1 декабря и ответный матч с австрийцами — день икс для «Локо» и Николича.

«Краснодар» и «Локо» берут очки в гостях, а «Зенит» дома — нет. Умом Россию не понять

Это даже удивительно — при тех революциях, которые бушуют в «Локомотиве», клуб второй год подряд не проигрывает в стартовых гостевых матчах Лиги чемпионов. Прошлой осенью была победа над «Байером» в Леверкузене – 2:1. Как из другой жизни картинки. В составе «Локо» – Хёведес, Жоау Мариу, Баринов. У «аспириновых» — будущая самая дорогая покупка «Челси» (из полевых игроков) вундеркинд Кай Хаверц. Ликующий Сёмин после матча: «Ребята блестяще выполнили свою работу!». Слова Кикнадзе: «Уверен, что для «Локо» это только начало». У Смолова суперцифры по дриблингу – 16 обводок! Лучший показатель среди всех игроков турнира на старте (он даже ответит критикам в сторис «инстаграма»: «Кричат «дерево». Проверяй»).

Кокорин, Смолов и травмы-травмы-травмы. Что с ними не так? Время-то уже заканчивается Совет от Штирлица.

А потом 5 поражений подряд (от того же «Байера» дома – 0:2) и четвёртое место в группе. А ещё через 5 месяцев – Палыч, на выход.

И вот почти в тех же краях (от Леверкузена до Зальцбурга всего 566 км по прямой – недальний свет) ещё одно непоражение для «Локо», но поражение для хозяев. Именно так, считаю, стоит расценивать эту ничью с австрийцами, которые, по-честному, были ближе к победе, но пенять теперь могут только на себя. И на свои слишком длинные языки.

Уверен на все сто – «Локо» больно задел этот неожиданно грубый предматчевый трэш-ток «Зальцбурга», который на своём официальном сайте назвал москвичей «пассажирами в Лиге чемпионов и сплошным недоразумением». А «Зальцбург», похоже, наоборот — расслабил. Ведь когда хозяева прибавляли, саундтреком к матчу можно было ставить нетленное: «Постой, паровоз, не стучите, колеса». Хорошо, что прибавляли они лишь эпизодически.

19-летний Собослаи, расхваленный еще перед первым сентябрьским матчем сборных России и Венгрии, тогда в Будапеште ничего особенного не показал. И сейчас почти тайм не впечатлял. Явно талантливый, но какой-то нервный. Больше позерства, чем реальных скиллов. Но потом эта «пушка»…

Камавинга, Собослаи… Мы посмотрели на топовую европейскую молодежь. Себя показали? Сафонов — точно. Ну и Куликов сегодня не испугался – молодчик.

Где наши Камавинги? Если вы ещё не знаете, кто это, узнаете после «Ренн» – «Краснодар» Во Франции натурализация работает, а у нас — нет. Не хотим? Не умеем? Не нуждаемся?

А вот лидеры «Локо»…

Смолов: 8 матчей в Лиге чемпионов — 0 голов. И только 62 минуты против «Зальцбурга». Что теперь-то кричать, Федя?

Антон Миранчук — далеко не брат Алексей прошлогоднего «ювентусовского» образца.

Крыховяк – ждем большего.

Эту ничью «Локо» выгрыз на терпении и характере. И повезло, конечно, что судья фол просмотрел, а вратарь сам себе мяч закинул. Но везёт, как известно, тому, кто везет.

В любом случае в плане турнирной стратегии и перспектив в борьбе за третье место (путевку в Лигу Европы) для «Локомотива» мало что изменилось. Всё так же решающим видится ответный поединок с австрийцами – 1 декабря. Не провалиться в матчах с «Баварией» и «Атлетико», по возможности навязав им борьбу (эксперт Сенников считает, что с испанцами можно и очками разжиться) и отобраться в Лигу Европу в борьбе с «Зальцбургом» — такой расклад для «Локо» станет успехом. Объективно шагом вперед по сравнению с двумя предыдущими Лигами.

Способна ли на это команда Николича? Сербский тренер обещает со всеми биться – это уже хорошо.

А за «пассажиров» с «Зальцбурга» надо спрашивать по полной.

P.S. «Краснодар» и «Локомотив» с очками, взятыми в гостях, а «Зенит» после домашнего матча с «Брюгге» — нет. Умом Россию точно не понять.