ещё не старый. В составе ПСЖ Серж выиграл два чемпионских титула, три Кубка Франции, три Суперкубка и три Кубка лиги. Со «шпорами» добирался до финала Лиги чемпионов. Со сборной Кот-д’Ивуара становился обладателем Кубка африканских наций. Это игрок с психологией победителя, что очень важно для сегодняшнего «Спартака».

В прошлом сезоне Орье сыграл 42 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил два гола, сделал восемь голевых передач, заработал две жёлтых и одну красную карточку. По статистике от InStat, в среднем за 90 минут игры Серж совершал 83 технико-тактических действия с 78% успеха. Некоторые его цифры особенно впечатляют: 3,9 навеса, 2,7 обводки (1,38 успешных), 4,4 отбора, 5,4 перехвата и 6,0 подборов мяча и 17 единоборств (57% успешных).

Ивуарец – быстрый и выносливый футболист. Очень много работает по всему флангу, обладает хорошей стартовой и дистанционной скоростью. Готов выполнять большое количество передач со своего края, либо замыкать кроссы на дальней штанге. Потеряв мяч, агрессивно вступает в отбор, чтобы вернуть владение. Неуступчивый, крепкий защитник.

Впрочем, Орье так и не вышел на топ-уровень с точки зрения игрового интеллекта. Его ошибки, прежде всего, тактические не так уж редко завершались голами в ворота «Тоттенхэма». В прошлом сезоне после поражения «шпор» на «Энфилде» (1:2) Рой Кин дал забавный комментарий по поводу игры Орье и Дэнни Роуза:

«Оба крайних защитника «Тоттенхэма» были ужасны. Тупой и ещё тупее. На мой взгляд, они сыграли очень плохо, их невозможно сравнить с парнями из «Ливерпуля», которые были просто невероятны. А защитники «Тоттенхэма» – ну это несерьёзно, просто ужасно».

Впрочем, болельщикам «Спартака» не стоит переживать. Где АПЛ и где РПЛ? В нашем чемпионате Орье, скорее всего, будет хорош, как Марио Фернандес из ЦСКА. Такие трансферы действительно приближают красно-белых к Лиге чемпионов. К слову, в последнее время писали об интересе к Сержу со стороны «Милана», «Ювентуса», «Байера» и «Монако».

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Почему трансфер Орье – это плохо

Как и на футбольном поле, в обычной жизни Орье не кажется очень умным человеком. У ивурайца непростой характер, и это может создать сложности для Тедеско и внутри коллектива. Защитник несколько раз попадал в скандалы, которые дарили громкие заголовки СМИ.

Самый памятный случай – из 2016 года. Тогда, выступая за «ПСЖ», Орье вместе со своим другом, футболистом Мамаду Дукуре вышел в эфир Periscope, чтобы ответить на вопросы в соцсети. В ходе разговора Серж оскорбил главного тренера Лорана Блана, голкипера Сальваторе Сиригу, полузащитника Анхеля Ди Марию и даже ярчайшую звезду команды, нападающего Златана Ибрагимовича. Вскоре видео всплыло в Интернете – и чем только думал Орье? Вот стенограмма разговора:

Мамаду: Серж, что ты думаешь о Тьяго Силве?

Серж: Братух, это лучший защитник в мире. Отвечаю, он офигенно хорош.

Мамаду: Серж, тут чувак пишет, что *** бы у Кавани за 30 тысяч баксов! Ха-ха! Чувак, где твоё самоуважение? Надо уважать себя…

Мамаду: Спрашивают, Орье – лучший правый защитник в мире? Да, он на пути к этому.

Серж: Нет, братух. Я не лучший в мире. Но, если хочешь знать, я – лучший правый защитник во Франции.

Мамаду: Пишут, что Кристоф Жалле лучше тебя.

Серж: Жалле? Они прикалываются?

Мамаду: Что ты думаешь о Рибери?

Серж: Рибери офигенно хорош.

Мамаду: Ибрагимович в раздевалке говорит по-французски?

Серж: Ибра? Да, но плохо. Но он старается.

Мамаду: Тут чувак спрашивает, Златан на тебя наезжает?

Серж: Ты что, больной? Чувак, посмотри на меня. Видишь моё лицо? Думаешь, он сможет на меня наехать?

Мамаду: Месси или Роналду?

Серж: Роналду.

Мамаду: Париж или Марсель?

Серж: Посмотри на логотип у меня на футболке (логотип «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»).

Мамаду: Ааа! Лучший вопрос! Спрашивают, остаётся ли в раздевалке кислород после Ибры? Или он вдыхает весь своим носищем… Ха-ха…

Мамаду: Пишут, что ты скоро будешь лучшим правым защитником в мире.

Серж: Иншалла, братух.

Мамаду: Спрашивают, Ди Мария хорош?

Серж: Ди Мария – клоун, братух.

Мамаду: Кто твой лучший друг в раздевалке?

Серж: У меня их трое. Тьяго Силва, Рабио и Маркиньос.

Мамаду: Рабио? Серьёзно?

Серж: Да, Рабио – не белый слабак, он не такой.

Мамаду: Чувак спросил, *** ли Блан у Ибрагимовича?

Серж: Да, по самые… Берёт целиком, братух.

Мамаду: Трапп или Сиригу?

Серж: Трапп. Сиригу – гей.

Мамаду: Спрашивают, а Трапп не гей?

Серж: Нет, он не гей. А зачем спрашивать? Ты извращенец?

Мамаду: Ибрагимович – реально такой зверь?

Серж: Да, он такой. Но с нами он не выделывается. Он ручной.

Мамаду: Спрашивают, Лоран Блан часто тусит?

Серж: Не, Блан – *** [представитель нетрадиционной ориентации].

Мамаду: Тебя просят передать привет чуваку по имени Йылмаз Уста.

Серж: Ассалам алейкум, Йылмаз Уста!

Союз мяча и орала. Как Серж Орье объявил войну Блану и Златану Защитник «ПСЖ» за пять минут подставил клуб, оскорбил тренера и партнёров по команде и нажил себе врага в лице Златана Ибрагимовича.

Эта милая беседа закончилась тем, что Орье пришлось публично извиняться после многочасового «разговора по душам» с президентом «ПСЖ» Насером Аль-Хелайфи. Клуб оштрафовал Сержа на 180 тыс. евро и отправил в дубль более чем на месяц. Ибрагимович был настолько зол, что обещал набить морду ивуарийцу при встрече. Блан же был в шоке, ведь именно по его инициативе парижский клуб пригласил Орье из «Тулузы». Вместо благодарности тренер получил от игрока оскорбления.

Вернувшись в состав «ПСЖ», Орье заявил: «Чёрная страница перевёрнута, я не сломлен». И через два месяца угодил в полицейский участок. Теперь ивуарийца обвиняли в оскорблении стражей порядка, на одного из которых футболист напал. Парижский суд приговорил Сержа к двум месяцам тюрьмы, а также 600 евро штрафа. Защитник подал апелляцию, до рассмотрения которой оставался на свободе.

От соцсетей Орье вообще лучше держаться подальше. Из-за них у него были проблемы не только с Бланом, но и Жозе Моуринью. Однажды португалец вызвал к себе ивуарийца и пригрозил ему: «Я не смеюсь. Если ты думаешь, что сможешь высмеивать меня в социальных сетях, как ты это делал с другими своими бывшими тренерами, ты ошибаешься».

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Выступая за «Тоттенхэм», Орье тоже однажды попал в полицию. Его арестовали по обвинению в домашнем насилии: Сержа подозревали в том, что он избил свою девушку Хенчу Войгт. Футболист провёл несколько часов в участке, после чего был выпущен на свободу.

В середине июля в семье ивуарийца случилась трагедия. Брата Орье Кристофера застрелили возле ночного клуба в Тулузе. Преступника быстро поймали, он признался в убийстве. Клуб отпустил Сержа во Францию. Несложно догадаться, в каком психологическом состоянии находился потенциальный новичок «Спартака» в последнее время. В первых двух турах АПЛ нового сезона защитник не сыграл ни минуты – смотрел футбол со скамейки запасных и ждал новостей из Москвы.