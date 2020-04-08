Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий

Но больше всё равно не у них, а у главы попечительского совета РФС.

Издание Forbes накануне опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2019 года. Россиян там оказалось 99 человек, и среди них есть те, кто напрямую или косвенно связан с футболом.

В первой двадцатке

Леонид Михельсон

Состояние: $ 17,1 млрд

Должность: председатель правления ОАО «Новатэк»

Связь с футболом: глава попечительского совета РФС

3-й в списке самых богатых бизнесменов России. 48-е место в мире.

Компания «Новатэк» с 2015 года является генеральным партнёром РФС и самым крупным спонсором организации: первый контракт, действовавший до 2018 года, был рассчитан на 330 млн рублей, новый, заключённый уже при Александре Дюкове до 2021 года, — ещё крупнее. Наверное, поэтому, когда встал вопрос о создании попечительского совета РФС, кандидатура на роль председателя была единственной – Леонид Михельсон.



Попечительский совет был создан с целью содействия РФС в поисках дополнительных источников финансирования, участия в разработке и реализации мер для увеличения популярности футбола в стране и его пропаганды. В состав нового органа, помимо Михельсона, вошли и другие бизнесмены – в этом был лично заинтересован Дюков.



— Я считаю, что у нас создаётся очень хороший рабочий коллектив, — сказал Михельсон после первого заседания попечительского совета. — Люди пришли с желанием. Мы все любим футбол, но и критиковать его любим. Всё не так всегда, всё плохо, играем плохо. Только чуть-чуть было хорошо – в прошлом году. Надо много работать, чтобы хорошего стало больше. Очень прошу вас понять – деньги не первичны. Не последние люди вошли в попечительский совет. Каждый из партнёров—членов попечительского совета имеет свои возможности.



Дюков уже оценил работу Михельсона и его команды:



— Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году, — сказал он в конце прошлого года.

Вагит Алекперов

Состояние: $ 15,2 млрд

Должность: президент НК «Лукойл»

Связь с футболом: совладелец «Спартака»

5-й в списке самых богатых бизнесменов России. 65-е место в мире.



Миллиардер как-то признавался, что из всех видов спорта больше всего предпочитает теннис – как настольный, так и большой. Но, несмотря на это, он не раз помогал «Спартаку» личными средствами: вкладывался в строительство стадиона, например.



— Для «Лукойла» футбол — это исторически сложившийся спонсорский проект, — говорил Алекперов в интервью «Ведомостям» осенью 2018 года. — Для Леонида Федуна — это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.



Долгое время основным владельцем клуба считался Леонид Федун, но зимой прошлого года структура владения была изменена. В декабре 2018 у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% акций «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%. Обе организации подконтрольны Алекперову и Федуну почти в равных долях: у главы «ЛУКОЙЛа» 36,7%, у вице-президента компании – 32,7%.



Так что для него «Спартак» всегда чемпион».

«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер По крайней мере публично.

Состояние: $ 13,4 млрд

Должность: основатель и основной акционер USM Holdings

Связь с футболом: 11 лет владелец пакетом акций «Арсенала», сейчас «оказывает поддержку» тульскому «Арсеналу», купил права на название нового стадиона «Эвертона»

7-й в списке самых богатых бизнесменов России. 83-е место в мире.



С 2007 по 2018 год Усманов владел 30% акций «Арсенала», но потом принял решение их все же продать – из-за разногласий со Стэном Кронке, которому принадлежал контрольный пакет акций.

«Его не поняли». Почему Усманов продал акции «Арсенала» Борьба американского и российского миллиардеров за абсолютную власть в лондонском клубе завершилась победой первого.

Но «Арсенал» из жизни Усманова не исчез – он лишь сменился с лондонского на тульский. В конце 2018 года президент клуба РПЛ Гурам Аджоев рассказал о помощи бизнесмена (правда, без конкретики) и назвал его «человеком с большой буквы». А летом прошлого года стало известно, что Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей.



— Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю, — говорил он в интервью Forbes. — Даже с «Арсеналом» не теряю связь — теперь помогаю российскому.



Кроме этого, миллиардер раздумывает над вложениями в «Эвертон». С этим клубом его связывают давние отношения: владельцем команды из Ливерпуля с 2016 года является бизнес-партнер и давний друг Усманова Фарад Мошири, который, по данным BBC, приобрел акции на деньги, «подаренные» Алишером.



— С удовольствием стану инвестором «Эвертона», если Мошири попросит об этом, — сказал Усманов в интервью Financial Times в начале этого года. — Раздумываю над вложениями в команду. Мне необязательно управлять самому, могу быть спонсором или акционером.



В январе Усманов заплатил 35 млн евро за право назвать новую арену «Эвертона» по своему усмотрению. Строительство планируют начать в этом году.

Алишер Усманов Фото: РИА Новости

Состояние: $ 11,3 млрд

Должность: основной владелец инвестиционной компании Millhouse

Связь с футболом: владелец «Челси».

10-й в списке самых богатых бизнесменов России. 113-е место в мире.



Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году и продавать его в ближайшее время не собирается, несмотря на интерес к клубу других бизнесменов и различные слухи: «Он очень доволен текущим положением дел», — рассказывал источник из его окружения в интервью Daily Telegraph.



Он всё так же продолжает вливать деньги в клуб, хотя на матчах его не видели уже несколько лет. В прошлом сезоне Абрамович вложил в «Челси» около 240 млн фунтов, из которых 26 млн ушло на выплату компенсации Антонио Конте.



Одна из его последних инициатив как владельца «Челси» — предоставление жилья медицинским сотрудникам в отеле Millennium Hotel на территории «Стэмфорд Бридж». Все расходы Абрамович покроет самостоятельно.

Дмитрий Рыболовлев

Состояние: $ 6,6 млрд

Связь с футболом: владелец «Монако»

Должность: президент «Монако»

17-й в списке самых богатых бизнесменов России. 224-е место в мире.



Рыболовлев переехал в Монако после продажи «Уралкалия» в 2011 году (за сделку он получил $ 6 млрд) и почти сразу же вложился в единственный футбольный клуб в княжестве. В то время «Монако» находился в жутком кризисе: вылетел из первой лиги, а во второй не мог подняться со дна таблицы. По итогам сезона-2010/2011 убытки клуба насчитывали 14 млн евро. Рыболовлев тогда взял на себя обязательство вложить в команду не меньше 100 млн евро за четыре года.



Сейчас Рыболовлев строит для «Монако» новую базу и академию.

Здесь обязательны уроки театра и музыки. Как работает академия «Монако» Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев особое внимание уделяет обучению будущих футболистов.

Здесь будет тренироваться Головин. Рыболовлев строит для «Монако» базу будущего Фабрегас при виде этого проекта вытаращил глаза от удивления. Владелец команды вложит в него 55 млн евро, и это ещё не все планы клуба.

Леонид Федун и его семья

Состояние: $ 6,3 млрд

Должность: вице-президент НК «Лукойл»

Связь с футболом: владелец «Спартака»

20-й в списке самых богатых бизнесменов России. 241-е место в мире.



Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003-м году у Андрея Червиченко, хотя «Лукойл» к тому моменту уже несколько лет как был связан с клубом.

20 лет назад в «Спартак» полились «нефтяные» деньги. Это стало началом конца эры Романцева Но он тогда этого ещё не понимал.

Недавно Федун сказал, что после его ухода в 2023 году клубом будут руководить болельщики – сейчас эта схема отрабатывается.



— Мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики, — говорил он в 2019. — Не Пётр Авен (член совета директоров «Альфа-банка». – Прим. «Чемпионата»), который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

Вне двадцатки

Пётр Авен

Состояние: $ 4,6 млрд

Должность: член совета директоров «Альфа-Банка»

Связь с футболом: член попечительского совета РФС

23-й в списке самых богатых бизнесменов России. 375-е место в мире.

Состояние: $ 3,4 млрд

Связь с футболом: владелец «Краснодара»

29-й в списке самых богатых бизнесменов России. 565-е место в мире.

Дмитрий Пумпянский

Состояние: $ 1,8 млрд

Должность: председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент Группы «Синара»

Связь с футболом: член попечительского совета РФС

52-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1196-е место в мире.

Андрей Бокарев

Состояние: $ 1,7 млрд

Должность: совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс»

Связь с футболом: член попечительского совета РФС

54-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1267-е место в мире.

Состояние: $ 1,6 млрд

Должность: председатель совета директоров «Группы Агроком»

Связь с футболом: владелец и президент «ПАОКа»

58-й в списке самых богатых бизнесменов России. 1335-е место в мире.