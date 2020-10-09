Наезд властей на «Спартак» – лицемерие. Нарушают все, а отдуваться опять Федуну?

Упоминать про принцип равенства всех перед законом уже давно стало моветоном. Всегда будет тот, кто «равнее». В нашем футболе это тоже прекрасно работает. «Зениту» можно покупать Сутормина за 50 тысяч, Федуну – угрожать снятием с чемпионата. Но стоит про снятие заговорить кому-то в «Уфе», как сверху сразу летят возмущённые крики: «Вы что, так нельзя!». Да, Федуна за его речь оштрафовали, как и гендиректора «Уфы», только вот «Спартак» после слов его владельца судить-то стали по-другому.
Повышенная «забота» о ком-то конкретном – тоже нормальное явление для нашей страны. Это ведь тоже про «все равны, но некоторые равнее». Ведь можно закрыть один торговый центр, где нарушались какие-то правила из антикоронавирусного указа Собянина, но не трогать другой, что расположен в соседнем здании. Вот и Роспотребнадзор может обратить внимание на один клуб в РПЛ, а остальные – не замечать. Почему именно «Спартак»? Видимо, матч с «Зенитом» посмотрело больше людей, чем любую другую игру в РПЛ (всё-таки лидеры играли), вот все и заметили нарушения. Да ещё и журналистам показалось, что зрителей было как-то многовато, вот их публикации и решили проверить. Да, масса других публикаций в СМИ остаётся без внимания властей, но новость о «Спартаке» чиновники не могли пропустить. А потом ещё и расследование начать.
Власти обвинили клуб в «ненадлежащем контроле и непринятии мер по соблюдению социальной дистанции», заявили, как плохо, что болельщики не носили маски и перчатки. Всё по делу, вопросов нет – даже КДК «Спартак» за это уже оштрафовал.
Кстати, Роспотребнадзор, вот как соблюдают меры другие клубы РПЛ:
Фото: «Чемпионат»
27 сентября, матч ЦСКА и «Локомотива». С социальной дистанцией и масками всё в порядке?
Фото: fc-zenit.ru
26 сентября, игра «Зенита» и «Уфы».
Фото: «Чемпионат»
4 октября, «Локомотив» – «Химки».
Фото: «Чемпионат»
4 октября, «Динамо» – «Краснодар».
Фото: «Чемпионат»
20 сентября, Казань, «Рубин» – «Спартак».
Фото: rubin-kazan.ru/
А это Волгоград, 27 сентября, матч с «Ротора» с «Рубином».
Фото: fc-akhmat.ru
28 сентября, фото с матча «Ахмата» и «Урала».
Фото: arsenaltula.ru
27 сентября, Тула, «Арсенал» – «Ростов».
Фото: fc-rostov.ru
15 августа, «Ростов» – «Зенит».
Фото: fcufa.pro
20 сентября, «Уфа» – ЦСКА.
Фото: fc-zenit.ru
19 сентября, «Урал» – «Зенит».
Фото: «Чемпионат»
26 сентября, «Тамбов» – «Спартак».
Фото: pfcsochi.ru
26 сентября, «Сочи» – «Краснодар».
Фото: fckhimki.com
28 сентября, «Химки» – «Динамо».
Реми Кабелла
Фото: fckhimki.com
18 сентября, «Краснодар» – «Химки».
Нарушения, которые Роспотребнадзор заметил в матче «Спартака» с «Зенитом», видны на всех фотографиях. Наверху могут не волноваться – клубы за эти нарушения были оштрафованы, КДК во всём разобрался. КДК вообще после каждого тура выписывает штрафы по новому «коронавирусному регламенту». Но Роспотребнадзор отдельно заинтересовался именно матчем лидеров – «Спартака» и «Зенита». И тут же бац: и административное дело, и суд, и громкие заголовки в СМИ о «закрытии «Спартака». Ещё один штраф, конечно, клуб тоже заплатит.
Все остальные клубы властям не очень интересны, но о «Спартаке» и его болельщиках надо позаботиться отдельно. Трогательная забота, явно попахивающая лицемерием. Но не забывайте, что кто-то всегда «равнее».
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