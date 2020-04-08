Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий

Издание Forbes накануне опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2019 года. Россиян там оказалось 99 человек, и среди них есть те, кто напрямую или косвенно связан с футболом.
В первой двадцатке
Леонид Михельсон
Состояние: $ 17,1 млрд
Должность: председатель правления ОАО «Новатэк»
Связь с футболом: глава попечительского совета РФС
3-й в списке самых богатых бизнесменов России. 48-е место в мире.
Компания «Новатэк» с 2015 года является генеральным партнёром РФС и самым крупным спонсором организации: первый контракт, действовавший до 2018 года, был рассчитан на 330 млн рублей, новый, заключённый уже при Александре Дюкове до 2021 года, — ещё крупнее. Наверное, поэтому, когда встал вопрос о создании попечительского совета РФС, кандидатура на роль председателя была единственной – Леонид Михельсон.
Попечительский совет был создан с целью содействия РФС в поисках дополнительных источников финансирования, участия в разработке и реализации мер для увеличения популярности футбола в стране и его пропаганды. В состав нового органа, помимо Михельсона, вошли и другие бизнесмены – в этом был лично заинтересован Дюков.
— Я считаю, что у нас создаётся очень хороший рабочий коллектив, — сказал Михельсон после первого заседания попечительского совета. — Люди пришли с желанием. Мы все любим футбол, но и критиковать его любим. Всё не так всегда, всё плохо, играем плохо. Только чуть-чуть было хорошо – в прошлом году. Надо много работать, чтобы хорошего стало больше. Очень прошу вас понять – деньги не первичны. Не последние люди вошли в попечительский совет. Каждый из партнёров—членов попечительского совета имеет свои возможности.
Дюков уже оценил работу Михельсона и его команды:
— Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году, — сказал он в конце прошлого года.
Вагит Алекперов
Состояние: $ 15,2 млрд
Должность: президент НК «Лукойл»
Связь с футболом: совладелец «Спартака»
5-й в списке самых богатых бизнесменов России. 65-е место в мире.
Миллиардер как-то признавался, что из всех видов спорта больше всего предпочитает теннис – как настольный, так и большой. Но, несмотря на это, он не раз помогал «Спартаку» личными средствами: вкладывался в строительство стадиона, например.
— Для «Лукойла» футбол — это исторически сложившийся спонсорский проект, — говорил Алекперов в интервью «Ведомостям» осенью 2018 года. — Для Леонида Федуна — это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
Долгое время основным владельцем клуба считался Леонид Федун, но зимой прошлого года структура владения была изменена. В декабре 2018 у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% акций «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%. Обе организации подконтрольны Алекперову и Федуну почти в равных долях: у главы «ЛУКОЙЛа» 36,7%, у вице-президента компании – 32,7%.
Так что для него «Спартак» всегда чемпион».
Алишер Усманов
Состояние: $ 13,4 млрд
Должность: основатель и основной акционер USM Holdings
Связь с футболом: 11 лет владелец пакетом акций «Арсенала», сейчас «оказывает поддержку» тульскому «Арсеналу», купил права на название нового стадиона «Эвертона»
7-й в списке самых богатых бизнесменов России. 83-е место в мире.
С 2007 по 2018 год Усманов владел 30% акций «Арсенала», но потом принял решение их все же продать – из-за разногласий со Стэном Кронке, которому принадлежал контрольный пакет акций.
Но «Арсенал» из жизни Усманова не исчез – он лишь сменился с лондонского на тульский. В конце 2018 года президент клуба РПЛ Гурам Аджоев рассказал о помощи бизнесмена (правда, без конкретики) и назвал его «человеком с большой буквы». А летом прошлого года стало известно, что Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей.
— Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю, — говорил он в интервью Forbes. — Даже с «Арсеналом» не теряю связь — теперь помогаю российскому.
Кроме этого, миллиардер раздумывает над вложениями в «Эвертон». С этим клубом его связывают давние отношения: владельцем команды из Ливерпуля с 2016 года является бизнес-партнер и давний друг Усманова Фарад Мошири, который, по данным BBC, приобрел акции на деньги, «подаренные» Алишером.
— С удовольствием стану инвестором «Эвертона», если Мошири попросит об этом, — сказал Усманов в интервью Financial Times в начале этого года. — Раздумываю над вложениями в команду. Мне необязательно управлять самому, могу быть спонсором или акционером.
В январе Усманов заплатил 35 млн евро за право назвать новую арену «Эвертона» по своему усмотрению. Строительство планируют начать в этом году.
Фото: РИА Новости
Роман Абрамович
Состояние: $ 11,3 млрд
Должность: основной владелец инвестиционной компании Millhouse
Связь с футболом: владелец «Челси».
10-й в списке самых богатых бизнесменов России. 113-е место в мире.
Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году и продавать его в ближайшее время не собирается, несмотря на интерес к клубу других бизнесменов и различные слухи: «Он очень доволен текущим положением дел», — рассказывал источник из его окружения в интервью Daily Telegraph.
Он всё так же продолжает вливать деньги в клуб, хотя на матчах его не видели уже несколько лет. В прошлом сезоне Абрамович вложил в «Челси» около 240 млн фунтов, из которых 26 млн ушло на выплату компенсации Антонио Конте.
Одна из его последних инициатив как владельца «Челси» — предоставление жилья медицинским сотрудникам в отеле Millennium Hotel на территории «Стэмфорд Бридж». Все расходы Абрамович покроет самостоятельно.
Дмитрий Рыболовлев
Состояние: $ 6,6 млрд
Связь с футболом: владелец «Монако»
Должность: президент «Монако»
17-й в списке самых богатых бизнесменов России. 224-е место в мире.
Рыболовлев переехал в Монако после продажи «Уралкалия» в 2011 году (за сделку он получил $ 6 млрд) и почти сразу же вложился в единственный футбольный клуб в княжестве. В то время «Монако» находился в жутком кризисе: вылетел из первой лиги, а во второй не мог подняться со дна таблицы. По итогам сезона-2010/2011 убытки клуба насчитывали 14 млн евро. Рыболовлев тогда взял на себя обязательство вложить в команду не меньше 100 млн евро за четыре года.
Сейчас Рыболовлев строит для «Монако» новую базу и академию.
Леонид Федун и его семья
Состояние: $ 6,3 млрд
Должность: вице-президент НК «Лукойл»
Связь с футболом: владелец «Спартака»
20-й в списке самых богатых бизнесменов России. 241-е место в мире.
Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003-м году у Андрея Червиченко, хотя «Лукойл» к тому моменту уже несколько лет как был связан с клубом.
Недавно Федун сказал, что после его ухода в 2023 году клубом будут руководить болельщики – сейчас эта схема отрабатывается.
— Мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики, — говорил он в 2019. — Не Пётр Авен (член совета директоров «Альфа-банка». – Прим. «Чемпионата»), который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.
Вне двадцатки
Пётр Авен
Состояние: $ 4,6 млрд
Должность: член совета директоров «Альфа-Банка»
Связь с футболом: член попечительского совета РФС
23-й в списке самых богатых бизнесменов России. 375-е место в мире.
Сергей Галицкий
Состояние: $ 3,4 млрд
Связь с футболом: владелец «Краснодара»
29-й в списке самых богатых бизнесменов России. 565-е место в мире.
Дмитрий Пумпянский
Состояние: $ 1,8 млрд
Должность: председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент Группы «Синара»
Связь с футболом: член попечительского совета РФС
52-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1196-е место в мире.
Андрей Бокарев
Состояние: $ 1,7 млрд
Должность: совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс»
Связь с футболом: член попечительского совета РФС
54-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1267-е место в мире.
Иван Саввиди
Состояние: $ 1,6 млрд
Должность: председатель совета директоров «Группы Агроком»
Связь с футболом: владелец и президент «ПАОКа»
58-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1335-е место в мире.
- 8 апреля 2020
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