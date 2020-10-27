Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Александр Максименко, «Спартак»
Максименко в матче с «Краснодаром» сделал несколько ключевых спасений, которые напрямую повлияли на результат.
Защита
Виктор Мозес, «Спартак»
В своём первом матче в основе Мозес был неплох. Здорово подключался к атакам, напрягал левый фланг обороны «Краснодара» и забил мастерский гол.
Игорь Дивеев, ЦСКА
У «Арсенала» было не так много подходов к воротам ЦСКА, но какие были, были прерваны. Большая заслуга в этом – Игоря Дивеева. Игорь выиграл много верховых единоборств и хорошо действовал в отборе.
Георгий Джикия, «Спартак»
Джикия здорово действовал с «Краснодаром». Прервал несколько опасных атак, здорово начинал атаки своей команды первым пасом.
Лукас Айртон, «Спартак»
Айртон в защите отыграл здорово, а на своём фланге здорово обыгрывал один в один и держал в напряжении оборону «Краснодара».
Полузащита
Даниил Фомин, «Динамо»
Фомин сыграл с «Сочи» качественно. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее. Забил красивый гол, здорово отдавал передачи и неплохо действовал в отборе.
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич снова показывает себя настоящим лидером ЦСКА. Ключевой игрок команды, который в очередной раз себя проявил выше всяких похвал. Два прекрасных гола, голевая передача и постоянная острота.
Солтмурад Бакаев, «Рубин»
Бакаев здорово проявил себя в матче с «Зенитом». Отдал классный голевой пас на первый гол и постоянно обострял ситуацию.
Нападение
Бернард Бериша, «Ахмат»
Бериша провёл прекрасный матч с «Уфой». Именно Бернард сделал всё, чтобы «Ахмат» в меньшинстве сумел добиться победы. Дубль на его счету.
Филью Фламарион, «Ротор»
Гол и голевая передача бразильца помогли «Ротору» одержать первую победу в чемпионате.
Джордан Ларссон, «Спартак»
Ларссон забил блестящий третий гол в ворота «Краснодара», который поставил точку в матче. Постоянно хорошо открывался и обыгрывал один в один.
Лучший тренер
Доменико Тедеско, «Спартак»
Тедеско вышел на чистое первое место в таблице, обыграл «Краснодар» в гостях – сильную команду. Поэтому Доменико в этом туре лучший.
- 27 октября 2020
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