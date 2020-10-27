Максименко обогнал Акинфеева! Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 12-го тура. Александр Максименко впервые занял первую строчку рейтинга, оставив позади Акинфеева и Шунина.

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Слово Габулову.



12-й тур не порадовал нас большим количеством результативных спасений. Многие вратари сыграли не очень удачно, в том числе и некоторые из тех, кто находится на верхних позициях нашего рейтинга. Сложно сказать, с чем это связано: с накопившейся усталостью или в целом игрой их команд в обороне. Так или иначе, пятерку лучших в этот раз составлять было сложно, так что некоторые вратари попали в рейтинг с натяжкой.

В этом туре было мало «сухарей», поэтому оба голкипера из нулевого матча «Урал» — «Тамбов» оказались в пятёрке. Рыжикову не так часто приходилось вступать в игру, опасных моментов с ударами в створ у его ворот не возникало. Тем не менее, «сухой» матч на выезде Сергей может занести себе в актив.

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Вратарь «Урала» уверенно действовал и отбивал удары со средней и дальней дистанций, сохранив в итоге свои ворота «сухими». Так, на 18-й минуте Каплиенко выбежал к линии штрафной и неприятно пробил по уходящей траектории, но Помазун сложился и спас команду.

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3. Йосип Чондрич, «Ротор»

Победа «Ротора» над «Локомотивом» на выезде — важное событие для волгоградцев и в принципе для РПЛ. Вся команда хорошо играла и качественно оборонялась, а важнейший сейв Чондрич совершил уже на 5-й минуте. Мурило удался на редкость мощный удар головой под



перекладину после подачи с углового, но вратарь мощно оттолкнулся и вытащил мяч. В то же время Чондричу сложно предъявить претензии по пропущенному голу на 28-й минуте: момент был очень сложный, Рыбчинский наносил удар в касание практически в упор, с края вратарской.

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Максименко сыграл важную роль в победе «Спартака» в Краснодаре. Да, были шероховатости и нервозность, но все свои ошибки из-за неуверенных действий Александр сам же и исправлял. Например, на 9-й минуте он сначала выронил мяч после подачи Шапи со стандарта, но потом перевёл выстрел Мартыновича под перекладину на угловой. На 27-й минуте Чернов с левого фланга прострелил прямо в руки Максименко, но он опять невероятным образом выронил мяч. Тогда уже ему пришлось приложить больше усилий, чтобы переместиться и среагировать на удар Смольникова в упор, получившего шанс забить после серии рикошетов. Может быть, эти помарки связаны с потерей концентрации или с техническим браком, а, возможно, Александр просто захотел ворваться в наш рейтинг, сначала создавая моменты соперникам, а затем совершая чудо-спасения. Так или иначе, ошибки Максименко не оказались результативными.

Самый важный эпизод случился уже при счёте 1:2, на 69-й минуте после розыгрыша углового у ворот «Спартака». Мяч отскочил к Чернову, который нанёс плотный и жёсткий удар в угол. Времени на реакцию у Максименко почти не было, потому что мяч быстро вылетал из-за спин защитников. Но Александр молниеносно оттолкнулся, вытянулся в струнку и жестко поставил руку, чтобы мяч её не пробил. Так вратарь не позволил «Краснодару» сравнять счёт и напрямую повлиял на результат матча.

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Первое место однозначно заслужил вратарь «Химок». Победа в Ростове — в большей степени заслуга Лантратова, совершавшего важные и сложные спасения. На 25-й минуте с 11-метровой отметки Полоз плотно бил низом, под опорную ногу Ильи — иногда это даже сложнее, чем выстрелы в угол. Вратарь не видел момент удара, к тому же мяч вылетал из-под ног защитников. Но Лантратов молниеносно сложился, придавил себя к земле и жестко поставил руку, чтобы перевести мяч на угловой. На 55-й минуте в похожем эпизоде после чуть менее сильного удара Полоза под опорную вратарь забрал мяч намертво, полностью контролируя ситуацию. Момент уже не такой сложный, но тем не менее опасный.

На 66-й минуте Хаджикадунич бил издалека. Голкипер снова не видел момента удара и реагировал уже на уходящую траекторию мяча, вылетавшего из-за спин защитников. Лантратов действовал хладнокровно, успел оттолкнуться и спасти ворота.

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