Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Мамаев и Дзагоев – снова в одном составе. Пусть и виртуальном.

Вратарь

Своим сейвом с пенальти в конце игры Шунин сохранил «Динамо» тяжелейшую победу над «Тамбовом». Заслуженное место в сборной.

Спасибо, Шунин! «Динамо» выстояло перед «Тамбовом», играя в большинстве Две красные карточки «Тамбова» и три пенальти от Карасёва.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес здорово сыграл в Волгограде. И в защите не дал ничего создать «Ротору», и в атаке постоянно напрягал оборону соперника.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Дивеев с каждым матчем играет всё увереннее. Вот и против «Ротора» он провёл качественный матч: был хорош в верховой борьбе и выиграл много единоборств.

Анхель не только забил красивый гол в ворота «Краснодара», но и надёжно действовал в центре защиты и не дал возможности «Краснодару» вернуться в игру.

Терехов здорово сыграл на своём фланге против «Локо». В значительной степени снизил атакующий потенциал «Локомотива», провёл матч собранно и надёжно.

Полузащита

Мамаев классно начинал атаки «Ростова», грамотно выдвигался в прессинг и забил победный гол в ворота «Спартака».

«Ростов» сыграл образцово в прессинге. Карпин полностью превзошёл Тедеско Тот самый случай, когда правильнее похвалить победившую команду, а не делать акцент на плохой игре уступившего фаворита.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Алан набирает форму после травмы и снова становится важной фигурой для ЦСКА. В Волгограде он забил красивый и единственный гол, который позволил команде возглавить таблицу.

ЦСКА – единоличный лидер РПЛ! Такого не было больше года Гол Дзагоева – добрая примета для «армейцев».

Дублем в ворота «Уфы» принёс «Уралу» важнейшую победу.

Нападение

Даниил Лесовой, «Динамо»

Лесовой в «Динамо» прибавляет от игры к игре, выглядит с каждым матчем всё увереннее. Очередной его гол, на этот раз в ворота «Тамбова», помог «Динамо» победить.

Антон забил очень красивый гол в ворота «Локомотива», сделал много для победы. Отлично вёл верховую борьбу, здорово действовал в подыгрыше.

Заболотный – звезда матча с «Локомотивом». В октябре он был круче Дзюбы Так Антон ещё и в сборную России вернётся.

Хвича понравился в матче против «Арсенала». Снова здорово действовал один в один и обострял ситуацию на своём фланге.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА

ЦСКА демонстрирует уверенную и качественную игру. Команда единолично на первом месте. Поэтому Гончаренко в этом туре лучший.