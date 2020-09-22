Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Игроки «Спартака», ЦСКА, бомбардир Нобоа и другие.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 8-го тура сезона-2020/2021.

Вратарь

Шунин сделал несколько ключевых спасений в игре с «Ахматом». Именно его игра позволила команде победить.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио в «Уфе» был хорош. В обороне он был надёжен, а в атаке и сам мог забивать, и моменты для партнёров создавал.

Кутепов в Казани показал отличную игру. Он выиграл много верховой борьбы, единоборств и был, в целом, очень надёжен. Хороший матч Ильи.

«Слуцкий и Хвича обманули судью». «Спартак» несправедливо оставили в меньшинстве А Карасёв не виноват в засчитанном голе «Зенита». Разбираем спорные судейские решения в 8-м туре РПЛ с арбитром Игорем Федотовым.

Ордец забил победный гол в ворота «Ахмата», который принёс московскому клубу важный успех. Но при этом и в обороне Иван действовал весьма надёжно.

Даниил Круговой, «Зенит»

Второй тур подряд Даниил попадает в нашу сборную. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее. В защите действует надёжно и неплохо подключается в атаку.

Полузащита

Крал в Казани вёл игру «Спартака», здорово обострял из глубины и прерывал атаки «Рубина».

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич не отметился результативными действиями, но вся острота у ЦСКА шла от него. Он прекрасно обыгрывал один в один, обострял игру и отдавал отличные передачи.

ЦСКА – топ за свои деньги. Поражает глубиной состава и уже в тройке В этом сериале следим за драмой Чалова и финтами Эджуке.

«Сочи» не выиграл, но Нобоа снова забил и опять был лучшим в своей команде.

Нападение

Ткачёв голом помог «Арсеналу» одержать важную победу над «Сочи». Матч провёл здорово, принимал верные решения и обострял игру.

Ларссон забил прекрасный гол в ворота «Рубина». Швед здорово открывался, создавал остроту и хорошо действовал в подыгрыше.

Максименко исправился за дерби! «Спартак» был хорош в Казани и догнал «Зенит» Один эффектный гол и один очень смешной.

«Ахмат» проиграл, но Бериша очень понравился. Он постоянно держал в напряжении оборону «Динамо» своим дриблингом и нестандартными решениями.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА

У ЦСКА уже три победы подряд и третье место в чемпионате. Команда Гончаренко отстаёт от лидеров всего на одно очко. Гончаренко в этом туре лучший.