Лучший клуб Европы унижен в Бундеслиге! Первое поражение «Баварии» в 2020 году

С 7 декабря прошлого года мюнхенская машина не знала поражений. Рано или поздно беспроигрышная серия закончилась бы, но что она закончится именно так, никто не ожидал. После выноса «Шальке» (8:0) и взятия Суперкубка УЕФА «Бавария» была внезапно унижена «Хоффенхаймом». А как ещё квалифицировать поражение со счётом 1:4 в национальной лиге?
2:0 к 24-й минуте матча
Проблемы «Баварии» начались уже в начале игры: подачу с углового замкнул защитник Эрмин Бичакчич, для которого этот гол стал шестым за последние шесть лет в клубе. Но быстро вернуться в игру «Бавария» не смогла и через восемь минут получила второй.
Команда Флика пошла в атаку, игрок «Хоффенхайма» придержал Мюллера за футболку, но судья решил, что это не пенальти. А в следующей атаке нерасторопные действия Павара привели к выходу один на один. Мунас Даббур перекинул Нойера и увеличил разрыв до двух голов.
Первый и последний гол в этом матче «Бавария» забила на 36-й минуте. Йозуа Киммих красиво из-за штрафной площади отправил мяч под перекладину. Оливер Бауманн был бессилен.
Ошибка Нойера и разгром
Спасать положение Флик отправил Левандовского и Горецку, которые вышли на 57-й минуте вместо Павара и Зиркезее. «Бавария» владела мячом (72 на 28%), много атаковала, но все удары шли мимо ворот.
А вот у «Хоффенхайма» проблем с точностью не возникало. Хозяева продолжали создавать моменты и добились желаемого. Крамарич с передачи Ильхаса Бебу переиграл Нойера.
Точку в игре поставил тот же Крамарич. Сине-белые вылетели в атаку, Бебу сначала ушёл от Киммиха, потом от Алабы, а вот от Нойера не ушёл и заработал одиннадцатиметровый. Хорват подошёл к «точке» и, пробив сильно под перекладину, довёл счёт до разгромного. Счёт мог быть ещё крупнее, реализуй «Хоффенхайм» ещё несколько опасных моментов.
«Бавария» впервые в 2020 году терпит поражение и прерывает свою серию из 23 побед во всех соревнованиях. Последний раз мюнхенцы уступили мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в матче Бундеслиги в декабре 2019 года.
Реакция фанатов «Баварии»
Всё может случиться. К сожалению, немаловажную роль сыграла усталость. Но эта игра ясно показывает, что нам нужно подкрепление. Мы можем проиграть «Дортмунду», главное — выиграть у «Герты».
«Не вешайте голову. Поражения — часть этого, все всегда жалуются, что Бундеслига такая скучная. В следующий раз всё снова заработает!»
«Заслуженно!».
«Всё хорошо. Так уж вышло, на следующей неделе будет лучше!».
«Нам повезло, что у нас есть большой состав, который может решить проблему в следующих нескольких играх».
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