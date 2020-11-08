Черчесов отцепил Дзюбу. Кого и за что выгоняли из сборной России раньше

Артём Дзюба не поедет в сборную – такое решение принял Станислав Черчесов, чтобы оградить от лишнего негатива и напряжения как команду, так и самого нападающего на фоне скандального видео.

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Черчесов принял правильное решение. Сборная России выиграет от отсутствия Дзюбы И дело не только в скандальном видео.

Сначала полузащитник не поехал в сборную сам: Олег Романцев звал его на Евро-1996, но тот отказался по личным причинам – жена была беременна, и он посчитал нужным остаться с семьёй. Чуть позже случилась другая история, которая окончательно разорвала отношения Ледяхова и сборной: «В «Спортинге» как-то раз попросили остаться на игру с «Реалом», я связался со сборной, обрисовал ситуацию. Говорят: «Нет-нет, надо приехать». Приехал и… не попал даже в заявку. В итоге ни с Мадридом не сыграл, ни за сборную. После этого сказал: «Больше мне не звоните».

«После свадьбы Радченко двух человек отчислили из «Спартака» Весь колорит футбола 1990-х – в откровенном интервью с Игорем Ледяховым.

Сергей Овчинников

В 2002 году Романцев отцепил Овчинникова от чемпионата мира, хотя Олег Иванович лично обещал Юрию Сёмину внести вратаря в список. Своё решение тренер объяснил уклончиво: посовещались с тренерским штабом, решили, список окончательный. Сергея отстаивал лично Сёмин: «Олег Романцев утверждает, что Овчинников отказался играть за сборную России. Но это не соответствует действительности. Наш голкипер, как и другие игроки «Локомотива», не отказывался от сборной ни в 93-м году, когда появилось на свет «письмо четырнадцати», ни позже. Более того, он специально вернулся в Россию, чтобы получить шанс на поездку в Японию. События же развиваются так, что голкипера, равных которому в российском чемпионате сейчас нет, словно не замечают».

Сергей Овчинников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причины невызова обсуждались разные: писали, что группа игроков выступила против приглашения Овчинникова, а Романцев прислушался, но также предполагали, что это из-за конфликта с Михаилом Гершковичем в 2000 году (Овчинников тогда с Азорских островов прилетел на игру с Германией-2, его не выпустили, он возмутился, а в ответ услышал: «Знай своё место»).

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Полузащитник тоже не поехал в Японию в 2002-м – после того как отказался переходить в «Спартак» и сделал выбор в пользу ЦСКА. Об этом позже рассказал он сам: «Разговор состоялся, когда Романцев тренировал сборную, а я вызывался в национальную команду. Он тогда был президентом «Спартака» и предложил перейти в этот клуб. Уже были готовы документы, но я выбрал ЦСКА. После этого Романцев сказал, что в сборной меня не будет, хотя я и отыграл все игры в отборочном цикле, мы вышли на чемпионат мира, но я туда не поехал. Сейчас ни в коем случае не жалею, что не принял то предложение».



В сборную Гусева снова вызвали уже при Валерии Газзаеве.

Мостового выгнали из сборной после первого матча на Евро-2004: по итогам игры с Испанией он дал интервью испанским журналистам, в котором сказал всё, что думал на тот момент. С его слов, команде не хватило свежести, потому что тренерский штаб дал чрезмерные нагрузки, да и вообще подготовились к игре плохо, шансов на выход из группы нет. До Ярцева интервью футболиста долетело быстро: «Шум, гам, крик, «Как ты мог на меня такое сказать!» — и всё такое. «Что сказать?» — «Не прикидывайся! Уже вся Москва знает!» — «Если вы про послематчевое интервью, — начинаю догадываться, — так ведь действительно плохо сыграли. Вот я про игру и сказал». — «Всё, — орёт, — собирайся и уезжай!»

Мостовой: меня выгнали из сборной, как ученика из класса Развернутое интервью бывшего игрока сборной России, в котором Александр Мостовой рассказывает о значимых вехах своей карьеры и раскрывает секреты своего отчисления из национальной команды на Евро-2004.

Позже генеральный менеджер российской сборной Александр Чернов сообщил журналистам, что на совещании было решено «считать дальнейшее пребывание Мостового в команде нецелесообразным», причиной тому – «несвоевременные и неэтичные высказывания игрока в испанских СМИ».



Ярцев молчать не стал и ответил на слова футболиста про усталость: «Я не видел на поле уставших футболистов. Все играли нормально. А если кто-то считает, что слишком устал, то пусть пошевелит мозгами или поищет их в другом месте».



Больше Мостовой за сборную не играл.

«Мостового для меня не существует». Как родилась и закончилась сборная России Ярцева От триумфальной романтичной осени 2003-го и невероятного Булыкина до ночного позора с Португалией.

В 2008 году Гус Хиддинк на пресс-конференции сказал, что тренерский штаб «Зенита» связался со сборной и попросил не вызывать Денисова в сборную России, чтобы дать ему спокойно подготовиться к Кубку УЕФА. После финального матча полузащитнику снова позвонили из национальной команды и позвали на сборы, на что он ответил: «Спасибо, но я не приеду». Александр Бородюк, который тогда был в тренерском штабе сборной, поинтересовался причиной отказа, на что услышал: «Просто не приеду, и всё». Но спустя пару дней Денисов передумал – правда, было уже поздно. «Через несколько дней он появился со своим агентом. Мы поговорили и, подводя итоги, Гус сказал: «Игорь, у нас команда уже собрана, и я не могу сейчас из неё кого-то выводить. Проявишь себя – двери в сборную всегда открыты. Но на данный момент это невозможно». Вот как всё было», — рассказывал Бородюк в интервью «СЭ».

После Денисов в сборную вызывался, но с приходом Станислава Черчесова национальная команда оказалась для него закрыта – из-за давнего конфликта с тренером, ещё в «Динамо».

Был капитаном сборной, скандалил везде, где играл, резко исчез. Куда пропал Игорь Денисов Ругался с Карпиным, Радимовым, Это'О, Черчесовым… Да с кем он только не ругался!

Мамаев не был в сборной с 2016 года: после знаменитой вечеринки в Монте-Карло в клубе Twiga и поста с подписью «жду говна в комментариях» полузащитника в национальную команду не вызывали. Компаньона Павла по «Твиге» (а впоследствии и «Кофемании») Кокорина Черчесов впоследствии приглашал, тогда как Мамаеву не находит места даже в расширенном списке.