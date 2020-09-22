Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 8-го тура сезона-2020/2021.
Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Шунин сделал несколько ключевых спасений в игре с «Ахматом». Именно его игра позволила команде победить.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Марио в «Уфе» был хорош. В обороне он был надёжен, а в атаке и сам мог забивать, и моменты для партнёров создавал.
Илья Кутепов, «Спартак»
Кутепов в Казани показал отличную игру. Он выиграл много верховой борьбы, единоборств и был, в целом, очень надёжен. Хороший матч Ильи.
Иван Ордец, «Динамо»
Ордец забил победный гол в ворота «Ахмата», который принёс московскому клубу важный успех. Но при этом и в обороне Иван действовал весьма надёжно.
Даниил Круговой, «Зенит»
Второй тур подряд Даниил попадает в нашу сборную. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее. В защите действует надёжно и неплохо подключается в атаку.
Полузащита
Алекс Крал, «Спартак»
Крал в Казани вёл игру «Спартака», здорово обострял из глубины и прерывал атаки «Рубина».
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич не отметился результативными действиями, но вся острота у ЦСКА шла от него. Он прекрасно обыгрывал один в один, обострял игру и отдавал отличные передачи.
Кристиан Нобоа, «Сочи»
«Сочи» не выиграл, но Нобоа снова забил и опять был лучшим в своей команде.
Нападение
Сергей Ткачёв, «Арсенал»
Ткачёв голом помог «Арсеналу» одержать важную победу над «Сочи». Матч провёл здорово, принимал верные решения и обострял игру.
Джордан Ларссон, «Спартак»
Ларссон забил прекрасный гол в ворота «Рубина». Швед здорово открывался, создавал остроту и хорошо действовал в подыгрыше.
Бернард Бериша, «Ахмат»
«Ахмат» проиграл, но Бериша очень понравился. Он постоянно держал в напряжении оборону «Динамо» своим дриблингом и нестандартными решениями.
Лучший тренер
Виктор Гончаренко, ЦСКА
У ЦСКА уже три победы подряд и третье место в чемпионате. Команда Гончаренко отстаёт от лидеров всего на одно очко. Гончаренко в этом туре лучший.
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