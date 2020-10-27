Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»



Максименко в матче с «Краснодаром» сделал несколько ключевых спасений, которые напрямую повлияли на результат.

Защита

Виктор Мозес, «Спартак»



В своём первом матче в основе Мозес был неплох. Здорово подключался к атакам, напрягал левый фланг обороны «Краснодара» и забил мастерский гол.



Игорь Дивеев, ЦСКА



У «Арсенала» было не так много подходов к воротам ЦСКА, но какие были, были прерваны. Большая заслуга в этом – Игоря Дивеева. Игорь выиграл много верховых единоборств и хорошо действовал в отборе.



Георгий Джикия, «Спартак»



Джикия здорово действовал с «Краснодаром». Прервал несколько опасных атак, здорово начинал атаки своей команды первым пасом.



Лукас Айртон, «Спартак»



Айртон в защите отыграл здорово, а на своём фланге здорово обыгрывал один в один и держал в напряжении оборону «Краснодара».

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Полузащита

Даниил Фомин, «Динамо»



Фомин сыграл с «Сочи» качественно. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее. Забил красивый гол, здорово отдавал передачи и неплохо действовал в отборе.



Никола Влашич, ЦСКА



Влашич снова показывает себя настоящим лидером ЦСКА. Ключевой игрок команды, который в очередной раз себя проявил выше всяких похвал. Два прекрасных гола, голевая передача и постоянная острота.

Влашич – исключительный. Он тащит ЦСКА в ЛЧ, его ни в коем случае нельзя отпускать Цифры и графики, которые доказывают уникальность игры хорвата.

Солтмурад Бакаев, «Рубин»



Бакаев здорово проявил себя в матче с «Зенитом». Отдал классный голевой пас на первый гол и постоянно обострял ситуацию.

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Нападение

Бернард Бериша, «Ахмат»



Бериша провёл прекрасный матч с «Уфой». Именно Бернард сделал всё, чтобы «Ахмат» в меньшинстве сумел добиться победы. Дубль на его счету.



Филью Фламарион, «Ротор»



Гол и голевая передача бразильца помогли «Ротору» одержать первую победу в чемпионате.



Джордан Ларссон, «Спартак»



Ларссон забил блестящий третий гол в ворота «Краснодара», который поставил точку в матче. Постоянно хорошо открывался и обыгрывал один в один.

Лучший тренер

Доменико Тедеско, «Спартак»



Тедеско вышел на чистое первое место в таблице, обыграл «Краснодар» в гостях – сильную команду. Поэтому Доменико в этом туре лучший.