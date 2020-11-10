Первые легионеры «Динамо». Как сложились их судьбы

Российский футбол уже невозможно представить без лимита на легионеров. А было время, и относительно недавно, когда в составе «Динамо» выходили сразу 11 иностранцев. Тогда в РФПЛ действовало правило «6+5», но с одним исключением: легионерами не считались футболисты, сыгравшие 10 и более матчей за свою сборную.

Манише, Коштинья, Сейтаридис и другие легионеры «Динамо» невольно поспособствовали тому, что лимит пришлось ужесточить. Тем не менее в истории клуба они были далеко не первыми иностранцами. Вспомним первопроходцев.

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1. Лаки Изибор, нападающий (Нигерия)

Сезоны 1998-2000: 63 матча, 8 голов, 2 голевые передачи

Нигерийца нашли в итальянской «Реджане», где он успел застать Игоря Симутенкова. Именно бывший динамовец якобы и посоветовал Лаки перебраться в Россию, когда появилась такая возможность. Изибор выделялся прежде всего своей мощью. «На первой тренировке он «отвозил» всю команду», – вспоминал Александр Точилин, экс-защитник «Динамо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако, кроме физических данных, у Лаки, как оказалось, больше ничего и не было. За три года в «Динамо» он забил всего 8 мячей. Позже нигериец выступал за корейский «Сувон» и швейцарский «Цюрих». В 2004 году Изибору диагностировали СПИД. Закончив карьеру, Лаки играл на любительском уровне и вёл свой бизнес. Изибор скончался летом 2013 года в возрасте 36 лет.

2. Жолт Хорняк, защитник (Словакия)

Сезоны 2001-2002: 30 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Два года провёл в «Динамо» словак Жолт Хорняк. Не добившись в России особых успехов, он вернулся на родину. Позже Хорняк поиграл в Чехии и Австрии. По окончании карьеры Жолт стал тренером: возглавлял молодёжку «Слована», армянские «Мику» и «Бананц». В 2017 году он работал в «Луче-Энергии», но уже через 4 месяца покинул свой пост. С лета прошлого года Хорняк трудится в «Академии Пушкаша».

3. Эрих Брабец, защитник (Чехия)

Сезоны 2002-2004: 31 матч

На Эриха представители «Динамо» вышли в декабре 2001 года. К тому времени за бело-голубых уже играл Хорняк. Первое, что сделал Брабец, раздобыл контакты Жолта и узнал, стоит ли соглашаться на переезд в Россию. «Он дал лучшую рекомендацию. Сказал, что команда хорошая и условия отличные», – вспоминал Эрих в интервью клубной пресс-службе «Динамо». Помогали Эриху адаптироваться сразу несколько футболистов: Александр Панов, Дмитрий Булыкин и Роман Березовский. «Булыкин постоянно катал меня по Москве туда-сюда, на тусовки с собой брал, – признался Брабец. – Помню даже его прозвище – Дима Дискотека».

Фото: fcdynamo.ru

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В первом сезоне Эрих был игроком основы, но спустя год он покинул команду. Заканчивал карьеру Брабец на родине в 2015 году. Сейчас он работает помощником главного тренера в «Богемиансе».

4. Мартин Хиски, защитник (Чехия)

Сезоны 2002-2003: 32 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Вместе с Брабецем оказался в «Динамо» и другой чех – Мартин Хиски. Клуб брал обоих в расчёте на то, что они составят крепкую связку в центре обороны. После сезона-2002 и Брабец, и Хиски попали в немилость главному тренеру команды Виктору Прокопенко. Впоследствии украинский специалист больше доверял паре защитников Батак – Танасиевич.

Брабеца отправили в дубль, а Хиски и вовсе выставили на трансфер. До 2010 года Мартин играл в немецких клубах («Энерги», «Рот-Вайсс», «Киккерс»). Заканчивал Хиски карьеру в командах из низших дивизионов Чехии. С 2019 года он работает тренером в системе пражской «Спарты».

5. Иван Вукоманович, полузащитник (Югославия)

Сезоны 2002-2003: 15 матчей, 1 голевая передача

Не задержался надолго в «Динамо» и Вукоманович. На счету югославского хавбека лишь 15 матчей в составе бело-голубых. Всего через полгода Иван вернулся в «Црвену Звезду», после чего перешёл в «Аланию». Успел Вукоманович поиграть также в Бельгии, Израиле и даже Китае. В 2014-2015 годах Иван возглавлял льежский «Стандард», а до недавнего времени трудился в кипрском «Аполлоне». С октября прошлого года Вукоманович сидит без тренерской работы.

6. Огнен Короман, полузащитник (Югославия)

Сезоны 2002-2003: 42 матча, 12 голов, 13 результативных передач

В 2002 году Огнен Короман приехал в Россию и провёл здесь 7 лет своей карьеры. Наиболее яркий этап пришёлся на его выступления за «Динамо». Именно как игрок бело-голубых Огнен попал в «Список 33» (сезон-2002). Однако Коромана всё-таки больше помнят по «Крыльям Советов», где он играл четыре года.

Завершал Огнен карьеру как раз в самарском клубе. «Хочу отдохнуть какое-то время. Я соскучился по семье. У меня есть бизнес на родине – буду им заниматься. Возможно, пройду тренерские курсы», – сообщил Короман в декабре 2013 года пресс-службе «Крыльев Советов».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В 2019 году Огнен работал в клубе «Жарково», а до мая 2020 года возглавлял «Смедерево». Сейчас Короман ждёт предложений от других команд. Экс-динамовец признался, что хочет однажды принять свой бывший клуб. «У меня большое желание поработать именно в «Динамо», – сказал Огнен в интервью нашему сайту.

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7. Михал Ганек, защитник (Словакия)

Сезоны 2003-2005: 53 матча, 4 гола, 1 голевая передача

Приезжал словацкий защитник в «Динамо» как игрок своей национальной сборной. Несмотря на это, Михал получал мало игрового времени. В 2006 году он перебрался в пражскую «Спарту», после чего выступал за множество клубов из Словакии, Польши, Венгрии и Австрии. По окончании карьеры Михал стал тренером. Сейчас он возглавляет молодёжную команду клуба «Тренчин».

8. Радослав Батак, защитник (Сербия и Черногория)

Сезоны 2003-2005: 69 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи

Во многом благодаря связке Батак – Танасиевич динамовцы пропустили меньше всех в сезоне-2003 (29 мячей). Радослав не раз выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. Остаться Батаку в клубе помешала революция, которую устроил бизнесмен Алексей Федорычев. Именно с его приходом в «Динамо» появилось огромное число легионеров.

После распада страны Батак взял гражданство Черногории и провёл 25 матчей за её национальную сборную. Позже Радослав выступал за турецкие и черногорские клубы. Закончил карьеру Батак в 2013 году, представляя казахстанский «Тобол». Радослав стал тренером, долгое время работал в Таиланде. Сейчас он возглавляет сербский клуб «Раднички».

9. Йован Танасиевич, защитник (Сербия и Черногория)

Сезоны 2003-2009: 149 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Танасиевич играл в том самом матче с «Москвой», когда в составе «Динамо» вышли сразу 11 легионеров. Правда, в отличие от Батака, он остался в клубе, где провёл больше сотни матчей. Йован занимает четвёртое место в списке рекордсменов «Динамо» среди легионеров: впереди только Леандро Фернандес (235), Люк Уилкшир (170) и Кевин Кураньи (151).

Фото: РИА Новости

По окончании карьеры Танасиевич стал агентом. С его помощью, кстати, динамовцы в 2017 году подписали Тони Шуньича. Часто Йован даёт комментарии в прессе по поводу «Динамо» и российского футбола в целом. За семь лет он явно прикипел к нашей стране.