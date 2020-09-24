Теперь ещё и «Ростов» вылетел из Лиги Европы. Это и есть наш уровень?

Еще одна наша команда вылетела из еврокубков. На первом же сопернике оступилось «Динамо», а теперь и «Ростов», который так же считался фаворитом в своей паре. Хотя начало казалось многообещающим. Гол Шомуродова уже на 9-й минуте как бы намекал, что особых проблем у «Ростова» не будет. Шикарнейший пас от Норманна – идеальная по точности передача в штрафную из центрального круга! Не удивительно, что некоторые футболисты побежали поздравлять именно Норманна, а не Шомуродова. Хотя нападающий не забивал с февраля – 208 дней (за предыдущие 208 дней он был в огне и отличился 11 раз в РПЛ).

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Тяжело сказать в какой момент что-то пошло не так. Даже ответный гол «Маккаби» не казался серьезным ударом. Ну да, не добежал один раз Осипенко – подумаешь. «Ростов» выглядел достаточно уверенно в первом тайме, стараясь больше играть на контратаках. И это при том, что Карпин недавно говорил: если раньше при нем у команды был перекос в оборону, то теперь – в сторону атаки. По этому матчу так и не скажешь.

В начале второго тайма у гостей был убойный момент – выход один на один. Спас Песьяков. Уже в этот момент стало понятно, что у «Ростова» дела идут не так уж и хорошо. Практически сразу после этого хозяева пропустили второй мяч. Бум! И мы теряем еще одну команду в Лиге Европы. Причем в случае с «Динамо» можно было говорить о невезении. Все-таки там Комличенко попал в штангу, Ордец – в перекладину, плюс несколько крутых сейвов грузинского вратаря. У «Ростова» чего-то подобного не было. Не сказать, что хозяева создали больше моментов. По ударам в створ – вообще 2:6 в пользу гостей. Ну и удаление Глебова на 69-й минуте дало понять, что беда фактически неотвратима. Зачем идти прямой ногой в центральном круге, когда тебя еще 20 раз подстрахуют партнеры? Удивительно.

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Говорить о том, что футболисты «Ростова» были не в форме – бессмысленно. Даже Карпин перед матчем сказал, что от отмененного матча с «Ротором» больше плюсов, чем минусов. Скорее наш уровень просто таков. Вы же помните выступление наших команд в прошлом сезоне еврокубков? Я напомню:



• Тульский «Арсенал» отлетел от бакинского «Анжи» в первом же раунде.

• «Спартак» не смог пройти «Брагу» и тоже не добрался до группы ЛЕ.

• «Локо» и «Зенит» заняли 4-е место в группе ЛЧ

• «Краснодар» и ЦСКА не смогли выйти из группы ЛЕ.

Может быть, вылет «Динамо» и «Ростова» – это не такая уж и сенсация. Просто наш уровень – это «Маккаби» и грузинский «Локомотив»? Звучит как бред, а смотришь на результаты и уже не так бредово.