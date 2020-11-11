Закат российского бомбардира. Как и почему меркнет звезда Фёдора Смолова

Фёдор Смолов окончательно выпал из категории элитных российских форвардов. Он пребывает на вторых-третьих ролях в «Локомотиве», почти не забивает важные голы в матчах с топ-клубами и в еврокубках, третий сезон подряд показывает низкую результативность и не достигает даже отметки в 10 мячей за сезон. Высока вероятность, что по итогам чемпионата-2020/2021 будет такая же история: на сегодня у Смолова три гола в 12 турах.

В итоге Фёдор перестал считаться твёрдым игроком национальной сборной. После ЧМ-2018 у него набралось всего 43 минуты за два года (против Бельгии в марте 2019-го – 13 минут, против Сан-Марино в июне 2019-го – 30), он часто не попадает даже в основные списки, а причинами не всегда служат травмы. На свежий ноябрьский сбор Черчесов не вызвал его ещё до повреждения, полученного в игре с «Динамо». Смолов был включён всего лишь в резервную обойму. Выше него прямо сейчас котируется не только Дзюба, но и Соболев, Заболотный, Чалов. Комличенко, скорее всего, тоже.



Главный тренер «Локомотива» Марко Николич пару месяцев назад в интервью Нобелю Арустамяну допустил, что Фёдор потерял мотивацию. На днях появилась информация, что «Локомотив» может расстаться с нападающим уже зимой – якобы в клубе недовольны его игрой и не видят никакого прогресса. Слишком сильное падение, особенно если вспоминать, что всего два с половиной года назад Смолов считался идеальным бомбардиром, готовился уехать в элитный европейский клуб – и просто невозможно было предположить, что всё хорошее завершится настолько стремительно.

Кокорин, Смолов и травмы-травмы-травмы. Что с ними не так? Время-то уже заканчивается Совет от Штирлица.

У Смолова резко ухудшилась конвертация ударов в голы. Раньше он показывал мощную реализацию

В лучшие годы в «Краснодаре» Фёдор был идеальным завершителем. Он много двигался напротив створа чужих ворот, открывался под разрезающие или диагональные передачи, принимал мяч и быстро разворачивался, наносил удары в одно-два, максимум три касания. Реализация Смолова находилась на высоком уровне: голом становились 16-17% ударов, что считается хорошим показателем для нападающего. В последние три сезона наблюдается падение уровня конвертации ударов в голы: два года подряд она колеблется вокруг 10%.

При этом мы видим, что раньше Смолов забивал больше ожидаемого. В таблице сверху в трёх сезонах подряд начиная с 2015/2016 у него положительная разница между реальными голами и суммарным xG, причём показатели «оверперформинга» достаточно значительные – по шесть-семь за сезон. Если взять данные от другой компании (Understat), то там всё ровно такая же картина: по итогам чемпионата-2015/2016 перебор составил 7,10 гола, год спустя – 7,86. Здесь учитывались только матчи РПЛ.

Первая причина очевидна: раньше у Смолова в том числе залетало то, что не залетает сейчас. Например, в сезоне-2016/2017 он забил пять голов из-за пределов штрафной, в четырёх последующих – только два (берём официальные игры). Реализация не всегда поддаётся логическому объяснению, она у нападающих часто бывает непостоянной и не повторяется из года в год, но здесь разброс слишком большой – и даже на примере текущего сезона, в котором у Фёдора уже четыре неиспользованных явных момента, можно увидеть, что идеальным завершителем Смолов быть перестал. Это можно прочувствовать в том числе в графе xG/90 и non-penalty xG/90 (NPxG90) – мы видим, что по средним показателям количества моментов в «Локомотиве» Смолов не уступает самому себе времён «Краснодара». Хотя на дистанции текущего чемпионата показатель может упасть – к этому есть предпосылки.



Второй нюанс: Смолов в лучшие годы не был монстром реализации моментов плохого качества (тех, у которых xG – 0,01-0,05), зато качественно конвертировал в голы моменты среднего веса, от 0,10 xG и выше. Получая мяч в штрафной или на её границе, в створе или чуть по сторонам, Фёдор здорово подрабатывал его – так, чтобы между ним и воротами не было ни одного из соперников, после чего уверенно направлял мяч в нужную точку. Отсюда и солидные показатели «оверперформинга» — они складывались из реализации динамичных моментов среднего качества.



И в целом эффективность Смолова нужно оценивать не только по суммарному весу ударов в модели xG, но и по общему количеству (Sh/90 в таблице сверху). А оно просело в 1,5-1,8 раз по сравнению с временами в «Краснодаре».

«Реал» и «Барселона» выдохнули! Смолов вернулся в Россию Вспоминаем, чем запомнился Фёдор в Испании.

После «Краснодара» никто так и не привязал Фёдора к створу. Теперь он намного меньше открывается в опасных зонах

Одно из главных достижений Игоря Шалимова в «Краснодаре» — как раз превращение Смолова из просто хорошего нападающего в лучшего бомбардира страны. Тренер посвящал отработке позиционной атаки подавляющую часть тренировочного времени, и манёвры центрального форварда были важнейшим элементом структуры. Смолов очень много открывался в штрафной и возле неё напротив чужого створа, не распылялся, не бегал у угловых флажков и не злоупотреблял действиями в оттяжке. Он был именно выдвинутым нападающим, который за игру мог делать по 10-15 предложений за спину защитникам или в коридоры между ними.



По воспоминаниям Шалимова, Смолов перестал выполнять установку ещё в поздний период их совместной работы. А после ухода главного тренера весной 2018-го всё стало ещё хуже: Смолов стал свободнее в перемещениях, чаще вовлекался в командную игру, но получал мячи уже не в таких опасных зонах, как раньше. То же самое наблюдается и сейчас. Например, в «Краснодаре» в сезоне-2015/2016 он в среднем выполнял 3,4% от общекомандных передач за 90 минут (мы взяли матчи только на позиции центрфорварда, часть игр он провёл на левом фланге), год спустя – 5,3%, а в «Локомотиве» в текущем сезоне его показатель колеблется от 7 до 8 процентов, а в матче с ЦСКА (1:0) составил все 9.



То есть Фёдора стало даже больше на мяче – но он реже встречается с ним в перспективных точках для удара. Смолов выполняет функции разыгрывающего нападающего, а не завершающего. Это совсем другой футбол с другими задачами – и падение общей результативности выглядит предельно логично.

Схема 4-4-2 в «Локомотиве» не повысила эффективность Смолова. Он ещё больше распыляется

После ухода Алексея Миранчука Николич окончательно утвердил схему 4-4-2 в качестве основной, теперь команда играет с двумя нападающими, один из которых по ситуации заполняет глубину поля, участвует в приёме мяча между линиями и насыщает необходимые зоны.



Чаще всего функции форварда, получающего свободу в перемещениях, играет как раз Смолов – Николич сделал ставку на его подвижность, любовь постоянно быть на мяче и принимать мяч в ноги, а не на ход. Дело не в том, что Фёдор не умеет открываться в зоны, ни в коем случае. В «Краснодаре» мы увидели, что этот навык у него развит отлично. Но визуально складывается ощущение, что возиться с мячом ему нравится даже больше. А эффективность от этого сомнительная: Смолов часто передерживает и затягивает с решением, плюс у него не самые тонкие передачи.



Удары со средней или дальней дистанции в ситуациях, когда он принимает мяч между линиями, разворачивается, а перед ним ещё есть соперники, у Фёдора неэффективны – уникальных характеристик для таких точек не наблюдается. В этом плане Лисакович выглядит перспективнее, у белоруса поставленный удар с обеих ног и более выраженная игра в оттяжке. После адаптации можно ожидать более частого появления Лисаковича на поле.



На острие же при схеме 4-4-2, как правило, чаще оказываются Эдер и Зе Луиш – они больше привязываются к створу во время нахождения мяча в глубине или на фланге. И это логично, поскольку оба качественнее конвертируют в удары фланговые навесы. А у Смолова после перехода на 4-4-2 наблюдается ещё больший спад в цифрах: 1,99 удара и 0,31 xG за 90 минут. То есть если динамика продолжится, то итоговые показатели Фёдора по сезону просядут.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо» Динамовцы опять доигрывали в большинстве.

Выводы

Итого имеем следующее:



1) Смолов после «Краснодара» так и не попал в структуру, которая раскрывала бы его сильные стороны, — это не произошло ни при Сёмине, ни при Николиче (пока);



2) распыление по полю и открывание во фланговые зоны или в оттяжку неэффективны для Смолова – он средне действует в подыгрыше и уменьшает собственное количество ударов;

3) схема 4-4-2 не помогла Смолову, а скорее навредила: в ней он ещё чаще оказывается далеко от чужого створа;



4) у Смолова уменьшилось количество ударов и ухудшилась реализация по сравнению с временами в «Краснодаре». Здесь наверняка комплекс причин: помимо тактических, ещё и психологические факторы (уверенности после ЧМ-2018 не прибавилось), мотивационные и так далее.



Грустно, но Фёдор превратился из действительно большого по меркам страны нападающего в обычного. Который вроде бы умеет на поле многое (вспомним недавнюю игру с ЦСКА – это было круто), но демонстрирует способности редко. И высока вероятность, что прежней результативности мы от него уже не увидим.



Разве что в лигах, более слабых со спортивной точки зрения, зато выгодных с коммерческой, куда, если верить публикациям в СМИ, Смолов может отправиться в скором времени.

Ещё больше аналитики и интересных цифр по российскому футболу и не только — в телеграм-канале Михаила Гончарова «Давайте проанализируем это».