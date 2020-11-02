Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Своим сейвом с пенальти в конце игры Шунин сохранил «Динамо» тяжелейшую победу над «Тамбовом». Заслуженное место в сборной.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес здорово сыграл в Волгограде. И в защите не дал ничего создать «Ротору», и в атаке постоянно напрягал оборону соперника.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Дивеев с каждым матчем играет всё увереннее. Вот и против «Ротора» он провёл качественный матч: был хорош в верховой борьбе и выиграл много единоборств.
Уилкер Анхель, «Ахмат»
Анхель не только забил красивый гол в ворота «Краснодара», но и надёжно действовал в центре защиты и не дал возможности «Краснодару» вернуться в игру.
Сергей Терехов, «Сочи»
Терехов здорово сыграл на своём фланге против «Локо». В значительной степени снизил атакующий потенциал «Локомотива», провёл матч собранно и надёжно.
Полузащита
Павел Мамаев, «Ростов»
Мамаев классно начинал атаки «Ростова», грамотно выдвигался в прессинг и забил победный гол в ворота «Спартака».
Алан Дзагоев, ЦСКА
Алан набирает форму после травмы и снова становится важной фигурой для ЦСКА. В Волгограде он забил красивый и единственный гол, который позволил команде возглавить таблицу.
Эрик Бикфалви, «Урал»
Дублем в ворота «Уфы» принёс «Уралу» важнейшую победу.
Нападение
Даниил Лесовой, «Динамо»
Лесовой в «Динамо» прибавляет от игры к игре, выглядит с каждым матчем всё увереннее. Очередной его гол, на этот раз в ворота «Тамбова», помог «Динамо» победить.
Антон Заболотный, «Сочи»
Антон забил очень красивый гол в ворота «Локомотива», сделал много для победы. Отлично вёл верховую борьбу, здорово действовал в подыгрыше.
Хвича Кварацхелия, «Рубин»
Хвича понравился в матче против «Арсенала». Снова здорово действовал один в один и обострял ситуацию на своём фланге.
Лучший тренер
Виктор Гончаренко, ЦСКА
ЦСКА демонстрирует уверенную и качественную игру. Команда единолично на первом месте. Поэтому Гончаренко в этом туре лучший.
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