Наезд властей на «Спартак» – лицемерие. Нарушают все, а отдуваться опять Федуну?

Упоминать про принцип равенства всех перед законом уже давно стало моветоном. Всегда будет тот, кто «равнее». В нашем футболе это тоже прекрасно работает. «Зениту» можно покупать Сутормина за 50 тысяч, Федуну – угрожать снятием с чемпионата. Но стоит про снятие заговорить кому-то в «Уфе», как сверху сразу летят возмущённые крики: «Вы что, так нельзя!». Да, Федуна за его речь оштрафовали, как и гендиректора «Уфы», только вот «Спартак» после слов его владельца судить-то стали по-другому.

Власти будут судиться со «Спартаком». Неужели клуб действительно закроют? Споры возникли из-за количества зрителей на матче с «Зенитом». Как уже наказали красно-белых и насколько серьёзно могут наказать ещё.

Повышенная «забота» о ком-то конкретном – тоже нормальное явление для нашей страны. Это ведь тоже про «все равны, но некоторые равнее». Ведь можно закрыть один торговый центр, где нарушались какие-то правила из антикоронавирусного указа Собянина, но не трогать другой, что расположен в соседнем здании. Вот и Роспотребнадзор может обратить внимание на один клуб в РПЛ, а остальные – не замечать. Почему именно «Спартак»? Видимо, матч с «Зенитом» посмотрело больше людей, чем любую другую игру в РПЛ (всё-таки лидеры играли), вот все и заметили нарушения. Да ещё и журналистам показалось, что зрителей было как-то многовато, вот их публикации и решили проверить. Да, масса других публикаций в СМИ остаётся без внимания властей, но новость о «Спартаке» чиновники не могли пропустить. А потом ещё и расследование начать.



Власти обвинили клуб в «ненадлежащем контроле и непринятии мер по соблюдению социальной дистанции», заявили, как плохо, что болельщики не носили маски и перчатки. Всё по делу, вопросов нет – даже КДК «Спартак» за это уже оштрафовал.



Кстати, Роспотребнадзор, вот как соблюдают меры другие клубы РПЛ:

Фото: «Чемпионат»

27 сентября, матч ЦСКА и «Локомотива». С социальной дистанцией и масками всё в порядке?

Фото: fc-zenit.ru

26 сентября, игра «Зенита» и «Уфы».

Фото: «Чемпионат»

4 октября, «Локомотив» – «Химки».

Фото: «Чемпионат»

4 октября, «Динамо» – «Краснодар».

Фото: «Чемпионат»

20 сентября, Казань, «Рубин» – «Спартак».

Фото: rubin-kazan.ru/

А это Волгоград, 27 сентября, матч с «Ротора» с «Рубином».

Фото: fc-akhmat.ru

28 сентября, фото с матча «Ахмата» и «Урала».

Фото: arsenaltula.ru

27 сентября, Тула, «Арсенал» – «Ростов».

Фото: fc-rostov.ru

15 августа, «Ростов» – «Зенит».

Фото: fcufa.pro

20 сентября, «Уфа» – ЦСКА.

Фото: fc-zenit.ru

19 сентября, «Урал» – «Зенит».

Фото: «Чемпионат»

26 сентября, «Тамбов» – «Спартак».

Фото: pfcsochi.ru

26 сентября, «Сочи» – «Краснодар».

Фото: fckhimki.com

28 сентября, «Химки» – «Динамо».

Реми Кабелла Фото: fckhimki.com

18 сентября, «Краснодар» – «Химки».



Нарушения, которые Роспотребнадзор заметил в матче «Спартака» с «Зенитом», видны на всех фотографиях. Наверху могут не волноваться – клубы за эти нарушения были оштрафованы, КДК во всём разобрался. КДК вообще после каждого тура выписывает штрафы по новому «коронавирусному регламенту». Но Роспотребнадзор отдельно заинтересовался именно матчем лидеров – «Спартака» и «Зенита». И тут же бац: и административное дело, и суд, и громкие заголовки в СМИ о «закрытии «Спартака». Ещё один штраф, конечно, клуб тоже заплатит.

Мы запутались. Кто сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Даже как-то странно спрашивать.

Все остальные клубы властям не очень интересны, но о «Спартаке» и его болельщиках надо позаботиться отдельно. Трогательная забота, явно попахивающая лицемерием. Но не забывайте, что кто-то всегда «равнее».